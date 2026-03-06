Veikko Haukkavaaran Siimankatkoja-veistos viedään pois Koukkuniemestä
24.3.2026 10:31:02 EET | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Tampereen taidemuseon kokoelmiin kuuluva julkinen veistos, Veikko Haukkavaaran Siimankatkoja (1973) poistetaan nykyiseltä paikaltaan keskiviikkona 25.3.2026 Koukkuniemen ja Rauhaniemen alueen uuden asemakaavan aiheuttamien töiden alta. Teos on ollut sijoitettuna Koukkuniemen vanhainkodin piha-alueelle lähelle Näsijärven rantaa.
Kalaa esittävä veistos siirretään väliaikaisesti Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen. Teoksen tuleva sijoituspaikka on selvityksen alla.
Tampereen kaupunki osti Siimankatkoja-veistoksen paikalliselta kuvanveistäjältä Veikko Haukkavaaralta (1924–2004) vuonna 1973. Teos on maalattua terästä. Haukkavaara tuli tunnetuksi erityisesti hitsatuista eläinveistoksistaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi-Mari EteläinenkokoelmapäällikköTampereen taidemuseoPuh:044 263 0580suvi-mari.etelainen@tampere.fi
Kuvat
Tampereen taidemuseo
Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.
Tampereen taidemuseo
Puutarhakatu 34, 33230 Tampere
puh. 041 730 3104
tampereentaidemuseo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme