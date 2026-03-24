Kaupunki poistaa Hanasaaren alueelta kymmenkunta huonokuntoista puuta
24.3.2026 10:20:36 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Puut poistetaan turvallisuussyistä, sillä heikkokuntoisina ne ovat vaarassa kaatua. Poistot tehdään maaliskuussa.
Huonokuntoiset puut sijaitsevat Hanasaaren voimalaitosalueella. Lisäksi kaksi huonokuntoista puuta poistetaan Sörnäisten rantatien varresta. Puiden poiston ohessa tehdään myös muuta puiden huoltoa, kuten kuolleiden oksien poistoa.
Hanasaaren alueella tehdään kevään aikana muutostöitä, joilla mahdollistetaan alueen ja rakennusten osittainen avautuminen väliaikaiskäytölle.
Hanasaaren alue aukeaa kaupunkilaisille Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta. Avajaisista ja väliaikaiskäytöstä kaupunki viestii lisää keväällä.
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
