Korealaisia leivonnaisia, blinejä ja artesaanisuklaata – Teurastamon Pääsiäismarkkinat kokoaa kevään maut yhteen

24.3.2026 11:25:10 EET | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

Jaa

Teurastamon pääsiäismarkkinat järjestetään lauantaina 28.3.2026 klo 11–18 Helsingin Teurastamolla. Maksuton koko perheen tapahtuma kokoaa yhteen runsaan joukon ruokatuottajia, käsityöläisiä ja pääsiäistunnelmaa. Palmusunnuntain aattona järjestettävillä markkinoilla on lapsille tarjolla maksuton virpomisoksatyöpaja Skidit-kollektiivin luotsaamana.  

Teurastamon Pääsiäismarkkinat palasivat viime vuonna pitkän tauon jälkeen osaksi Teurastamon tapahtumaperinteitä, ja ovat nykyään yksi harvoista pääsiäismarkkinoista Helsingissä. Tapahtuman järjestää Kellohallia pyörittävä Flavour Ventures.

Tänä vuonna markkinoilla korostuvat erityisesti kiinnostavat ruokalöydöt. Tarjolla on muun muassa korealaisia leivonnaisia, italialaisia pääsiäisherkkuja, käsintehtyjä sipsejä, vaahtokarkkeja kotimaisista marjoista sekä perinteisiä blinejä. Lisäksi valikoimasta löytyy mm. artesaanisuklaata, tuoreita pullia, saaristolaisleipää ja herkkujuustoja.

Pääsiäistunnelmaa täydentävät keväiset kukkamyyjät sekä monipuoliset design- ja käsityömyyjät. Myynnissä on esimerkiksi kananmunista valmistettuja koruja, keramiikkaa, taidetta sekä vaatteita ja asusteita; mukana on mm. tunnettu kotimainen brändi Ivana Helsinki. Markkinoilta löytyy myös pieni astiakirppis-osasto, josta voi tehdä löytöjä. 

Perheen pienimmille ohjelmaa tarjoaa Skidit-kollektiivin maksuton virpomisoksatyöpaja, jossa voi askarrella oman oksan valmiiksi palmusunnuntaita varten. Pihalla on tarjolla myös poniratsastusta. 

Teurastamon alueen ravintolat palvelevat markkinaväkeä; esimerkiksi kevätkauteen avautuva Jädelino tarjoilee tuoretta gelatoa pääsiäisen mauissa. 

Lisätietoa löydät www.teurastamo.com

Mitä? Teurastamon pääsiäismarkkinat ja astiakirppis
Milloin? la 28.3. klo 11–18 (virvontaoksatyöpaja klo 11–14)
Missä? Teurastamo, Työpajankatu 2

Lisätiedot: Markkinatuottaja Kristian Schmidt, puh. 050 525 6780, markkinat@teurastamo.com

Avainsanat

pääsiäismarkkinatruokakäsityöperheteurastamo

Kuvat

Lataa

Tietoja julkaisijasta

Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
