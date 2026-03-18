Puoluerahoituksen tarkastuksissa löydettiin 189 000 euroa ilmoittamatta jääneitä tukia

26.3.2026 12:00:00 EET | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kohdisti puoluerahoituksen tarkastuksiaan vuoden 2025 valvontakierroksellaan yhteensä 61 puolueorganisaatioon sisältäen kaikki eduskuntapuolueet.

Kuva: Ville-Veikko Heinonen
Puolueet, niiden lähiyhteisöt ja puolueyhdistykset ovat rahoituksensa ja sen läpinäkyvyyden osalta noudattaneet puoluelain säännöksiä pääosin hyvin. Tarkastusten aikana rahoitusilmoituksissa havaittiin kuitenkin myös puutteita.

”Yleisesti ottaen puoluelakia noudatetaan hyvin. Edellisten vuosien tapaan löysimme kuitenkin myös tukia, joista ei ollut ilmoitettu ja näitä sitten lisättiin rekisteriin. Valvonnan kautta puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä on saatu parannettua”, ylitarkastaja Malviina Vahtera VTV:ltä sanoo.

VTV:n tarkastusten myötä puolueorganisaatiot lisäsivät puoluerahoitusvalvonnan rekisteriin vuosien 2021–2024 osalta yhteensä 189 000 euron edestä tukia, joita ei ollut aiemmin ilmoitettu rekisteriin. Tätä kautta puoluerahoituksen kokonaismäärä nousi vuosien 2021–2024 osalta kaikkiaan 20,9 miljoonaan euroon.

Joiltain piirijärjestöiltä ja pienpuolueilta puuttui yksittäisiä puoluelain vaatimia asiakirjoja, tilityksiä ja tietoja puoluerahoitusvalvonnan rekisteristä. Näitä saatiin rekisteriin tarkastusten aikana, mutta yksittäisiä asiakirjoja puuttuu edelleen.

Neljää valvontakohdetta ei tavoitettu lainkaan

Tarkastuksissa kävi ilmi, että yksi puolue ei ollut noudattanut puoluetukipäätöksen ehtoja puoluetuen käytössä. Puolue palautti oma-aloitteisesti saamastaan puoluetuesta osan (4 085 euroa) takaisin valtioneuvoston kanslialle.

Poikkeuksellisesti VTV ei tavoittanut lainkaan neljää valvottavaa organisaatiota, eikä siksi ole vielä voinut tarkastaa niitä.

VTV valvoo puoluerahoitusta ja puoluetuen käyttöä tarkastamalla vuosittain puolueita, niiden lähiyhteisöjä ja puolueyhdistyksiä. Viime vuoden valvontakierros kattoi tarkastettujen organisaatioiden rahoitusilmoitukset neljältä edelliseltä vuodelta.

Tutustu julkaisuun: Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2025

valtiojulkinen talousvaltiontalouden tarkastusvirastostatsfinanservtvtaloudenhoitostatens revisionsverk

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.

