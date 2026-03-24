Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunki poistaa Hanasaaren alueelta kymmenkunta huonokuntoista puuta

24.3.2026 10:20:36 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Puut poistetaan turvallisuussyistä, sillä heikkokuntoisina ne ovat vaarassa kaatua. Poistot tehdään maaliskuussa.

Hanasaaren alue ilmakuvassa.
Hanasaaren alue ilmakuvassa. Tuomas Uusheimo

Huonokuntoiset puut sijaitsevat Hanasaaren voimalaitosalueella. Lisäksi kaksi huonokuntoista puuta poistetaan Sörnäisten rantatien varresta. Puiden poiston ohessa tehdään myös muuta puiden huoltoa, kuten kuolleiden oksien poistoa.

Hanasaaren alueella tehdään kevään aikana muutostöitä, joilla mahdollistetaan alueen ja rakennusten osittainen avautuminen väliaikaiskäytölle.

Hanasaaren alue aukeaa kaupunkilaisille Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta. Avajaisista ja väliaikaiskäytöstä kaupunki viestii lisää keväällä.

Hanasaaren alue ilmakuvassa.
Hanasaaren alue ilmakuvassa.
Tuomas Uusheimo
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
