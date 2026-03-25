Oulun yliopistoon yli 19 000 hakijaa yhteishaussa
25.3.2026 12:46:52 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopistoon haki kevään 2026 toisessa yhteishaussa 19 288 hakijaa. Tiistaina 24.3.2026 päättyneessä haussa Oulun yliopiston suomenkielisissä koulutusohjelmissa on tarjolla yhteensä 2451 opiskelupaikkaa. Hakijoiden määrä kasvoi hiukan viime vuodesta. Ensisijaisesti Oulun yliopistoon haki 5425 henkilöä.
Hakukohteita oli yhteensä 80. Suosituimmat koulutusalat yhteishaussa olivat lääketiede (4999 hakijaa), psykologia (2594 hakijaa), kauppatieteet (2489 hakijaa), hammaslääketiede (1321 hakijaa) ja luokanopettaja (1105 hakijaa).
Opiskelijoista keskimäärin noin 70 prosenttia valitaan ylioppilastodistuksen perusteella ja loput valintakokeilla. Todistusvalinnan tulokset valmistuvat viimeistään 25.5.2026 ja muiden valintojen tulokset viimeistään 2.7.2026. Hakija voi seurata omaa tilannettaan kansallisessa Oma Opintopolku -palvelussa.
Tästä hausta alkaen todistusvalinnan pisteytyksessä on kansallisesti 11 erilaista pisteytystaulukkoa aiempien noin 50 pisteytystaulukon sijaan.
Yliopistojen valintakokeet uudistuivat viime keväänä. Yliopistoilla on kansallisesti vain yhdeksän erilaista valintakoetta, joilla kullakin on mahdollista hakea usealle alalle. Kokeet järjestetään 25.5.–5.6.2026. Kaikki kokeet on mahdollista suorittaa useassa kaupungissa eri puolilla Suomea.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on parhaillaan lausuntokierroksella lakiesitys opintosetelikokeilusta. Kokeilu mahdollistaisi 30 opintopisteen maksuttomat opinnot avoimessa korkeakoulussa niille nuorille aikuisille, jotka jäävät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa.
Avoimen väylän haun kautta 288 hakijaa
Toisen yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin avoimen väylän haku, jossa hakijoita oli yhteensä 288 ja ensisijaisia hakijoita 228. Oulun yliopistossa opiskelupaikkoja tässä haussa on kandidaattiohjelmiin 259 ja maisteriohjelmiin 28. Hakukohteita oli yhteensä 30. Avoimen väylän kautta Oulun yliopistoon voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet hakukohteen valintaperusteissa vaaditut opinnot ja koulutukseen vaaditun pohjakoulutuksen.
Oulun yliopisto sai lähes 6000 hakemusta englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin
Kehittämispäällikkö Sara Kiljander, Oulun yliopisto
Sara.Kiljander@oulu.fi
050 477 7913
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikkö
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
