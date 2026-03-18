Puoluerahoituksen tarkastuksissa löydettiin 189 000 euroa ilmoittamatta jääneitä tukia
26.3.2026 12:00:00 EET | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kohdisti puoluerahoituksen tarkastuksiaan vuoden 2025 valvontakierroksellaan yhteensä 61 puolueorganisaatioon sisältäen kaikki eduskuntapuolueet.
Puolueet, niiden lähiyhteisöt ja puolueyhdistykset ovat rahoituksensa ja sen läpinäkyvyyden osalta noudattaneet puoluelain säännöksiä pääosin hyvin. Tarkastusten aikana rahoitusilmoituksissa havaittiin kuitenkin myös puutteita.
”Yleisesti ottaen puoluelakia noudatetaan hyvin. Edellisten vuosien tapaan löysimme kuitenkin myös tukia, joista ei ollut ilmoitettu ja näitä sitten lisättiin rekisteriin. Valvonnan kautta puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä on saatu parannettua”, ylitarkastaja Malviina Vahtera VTV:ltä sanoo.
VTV:n tarkastusten myötä puolueorganisaatiot lisäsivät puoluerahoitusvalvonnan rekisteriin vuosien 2021–2024 osalta yhteensä 189 000 euron edestä tukia, joita ei ollut aiemmin ilmoitettu rekisteriin. Tätä kautta puoluerahoituksen kokonaismäärä nousi vuosien 2021–2024 osalta kaikkiaan 20,9 miljoonaan euroon.
Joiltain piirijärjestöiltä ja pienpuolueilta puuttui yksittäisiä puoluelain vaatimia asiakirjoja, tilityksiä ja tietoja puoluerahoitusvalvonnan rekisteristä. Näitä saatiin rekisteriin tarkastusten aikana, mutta yksittäisiä asiakirjoja puuttuu edelleen.
Neljää valvontakohdetta ei tavoitettu lainkaan
Tarkastuksissa kävi ilmi, että yksi puolue ei ollut noudattanut puoluetukipäätöksen ehtoja puoluetuen käytössä. Puolue palautti oma-aloitteisesti saamastaan puoluetuesta osan (4 085 euroa) takaisin valtioneuvoston kanslialle.
Poikkeuksellisesti VTV ei tavoittanut lainkaan neljää valvottavaa organisaatiota, eikä siksi ole vielä voinut tarkastaa niitä.
VTV valvoo puoluerahoitusta ja puoluetuen käyttöä tarkastamalla vuosittain puolueita, niiden lähiyhteisöjä ja puolueyhdistyksiä. Viime vuoden valvontakierros kattoi tarkastettujen organisaatioiden rahoitusilmoitukset neljältä edelliseltä vuodelta.
Tutustu julkaisuun: Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2025
Malviina Vahtera
Ylitarkastaja
Puh:+358 50 476 7949
Jonna Toivoniemi
Valvontapäällikkö
Puh:050 574 0192
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.
Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
En uppryckning har gjorts i säkerhetsarbetet inom vägtrafiken men målen och mätarna bör korrigeras18.3.2026 06:50:00 EET | Pressmeddelande
Finland har förbundit sig i sin trafiksäkerhetsstrategi till EU:s mål om att senast 2050 ska ingen dö eller skadas allvarligt i trafiken. Revisionsverket granskade vägsäkerhetsarbetet som genomförts med statliga medel. Vägsäkerhetsarbetet syftar till att minska antalet trafikolyckor och antalet personer som omkommer och skadas i dem.
Tieliikenteen turvallisuustyössä otettu ryhtiliike mutta tavoitteita ja mittareita korjattava18.3.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Suomi on liikenneturvallisuusstrategiassaan sitoutunut EU-tason tavoitteeseen, jossa viimeistään vuonna 2050 kenenkään ei tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. VTV tarkasti valtion varoilla toteutettua tieliikenteen turvallisuustyötä, jonka tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia ja niissä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää.
Förra årets mest lobbade projekt var reformen av områdesanvändningslagen och mest lobbade person Matias Marttinen3.3.2026 06:58:00 EET | Pressmeddelande
I öppenhetsregistret finns ett stort antal organisationer som inte bedriver påverkanskommunikation eller som inte har lämnat uppgifter om denna verksamhet.
Viime vuoden lobatuin hanke alueidenkäyttölain uudistus ja lobatuin henkilö Matias Marttinen3.3.2026 06:58:00 EET | Tiedote
Avoimuusrekisterissä on suuri määrä organisaatioita, joilla ei ole vaikuttamistoimintaa tai jotka eivät ole antaneet siitä tietoja.
Välfärdsområdenas upphandlingar hos anknutna enheter är förknippade med juridiska risker24.2.2026 06:45:00 EET | Pressmeddelande
Över en fjärdedel av välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens förhållanden till anknutna enheter grundar sig på en ägarandel på högst en procent.
