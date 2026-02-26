Pori Jazzin lauantain pääkonsertin ohjelma on valmis – Scissor Sisters, Corinne Bailey Rae ja Kiefer vahvistavat monipuolista artistikattausta

Lauantai-illan päättävä newyorkilainen pop-rockin superkokoonpano Scissor Sisters tunnetaan räiskyvästä energiastaan, tarttuvista hiteistään ja glam rockin, discon sekä elektronisen popin rohkeista yhdistelmistä. Yhtye nousi maailmanmaineeseen debyyttialbumillaan, jota siivittivät ikoniset kappaleet Take Your Mama, Filthy/Gorgeous ja I Don’t Feel Like Dancin’. Sissor Sisters palaa nyt näyttävästi esiintymislavoille yli vuosikymmenen tauon jälkeen.

Brittiläinen laulaja–lauluntekijä Corinne Bailey Rae nousi kansainväliseen suosioon hiteillään Put Your Records On ja Like a Star. Hänen samettinen äänensä ja soulin, popin ja jazzin herkkä yhdistelmä ovat tuoneet artistille laajaa arvostusta sekä useita palkintoja – mukaan lukien kaksi Grammy-palkintoa yhteistyöstä Herbie Hancockin kanssa. Bailey Rae tunnetaan esiintymisistään, jotka jättävät yleisöön pysyvän jäljen.

Los Angelesista ponnistava pianisti ja tuottaja Kiefer on yksi aikamme kiinnostavimmista uuden jazzin nimistä. Hänen lämmin ja soulahtava pianotyyli yhdistyy hiphop-vaikutteiseen grooveensa, mikä on hurmannut niin jazzyleisön kuin modernin R&B:n ja hiphopin ystävät. Kieferin live-esiintymiset tunnetaan intensiivisestä tunnelmastaan ja vahvasta yhteydestä yleisöön.

Basisti–säveltäjä Kaisa Mäensivun johtama Kaisa’s Machine ”Moving Parts” tunnetaan modernin jazzin rohkeasta ja melodisesti rikkaasta ilmaisusta. Mäensivun virtuoosinen kontrabassonsoitto ja vahva sävelkieli luovat perustan musiikille, jossa pohjoismainen herkkyys yhdistyy raikkaaseen kansainväliseen jazz-soundiin. Yhtye on kerännyt kiitosta svengaavasta intensiteetistään ja vahvasta yhtyetyöstä.

Helsinkiläinen rap-yhtye Good Boys tunnetaan energisistä ja hyväntuulisista keikoistaan. Yhtyeen kolmas albumi Hittaa oli tänä vuonna ehdolla Teosto-palkinnon saajaksi. Ehdokkuuden perusteluissa yhtye sai kiitosta omaperäisyydestään, tee se itse -hengestään ja raikkaasta otteestaan suomalaiseen rap-kenttään.

Torstain 16.7. pääkonserttiohjelma mm. Seal (UK), Imelda May (IRL), Annie & The Caldwells (USA), Matteo Mancuso (ITA), Mikko Kuustonen (FI), Sasha Berliner (USA)

Perjantain 17.7. pääkonserttiohjelma mm. Sugababes (UK), Tom Odell (UK), SML (USA), Don West (AU), Vesala (FI), Jalen Ngonda (USA), Cécile McLorin Salvant (USA), Salin (THA), Helmi Antila Quartet (FI), Pale Jay (USA)

Lauantain 18.7. koko pääkonserttiohjelma: Scissor Sisters (USA), John Legend (USA), Juanes (COL), Corinne Bailey Rae (UK), Kiefer (USA), Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland: First Meeting (CUB/USA), Fred Hersch Trio (USA), Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana (FI), Victor Wooten & The Wooten Brothers (USA), Say She She (USA), Kaisa’s Machine ”Moving Parts” (FI/DK/USA), Good Boys (FI)