Yritysten löydettävyys on murroksessa: asiakkaat siirtyvät niille, jotka ymmärtävät muutoksen

Yhä useampi saa vastaukset ilman klikkausta

Kansainvälisen tutkimusyhtiön SparkToron analyysin mukaan yli puolet Google-hauista päättyy ilman, että käyttäjä siirtyy yhdellekään verkkosivulle. Gartner arvioi kehityksen voimistuvan tekoälypohjaisten vastausten yleistyessä, ja McKinseynmukaan generatiivinen tekoäly muuttaa merkittävästi tapaa, jolla asiakkaat etsivät tietoa ja tekevät ostopäätöksiä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhä useammin asiakas saa vastauksen käymättä yrityksen verkkosivustolla.

Liikenne verkossa ei vähene, mutta jakautuu uudelleen

Muutos näkyy yrityksille konkreettisesti asiakasliikenteessä. Sisältöä tuotetaan enemmän kuin koskaan, mutta se ei enää takaa löydettävyyttä.

“Asiakasliikenne ei vähene, mutta sen jakautuminen muuttuu nopeasti. Yhä suurempi osa kysynnästä ohjautuu niille toimijoille, jotka nousevat hakutulosten kärkeen tai päätyvät tekoälyn suosittelemiksi lähteiksi”, sanoo The Sataman toimitusjohtaja Pasi Miettinen.

The Sataman pilottihankkeissa viiden yrityksen kanssa löydettävyyttä kehitettiin systemaattisesti. Orgaaninen hakuliikenne kasvoi tyypillisesti 30–120 prosenttia, ja useissa keskeisissä hauissa sijoitukset nousivat hakutulosten kärkeen. Erot näkyvät jo kuukausissa, eivät enää vuosissa.

Yhdessä pilotissa orgaaninen liikenne kasvoi kolmessa kuukaudessa 86 prosenttia, kun sisältöä alettiin rakentaa systemaattisesti kysynnän ja kilpailutilanteen pohjalta. Lähtötilanteessa tuotettu sisältö ei ollut tuottanut vastaavaa kehitystä.

Pelkkä sisältö ei enää riitä

Tekoäly on tehnyt sisällöntuotannosta nopeaa ja helppoa. Samalla sisältöä syntyy enemmän kuin koskaan, mutta suuri osa siitä jää keskinkertaiseksi eikä paranna löydettävyyttä.

Tyypillisellä AI-avusteisella prosessilla tuotettu sisältö perustuu usein pintatason ymmärrykseen. Vaikka teksti olisi pintapuolisesti sujuvaa, se ei välttämättä vastaa asiakkaiden tiedontarpeisiin riittävän tarkasti eikä erotu kilpailijoista. Hyvälläkin promptilla lopputulos jää usein keskitasolle, jos taustalla ei ole ymmärrystä kysynnästä ja kilpailusta. Tyypillisesti tekoälyavusteinen sisältö ei myöskään vastaa brändin omaa ääntä eikä tunnu inhimilliseltä.

“Ihmisen rooli ei poistu, vaan muuttuu. Sisällön kirjoittamisen sijaan korostuu kyky ymmärtää, mitä asiakkaat todella etsivät ja miten heitä johdatetaan ostoprosessissa eteenpäin. Samalla syntyy mahdollisuus vahvistaa brändiä”, sanoo The Sataman brändistrategi Simo Vunneli.

Löydettävyys verkossa rakennetaan tunnistamalla kysynnän aukot

The Sataman kehittämä Vaikutus.ai-malli perustuu siihen, että löydettävyyttä ei rakenneta yksittäisillä sisällöillä, vaan ymmärtämällä kysynnän, nykyisen sisällön ja kilpailutilanteen kokonaisuus.

Työ alkaa analyysistä, jossa selvitetään, mitä kohderyhmä oikeasti etsii eri vaiheissa ostopolkua ja miten tämä kysyntä jakautuu hakukoneiden tuloksiin ja tekoälyjen tuottamiin vastauksiin. Tätä verrataan yrityksen jo tuottamaan sisältöön sekä kilpailijoiden vahvimpiin sisältöihin.

Näin tunnistetaan aukot, joissa kysyntää on, mutta sisältö puuttuu tai ei ole riittävän vahvaa. Löydettävyyttä rakennetaan paikkaamalla nämä aukot suunnitelmallisesti.

Pilottien perusteella juuri tämä vaihe erottaa toimijat toisistaan: ilman sitä sisältö jää helposti geneeriseksi eikä nouse kilpailijoiden ohi.

Ero syntyy tavasta yhdistää tekoäly ja ihmisen ohjaus

Vaikutus.ai ei perustu yhteen tekoälyyn, vaan prosessiin, jossa eri vaiheet tehdään niihin parhaiten soveltuvilla työkaluilla ja ihmisen ohjauksella.

Prosessi alkaa hakuliikenteen ja sivuston nykytilan analyysillä sekä kohderyhmän, nykyisen ja kilpailevan sisällön vertailulla. Tämän pohjalta rakennetaan sisältösuunnitelma, joka ohjaa tekemistä priorisoidusti.

Varsinainen sisällöntuotanto ei ala kirjoittamisesta, vaan näkökulman ja rakenteen syventämisestä. Sen jälkeen hyödynnetään ajantasaista tietoa, yrityksen omaa dataa ja määriteltyä brändiääntä. Lopuksi sisältö käy läpi faktantarkistuksen ja plagiaatintarkistuksen, kielen viimeistelyn ja laadunvarmistuksen.



Ihmisen keskeisin rooli on brändin äänensävyn syventäminen ja inhimillistäminen. AI-prosessia pystytään hyödyntämään myös sisällön jakelussa ja tulosten jatkuvassa seurannassa sekä sisällön päivittämisessä.

“Kyse ei ole siitä, kuka tuottaa eniten sisältöä, vaan siitä, kuka ymmärtää paremmin, mitä asiakkaat etsivät ja miten heidät ohjataan oikeaan paikkaan. Tämä näkyy suoraan liiketoiminnan kasvussa”, Miettinen sanoo.

Löydettävyys ratkaisee, minne asiakas päätyy

Yrityksille muutos tarkoittaa, että löydettävyys vaikuttaa suoraan siihen, mihin asiakas lopulta päätyy. Ne, jotka ymmärtävät muutoksen ajoissa, voivat kasvattaa osuuttaan kysynnästä merkittävästi. Muut riskoivat jäädä sivuun, vaikka panostaisivat sisältöön enemmän kuin koskaan aiemmin.