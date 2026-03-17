Korealaisia leivonnaisia, blinejä ja artesaanisuklaata – Teurastamon Pääsiäismarkkinat kokoaa kevään maut yhteen
24.3.2026 11:25:10 EET | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Teurastamon pääsiäismarkkinat järjestetään lauantaina 28.3.2026 klo 11–18 Helsingin Teurastamolla. Maksuton koko perheen tapahtuma kokoaa yhteen runsaan joukon ruokatuottajia, käsityöläisiä ja pääsiäistunnelmaa. Palmusunnuntain aattona järjestettävillä markkinoilla on lapsille tarjolla maksuton virpomisoksatyöpaja Skidit-kollektiivin luotsaamana.
Teurastamon Pääsiäismarkkinat palasivat viime vuonna pitkän tauon jälkeen osaksi Teurastamon tapahtumaperinteitä, ja ovat nykyään yksi harvoista pääsiäismarkkinoista Helsingissä. Tapahtuman järjestää Kellohallia pyörittävä Flavour Ventures.
Tänä vuonna markkinoilla korostuvat erityisesti kiinnostavat ruokalöydöt. Tarjolla on muun muassa korealaisia leivonnaisia, italialaisia pääsiäisherkkuja, käsintehtyjä sipsejä, vaahtokarkkeja kotimaisista marjoista sekä perinteisiä blinejä. Lisäksi valikoimasta löytyy mm. artesaanisuklaata, tuoreita pullia, saaristolaisleipää ja herkkujuustoja.
Pääsiäistunnelmaa täydentävät keväiset kukkamyyjät sekä monipuoliset design- ja käsityömyyjät. Myynnissä on esimerkiksi kananmunista valmistettuja koruja, keramiikkaa, taidetta sekä vaatteita ja asusteita; mukana on mm. tunnettu kotimainen brändi Ivana Helsinki. Markkinoilta löytyy myös pieni astiakirppis-osasto, josta voi tehdä löytöjä.
Perheen pienimmille ohjelmaa tarjoaa Skidit-kollektiivin maksuton virpomisoksatyöpaja, jossa voi askarrella oman oksan valmiiksi palmusunnuntaita varten. Pihalla on tarjolla myös poniratsastusta.
Teurastamon alueen ravintolat palvelevat markkinaväkeä; esimerkiksi kevätkauteen avautuva Jädelino tarjoilee tuoretta gelatoa pääsiäisen mauissa.
Lisätietoa löydät www.teurastamo.com
Mitä? Teurastamon pääsiäismarkkinat ja astiakirppis
Milloin? la 28.3. klo 11–18 (virvontaoksatyöpaja klo 11–14)
Missä? Teurastamo, Työpajankatu 2
Lisätiedot: Markkinatuottaja Kristian Schmidt, puh. 050 525 6780, markkinat@teurastamo.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy
Harjun ruumishuoneen kokeilukäytöstä positiivisia tuloksia – ensi kesän toimijahaku on nyt auki17.3.2026 14:42:25 EET | Tiedote
Helsingin Kaupunkitilat Oy avasi pitkään tyhjillään olleen Harjun vanhan ruumishuoneen kokeilukäyttöön viime elokuussa. Rakennuksen käyttöönotto on tuonut alueelle mukavaa elämää ja positiivisia kohtaamisia, mutta myös parantanut ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Taiteen kimppakämppä HARJU ROOMIES tuo kuoleman teemat Harjun vanhalle ruumishuoneelle4.2.2026 09:17:54 EET | Tiedote
HARJU ROOMIES on monitaiteellinen näyttely- ja esityskokonaisuus Harjun vanhalla ruumishuoneella 7.–28.2.2026. Forum Boxin jäsentaiteilijoiden ryhmänäyttelyn lisäksi ”taiteen kimppakämppään” asettuvat helmikuuksi Jenni Kivelä & Kiltit ihmiset, Höyhentämö sekä Recover Laboratory.
Graffiti- ja katutaiteen mestareiden töitä esillä Harjun ruumishuoneella13.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Katutaidegalleria All City Agency on avannut ovensa Harjun vanhalla ruumishuoneella. Pitkän linjan graffitimaalarit toivottavat ohikulkijat tervetulleiksi tutustumaan urbaaniin taiteeseen.
Joulutoreilla on riittänyt vilinää. Mantalla ja Kauppatorilla jouluttaminen jatkuu loppiaiseen asti22.12.2025 11:20:32 EET | Tiedote
Vaikka Tuomaan Markkinat ovatkin tältä vuodelta pian ohi, joulutunnelmointi jatkuu vielä Helsingin merellisessä ydinkeskustassa. Mantan joulutori ja Kauppatorin joulukojut ilahduttavat kaupunkilaisia ja matkailijoita aina loppiaiseen asti.
Teurastamon joulumarkkinoilla mukana ennätysmäärä myyjiä15.12.2025 15:39:47 EET | Tiedote
Teurastamon perinteiset joulumarkkinat kutsuvat nauttimaan jouluisesta tunnelmasta joulunalusviikonloppuna 20.–21.12.2025. Tänä vuonna markkinoilla on ennätysmäärä myyjiä tarjoten löytöjä ruokaherkuista käsitöihin ja uniikkeihin lahjaideoihin.
