KSBR on Rajamäenkylän tuulipuiston uusi pääurakoitsija
24.3.2026 10:24:15 EET | KSBR, Keski-Suomen Betonirakenne Oy | Tiedote
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) on valittu uudeksi pääurakoitsijaksi OX2:n Rajamäenkylän tuulivoimahankkeeseen Etelä-Pohjanmaalle.
Rajamäenkylään nousee 54 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 367 megawattia. Voimaloista 42 sijaitsee Isojoen alueella ja 12 Karijoella.
Rajamäenkylän tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan 1,25 terawattituntia, mikä vastaa 250 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5000 kWh/v). Kohteen arvioitu käyttöönottoajankohta on vuonna 2028.
Työt jatkuvat välittömästi
Aiemmin alueella työskennellyt pääurakoitsija ilmoitti konkurssistaan alkuvuodesta. KSBR jatkaa kohteessa sopimuksella, joka sisältää alueen maanrakennus-, perustus- ja kaapelointityöt.
– Rajamäenkylän hanke on meille erittäin merkittävä. Tilaajana toimivan OX2:n kanssa meillä on ollut useita onnistuneita yhteistyöhankkeita, joten heidän on varmasti helppo luottaa osaamiseemme pääurakoitsijana ja työn viemisessä maaliin saakka, KSBR:n energia- ja infraliiketoimintojen toimialajohtaja Janne Kananen kiittää.
KSBR käynnistää seuraavien voimaloiden maanrakennuksen, perustustyöt ja kaapeloinnin välittömästi maalis-huhtikuun aikana.
– Meillä on kokenut ja taitava henkilöstö, joka pystyy reagoimaan nopeasti monenlaisiin muuttuviin tilanteisiin. Vastuuhenkilöt ovat jo nimettyinä ja olemme ottaneet vastuun hankkeen toteuttamisesta. Päämääränä on, että luovutamme hankkeen sen alkuperäisen aikataulun mukaisesti, Janne Kananen kertoo.
Osa jättihanketta
Uusiutuvan energian yhtiö OX2 investoi kahteen tuulivoimahankkeeseen noin 700 miljoonaa euroa. Rajamäenkylän lisäksi OX2 rakennuttaa tuulivoimapuiston Halsualle.
– KSBR on meille tuttu ja muutenkin tunnettu yritys, ja keskustelut sen kanssa ovat olleet sujuvia. KSBR myös jatkaa yhteistyötä hankkeessa aliurakoitsijana toimivan Maarakennus Hautalan kanssa. Nämä kaikki seikat johtivat meidän väliseemme sopimukseen Rajamäenkylästä, OX2:n projektipäällikkö Jaakko Penttilä toteaa.
KSBR on aloittanut tuulivoimarakentamisen vuonna 2010. Yritys ollut mukana yli kolmanneksessa Suomen tuulivoimahankkeista. Tällä hetkellä työn alla ovat muun muassa Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Korkeamaan tuulipuisto ja sen akkuenergiavarasto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne KananenEnergia- ja infratoimialan toimialajohtajaPuh:+358 40 631 8181
Kuvat
KSBR yrityksenä
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) tarjoaa rakentamisen kokonaispalveluja eri toimialoille uusiutuvasta energiasta teollisuuteen ja infraan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme