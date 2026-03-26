Hyvinkään Härkävehmaansuon ennallistamishanke on käynnistynyt

Hyvinkäällä sijaitsevalla Härkävehmaansuolla on käynnistynyt ennallistamishanke, joka liittyy Keskon Hyvinkäällä sijaitsevan logistiikkakeskus Onnelan rakentamiseen. Kesko ja Hyvinkään kaupunki sopivat ennallistamistoimien toteuttamisesta ja luonnonarvokaupasta osana hanketta. Samassa yhteydessä Hyvinkään kaupunki on suojellut Sveitsinpuiston suojelualueeseen rajautuvan Härkävehmaansuon alueen 30 vuodeksi. Käytännössä alue säilyy virkistyskäytössä. Alueella saa ylläpitää olemassa olevia teitä ja ulkoilureittejä. Jokaisenoikeudet kuten sienestys ja marjastus ovat sallittuja alueella jatkossakin.