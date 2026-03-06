Veikko Haukkavaaran Siimankatkoja-veistos viedään pois Koukkuniemestä

24.3.2026 10:31:02 EET | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote

Tampereen taidemuseon kokoelmiin kuuluva julkinen veistos, Veikko Haukkavaaran Siimankatkoja (1973) poistetaan nykyiseltä paikaltaan keskiviikkona 25.3.2026 Koukkuniemen ja Rauhaniemen alueen uuden asemakaavan aiheuttamien töiden alta. Teos on ollut sijoitettuna Koukkuniemen vanhainkodin piha-alueelle lähelle Näsijärven rantaa. 

Veikko Haukkavaara: Siimankatkoja, 1973. Jari Kuusenaho

Kalaa esittävä veistos siirretään väliaikaisesti Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen. Teoksen tuleva sijoituspaikka on selvityksen alla.

Tampereen kaupunki osti Siimankatkoja-veistoksen paikalliselta kuvanveistäjältä Veikko Haukkavaaralta (1924–2004) vuonna 1973. Teos on maalattua terästä. Haukkavaara tuli tunnetuksi erityisesti hitsatuista eläinveistoksistaan.

Tampereen taidemuseo

Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.

