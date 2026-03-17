Kalastusverkkoja kerätään taas huhti–lokakuussa
24.3.2026 11:32:11 EET | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) jatkavat kotitalouksien muovia sisältävien passiivisesti pyytävien kalastusvälineiden maksutonta keräystä kuluvana vuonna. Viime vuoden kokeilu osoitti keräystarpeen, sillä verkkoja tuotiin keräyspisteisiin yhteensä yli 3 000 kiloa.
Kotitalouksien rikkinäisiä ja muovia sisältäviä kalaverkkoja ja muita passiivisesti pyytäviä kalastusvälineitä vastaanotetaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella tänäkin vuonna.
Kalastusvälineitä otetaan vastaan lajitteluasemilla sekä kiertävissä keräyksissä – Siirassa ja Saariston romunkeräyksessä – huhtikuusta lokakuuhun. Isosuon lajitteluasemalle verkkoja voi tuoda maksutta ympäri vuoden, sillä asemalla on käytössä kalastusverkoille Ringin 4 m³ pinta‑astia.
Vastaanoton järjestävät yhteistyössä Rinki ja ja LSJH. Vastaanotto on maksutonta koko keräyskauden ajan.
– Keräystä on päätetty jatkaa, sillä LSJH:n ja Ringin vuoden 2025 yhteinen kokeilu osoitti, että kotitalouksissa on tarpeettomia tai rikkinäisiä verkkoja, joista halutaan eroon. Asukkaat toivat keräykseen yli 3 000 kiloa passiivisesti pyytäviä kalastusvälineitä, kertoo LSJH:n palveluasiantuntija Janne Penttinen.
Tänä vuonna tavoitteena on ohjata mahdollisimman suuri osa kerätystä muovimateriaalista kierrätykseen. Kokeiluvuonna verkot hyödynnettiin energiana.
– Rikkinäiset muoviset kalastusvälineet ja haamuverkot on tärkeä saada pois luonnosta, jossa ne voivat aiheuttaa eläin- ja kalakuolemia sekä lisätä mikro- ja makromuovien päätymistä mereen, Penttinen muistuttaa.
Mitä keräykseen voi tuoda?
Keräys on tarkoitettu kotitalouksien muovia sisältäville passiivisesti pyytäville kalastusvälineille, erityisesti rikkinäisille kalaverkoille. Käytännössä lähes kaikki vuoden 2025 aikana palautetut välineet olivatkin juuri verkkoja.
Keräys ei koske vapakalastusvälineitä, onkivapoja tai ammattikalastuksen välineitä. Näille on oma vastaanottonsa, jonka Rinki järjestää yhdessä esimerkiksi Ruodon ja Motonetin myymälöiden kanssa.
– Haluamme tehdä passiivisesti pyytävien ja muiden kalastusvälineiden keräyksen mahdollisimman helpoksi kotitalouksille ja kierrättää muovimateriaalin tehokkaasti, Ringin sopimusasiamies Taneli Lumiaro toteaa.
Taustalla EU:n kertakäyttömuovidirektiivi
Keräystä ohjaa EU:n kertakäyttömuovidirektiivi, joka velvoittaa keräämään ja kierrättämään muoviset kalastusvälineet.
Suomessa kalastusvälineiden hyväksyttynä tuottajayhteisönä toimii SUP‑Tuottajayhteisö Oy, joka hoitaa jäsentensä puolesta lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet. Rinki vastaa käytännön keräysten järjestämisestä osana velvoitteiden toteuttamista.
Lisätiedot:
Janne Penttinen, LSJH
palveluasiantuntija
puh. 020 728 2099
janne.penttinen@lsjh.fi
Taneli Lumiaro, Rinki Oy
sopimusasiamies
puh. 045 663 4343
taneli.lumiaro@rinkiin.fi
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
