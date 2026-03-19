Kevätmessuilla virittäydytään kevääseen torstaista alkaen – suurtapahtuma esittelee asumisen mullistukset, tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja upean Trendikodin ja Ideapihan
24.3.2026 10:54:27 EET | Messukeskus | Tiedote
Joka vuosi yhtä odotettu Kevätmessut tuo kevään kaupunkiin ja valloittaa Helsingin Messukeskuksen torstaista sunnuntaihin 26.–29.3.2026. Suomen suurin puutarhanhoidon, mökkeilyn, rakentamisen ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus tuo yhteen noin 500 yritystä ja esittelee kaiken tarvittavan uuteen kauteen. Kokonaisuuden täydentävät perjantaina avautuvat Golfmessut, joilla nähdään historian ensimmäiset simulaattorigolfin SM-kisat.
Kevätmessut 2026 kokoaa saman katon alle asumisen ja rakentamisen asiantuntijat, yritykset sekä inspiraatiota etsivät kävijät. Tämän vuoden teemoissa korostuvat elämyksellisyys, kestävä kasvu sekä teknologian, kuten tekoälyn, tuomat uudet tuulet kodin suunnitteluun.
Uutta ja elämyksellistä: Trendikoti ja 1300 neliön Ideapiha
Tämän vuoden vetonaula on uudistunut Trendikoti, joka on rakennettu kolmen tunnetun asukkaan – Christoffer Strandbergin, Ellen Jokikunnan ja Paulus Arajuuren – persoonallisten tarinoiden ympärille. Sisustusasiantuntija Malla Tapion luoma kohde esittelee neljä nousevaa trendiä: Midimalistisuus, Rustiikkinen moderni, Oma nostalgia ja Modeterranean.
Puutarha-alueen sydän on maisemasuunnittelija Minna Harjun suunnittelema Ideapiha. Massiivinen 1300 neliömetrin alue tuo messuhalliin kokonaisen omakotitalon ja moderneja piharatkaisuja, joissa korostuvat luonnonmukaisuus, hulevesien hallinta ja omavaraisuus.
Rakentamisen tulevaisuus: Kun tekoälystä tulee tekijä
Rakentamisen ja remontoinnin puolella katseet kääntyvät tulevaisuuteen. OmaKoti-tapahtuma tekee vahvan paluun tarjoten konkreettista apua tontin valinnasta energiatehokkuuteen. Erityisenä uutuutena messuilla nähdään live-demoja siitä, miten tekoälyagentit voivat auttaa kodin suunnittelussa ja rakennusprojektin hallinnassa.
Poimintoja ohjelmasta:
Torstai 26.3.
- 11.00 Vuoden mökkiläinen 2026: Miitta Sorvali / Kevätlava
Tunnustus myönnetään näyttelijä Miitta Sorvalille, jonka mökkielämä Lapin joen rannalla ja Karjalan saaristossa vaalii perinteitä ja jatkuvaa kehittämistä.
- 15.00 Kylmä, lämmin ja kostea – rakennusfysiikkaa ymmärrettävästi / Kevätlava
Omakotiliiton rakennusneuvoja Pekka Vaittinen opastaa, miten vältät näkymättömät kosteusongelmat ja pidät huolta kiinteistösi arvosta.
Perjantai 27.3.
- 11.00 Trendikoti-haastattelu: Christoffer Strandberg – Midimalistisuus / Trendilava
Kun minimalismi on liian vähän ja maksimalismi liikaa, ratkaisuna on uniikkeja valintoja korostava midimalismi. Haastattelussa näyttelijä ja juontaja Christoffer Strandberg kertoo, miten hänen valitsemansa merkityksellinen esine, Ferm Living Shell -ruukku, muuttui tilan sieluksi ja miten oma persoona saa näkyä sisustuksessa rohkeasti.
- 14.00 Älyrakentaminen: Kun tekoälystä tulee tekijä / Pientalolava
Tekniikan tohtori Jukka Ala-Mutka esittelee live-demossa, miten tekoälyagentti rakennetaan suoraan lavalla rakentamisen tueksi.
- 16.00–18.00 Matkalla omaan kotiin – unelmasta toteutukseen / Pientalolava
Kattava tietopaketti rakentajille: tontit, budjetointi ja uusi rakentamislupatakuu.
Lauantai 28.3.
- 11.00 Trendikoti-haastattelu: Ellen Jokikunnas – Modeterranean ja oma nostalgia / Trendilava
Ellenin tilassa yhdistyvät Välimeren rento eleganssi sekä runsas, väreillä leikittelevä nostalgia. Keskustelussa syvennytään remontointiin, tuunaukseen ja aitoon kerroksellisuuteen. Inspiraationa on toiminut Ellenin itse nikkaroima betonipöytä sekä Italialle ominainen savi ja terrakotta.
- 13.00 Ideapiha: Moderni suomalainen piha / Kevätlava
Suunnittelija Minna Harju kertoo, miten luodaan elävä ja persoonallinen piha, joka kestää muuttuvia sääolosuhteita.
Sunnuntai 29.3.
- 11.00 Trendikoti-haastattelu: Paulus Arajuuri – Rustiikkinen moderni / Trendilava
Pohjoismainen selkeys kohtaa rouhean lämmön ja käsityön arvostuksen. Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri avaa suhdettaan sisustamiseen ja tarinaa kierrätyskeskuksesta löytyneen taulun takana, joka toimi koko asunnon suunnittelun inspiraationa.
- 12.30 Kestävän puutarhan ABC / Puutarhalava
PlastLIFE-hankkeen asiantuntijat ja puutarhurit neuvovat, miten vähentää muovin käyttöä ja suosia ekologisia valintoja omalla pihalla.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Kevätmessut, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Christa Vuorinen, markkinointi & viestintä, Kevätmessut, puh. +358 50577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Akkreditoidu Kevätmessuille: https://messukeskus.com/akkreditointi/
Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026. Kokonaisuudessa ovat mukana Kevätpuutarha-, Oma Koti-, Oma Mökki-, Sisusta-, Retkelle & luontoon- ja Lähiruoka & luomu -tapahtumat sekä samanaikaisesti järjestettävät Golfmessut (pe-su). | Kevatmessut.fi | @kevatmessut_official | #kevätmessut2026
Helsingin Messukeskus on Suomen suurin tapahtumajärjestäjä. Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 51,3 miljoonaa euroa, talousvaikutus ympäristölleen 187 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 2535 henkilötyövuotta. I messukeskus.com I @messukeskus
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
