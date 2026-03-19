KSBR on Rajamäenkylän tuulipuiston uusi pääurakoitsija

Rajamäenkylään nousee 54 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 367 megawattia. Voimaloista 42 sijaitsee Isojoen alueella ja 12 Karijoella.

Rajamäenkylän tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan 1,25 terawattituntia, mikä vastaa 250 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5000 kWh/v). Kohteen arvioitu käyttöönottoajankohta on vuonna 2028.

Työt jatkuvat välittömästi

Aiemmin alueella työskennellyt pääurakoitsija ilmoitti konkurssistaan alkuvuodesta. KSBR jatkaa kohteessa sopimuksella, joka sisältää alueen maanrakennus-, perustus- ja kaapelointityöt.

– Rajamäenkylän hanke on meille erittäin merkittävä. Tilaajana toimivan OX2:n kanssa meillä on ollut useita onnistuneita yhteistyöhankkeita, joten heidän on varmasti helppo luottaa osaamiseemme pääurakoitsijana ja työn viemisessä maaliin saakka, KSBR:n energia- ja infraliiketoimintojen toimialajohtaja Janne Kananen kiittää.

KSBR käynnistää seuraavien voimaloiden maanrakennuksen, perustustyöt ja kaapeloinnin välittömästi maalis-huhtikuun aikana.

– Meillä on kokenut ja taitava henkilöstö, joka pystyy reagoimaan nopeasti monenlaisiin muuttuviin tilanteisiin. Vastuuhenkilöt ovat jo nimettyinä ja olemme ottaneet vastuun hankkeen toteuttamisesta. Päämääränä on, että luovutamme hankkeen sen alkuperäisen aikataulun mukaisesti, Janne Kananen kertoo.

Osa jättihanketta

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 investoi kahteen tuulivoimahankkeeseen noin 700 miljoonaa euroa. Rajamäenkylän lisäksi OX2 rakennuttaa tuulivoimapuiston Halsualle.

– KSBR on meille tuttu ja muutenkin tunnettu yritys, ja keskustelut sen kanssa ovat olleet sujuvia. KSBR myös jatkaa yhteistyötä hankkeessa aliurakoitsijana toimivan Maarakennus Hautalan kanssa. Nämä kaikki seikat johtivat meidän väliseemme sopimukseen Rajamäenkylästä, OX2:n projektipäällikkö Jaakko Penttilä toteaa.

KSBR on aloittanut tuulivoimarakentamisen vuonna 2010. Yritys ollut mukana yli kolmanneksessa Suomen tuulivoimahankkeista. Tällä hetkellä työn alla ovat muun muassa Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Korkeamaan tuulipuisto ja sen akkuenergiavarasto.