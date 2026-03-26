Hyvinkään Härkävehmaansuon ennallistamishanke on käynnistynyt
26.3.2026 12:00:20 EET | Luontovarma | Tiedote
Hyvinkäällä sijaitsevalla Härkävehmaansuolla on käynnistynyt ennallistamishanke, joka liittyy Keskon Hyvinkäällä sijaitsevan logistiikkakeskus Onnelan rakentamiseen. Kesko ja Hyvinkään kaupunki sopivat ennallistamistoimien toteuttamisesta ja luonnonarvokaupasta osana hanketta. Samassa yhteydessä Hyvinkään kaupunki on suojellut Sveitsinpuiston suojelualueeseen rajautuvan Härkävehmaansuon alueen 30 vuodeksi. Käytännössä alue säilyy virkistyskäytössä. Alueella saa ylläpitää olemassa olevia teitä ja ulkoilureittejä. Jokaisenoikeudet kuten sienestys ja marjastus ovat sallittuja alueella jatkossakin.
Tavoitteena on parantaa alueen luonnon monimuotoisuutta ja palauttaa metsien rakennepiirteitä kohti luonnontilaa. Luonnonarvoja lisätään alueella muun muassa tuottamalla pysty- ja maalahopuuta, istuttamalla lehtipuita sekä poistamalla vieraslajeja.
– Ennallistamistoimilla parannetaan luonnon monimuotoisuutta mm. siten, että nopeutetaan luontaisen lahopuujatkumon syntymistä ja lisätään lahopuuriippuvaisten lajien elinympäristöjä. Lisäksi monimuotoisuudelle erityisen arvokkaiden lehtipuiden elinoloja kohennetaan, jotta niistä riippuvaiset eliöt menestyisivät alueella, kertoo ennallistamistoimet toteuttavan Suomen Luontovarman liiketoimintajohtaja Tuomas Kähö.
Hankkeessa mukana oleva Kesko näkee ennallistamistoimet yhtenä tapana toteuttaa yritysten ympäristövastuuta.
– Luonnon monimuotoisuuden suojaaminen on yksi vastuullisuusstrategiamme painopistealueista. Onnelan rakentamisessa ympäristö- ja luontoarvot huomioitiin heti hankkeen alusta lähtien. Alueella toteutettavat ennallistamistoimet ovat yksi tapa kantaa ympäristövastuuta. Olemme iloisia voidessamme olla mukana hankkeessa, joka tekee Keskon vastuullisuustyön konkreettisella tavalla näkyväksi, sanoo Keskon vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.
Hyvinkään kaupungin mukaan vapaaehtoisilla hankkeilla voidaan täydentää julkista rahoitusta luonnontilan parantamisessa.
– Vapaaehtoisia luonnon monimuotoisuutta tukevia projekteja tarvitaan, koska julkinen rahoitus ei tule riittämään ennallistamistoimenpiteisiin, joilla saavutettaisiin ennallistamisasetuksen tavoitteet ja pysäytettäisiin luontokadon eteneminen, toteaa Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.
Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuvia luonnonarvokauppahankkeita on toistaiseksi toteutettu vähän.
– Yrityksiltä tarvitaan rohkeutta lähteä mukaan vaikuttaviin luontohankkeisiin. Käytännössä hankkeet voidaan toteuttaa asiantuntijoiden tuella kokonaisuutena aina suunnittelusta ennallistamistoimiin ja vaikutusten todentamiseen saakka, Kähö toteaa.
– Ensivaiheen suunnannäyttäjäyritykset saavat maksimaalisen mielikuvahyödyn vastuullisuuden valonkantajina, Kähö toteaa.
Johanna SavolainenViestintäpäällikköKeskoPuh:044 305 4594
Mika LaviaYmpäristötoimenjohtajaHyvinkään kaupunkiPuh:040 061 0804
Tuomas KähöLiiketoimintajohtajaLuontovarmaPuh:044 902 2127
