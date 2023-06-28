Uusi johtajuusohjelma valmentaa suomalaiset yritysjohtajat geotaloudellisen murroksen aikakaudelle
24.3.2026 11:13:03 EET | Hanken & SSE Executive Education | Tiedote
Hanken & SSE Executive Education ja Economic Security Forum lanseeraavat organisaatioille suunnatun yhteisohjelman Mastering Geoeconomic Strategy, joka auttaa ylintä johtoa tekemään strategisia valintoja geotaloudellisten shokkien keskellä.
Helsinki — Kauppasodat, pakotteet ja toimitusketjujen pirstaloituminen muovaavat parhaillaan markkinoille pääsyä, kilpailuasemaa ja strategista liikkumavaraa, eikä useimmilla johtoryhmillä ole vielä selkeää tapaa vastata näihin muutoksiin.
Mastering Geoeconomic Strategy vastaa juuri tähän tarpeeseen. Ohjelma antaa ylimmälle johdolle työkalut, käsitteet ja vertaisympäristön, joiden avulla geotalous voidaan integroida organisaation tulevaisuutta määrittäviin päätöksiin. Yrityskohtainen analyysi yhdistetään käytännölliseen strategiseen viitekehykseen, joka ohjaa osallistujat analyysistä konkreettiseen toimenpidesuunnitelmaan.
"Suomalaiset organisaatiot tekevät miljardiluokan päätöksiä viitekehyksillä, jotka on suunniteltu maailmaan, jota ei enää ole. Tämä on todellinen riski, jota kukaan ei mittaa. Ohjelma antaa heille työkalut johtaa maailmassa, jossa nyt elämme", kuvailee Mikael Wigell, toimitusjohtaja, Economic Security Forum.
"Suomalaisilta johtajilta kuulemamme viesti on selkeä: he kaipaavat käytännöllisiä viitekehyksiä ja vertaisoppimista, jotka siirtyvät suoraan strategiseksi toiminnaksi. Juuri tätä ohjelma tarjoaa", kertoo Henrich Nyman, kasvualuejohtaja, Hanken & SSE Executive Education.
Yhteyshenkilöt
Marc HinnenbergtoimitusjohtajaHanken & SSE Executive EducationPuh:040 515 7710marc.hinnenberg@hankensse.fi
Olemme kumppanisi uudistumisessa. Johtajille muutoksen keskellä. Yksilöille uransa käännekohdissa. Tiimeille, jotka haluavat kasvaa. Organisaatioille transformaation äärellä. Olemme vuonna 2005 syntynyt yhteisyritys kahden Pohjoismaiden johtavan kauppakorkeakoulun, Hankenin ja Tukholman kauppakorkeakoulun, välillä. Yhdistämme akateemisen osaamisen käytännön tekemiseen, ja kaikki voittomme tukevat tutkimusta ja tulevaisuuden johtajuutta.
Lue lisää julkaisijalta Hanken & SSE Executive Education
67 % kaipaa hyvää johtamista – strategiseen uudistumiseen tarvitaan uusi lähestymistapa28.6.2023 10:00:00 EEST | Tiedote
Hanken & SSE:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhdessä toteuttama kyselytutkimus kertoo, että ihmislähtöiseen johtamiseen tulisi panostaa enemmän strategisen uudistumisen varmistamiseksi. Tämä vastaa hyvin myös hallitusohjelman linjauksiin työelämän muutostarpeista.