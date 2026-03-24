Into Kustannuksen syksy 2026 puhuttelee ja viihdyttää
25.3.2026 10:00:00 EET | Into Kustannus | Tiedote
Innon kirjasyksyssä on useita odotettuja uutuuksia: Risto Isomäen Syövän arvoitus tutkii syövän syntymekanismeja ja arvioi, että tulevaisuudessa suurin osa syövistä on ehkäistävissä. Anna Kontula avaa näköalan tulevaisuuteen yhteiskunnallisen murroksen kynnyksellä, ja rakastetut taiteilijat Seela Sella ja Jarkko Martikainen tarjoavat viisaanlämpimiä ajatuksia hyvästä elämästä. Koukuttavasta jännityksestä vastaavat Tatiana Elf ja Arne Dahl sarjojensa mestarillisilla uutuuksilla.
Innon syksyn tietokirjat pohjautuvat jälleen tutkittuun ja perusteellisesti ajateltuun tietoon. Risto Isomäen huippukiinnostava Syövän arvoitus käy salapoliisiromaanin otteella läpi uusia, syövän syntymekanismeihin liittyviä teorioita ja tutkimuksia. Isomäki kertoo, mitä jokainen voi jo nyt tehdä pienentääkseen omaa syöpäriskiään – ja mitä meidän pitäisi tehdä valtioiden tasolla ongelman voittamiseksi.
Eteenpäin katsoo myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula. Miten ajattelemme kun maailma loppuu? on tinkimättömän kirjailijan ajatuksia herättävä katsaus siihen, miten maailmankuvamme vaikuttaa tulevaisuuteen yhteiskunnallisen murroksen kynnyksellä.
Seela Sella ja Jarkko Martikainen syventyvät teoksessa Hyvä elämä elämänpolkuihinsa. Rakastetut taiteilijat avaavat toivoa herättävässä kirjassaan, mistä luomisvimma ja elämänjano kumpuavat – ja millaisista aineksista hyvä elämä oikeastaan rakentuu. Täynnä elämää on myös Kari Kasasen Sarjayrittäjän kyydissä, joka on yritysmaailman huippuosaajan rehellinen kertomus yrittämisen jyrkistä nousuista ja syvistä laskuista sekä siitä, mitä menestyminen vaatii.
Sarjakuvataiteilija, kansanedustaja Jessi Jokelaisen toinen sarjakuvateos, Epigenesis, on koskettava omaelämäkerrallinen teos perheestä, mielenterveydestä ja sukupolvet ylittävistä sodan jäljistä. Maailmanpolitiikan jälkiin syventyy kahden turvallisuuspolitiikan asiantuntijan kirjoittama Valheiden sota. Pasi Eronen Wattin ja Juha-Antero Puistolan teos on pysäyttävä analyysi suurvaltojen keinoista vaikuttaa ihmisten arkeen ja ajatteluun. Muutaman vuoden takainen lukijoiden suursuosikki Mulkerot saa puolestaan jatkoa, kun kirjailija Ari Turunen esittelee lisää ikäviä johtajia teoksessaan Mulkerot palaavat.
Syksyn uutuusdekkareidemme jännitysasetelmat ovat huippuunsa viritetyt. Tatiana Elfin Mestari jatkaa Rebekka Nummi -sarjaa, jonka aloitusosa Huijari oli Vuoden esikoisdekkari -ehdokkaana. Sarjan päähenkilö Rebekka, hurmaava sosiopaatti, soluttautuu tällä kertaa hyvinvointivaikuttajan lähipiiriin – ja ajautuu keskelle hengenvaarallista peliä. Ruotsalaisen huippudekkaristin Arne Dahlin Seitsemän vihjettä on myyntilistoille nopeasti kivunneen NOVA-sarjan toinen osa. Kirjan huikeaa juonirakennelmaa on kiitetty kylmääväksi ja poikkeuksellisen hyvin kirjoitetuksi.
Useampikin syksyn romaanimme pohjautuu tositapahtumiin. Ruotsalais-irakilaisen Elaf Alin esikoisteos Sanoitko minulle rakkaus? on koskettava kuvaus siitä, millaista on kasvaa kunniaväkivallan hallitsemassa perheessä. Kotimainen esikoisteos, Sandra Järvenpään Asun talossa ikuisesti, uppoutuu hienovireisesti naiseuden ja seksuaalisen väkivallan kysymyksiin. Ville-Juhani Sutiselta ilmestyy uutuusromaani Kiirastulesta, jossa köyhän Suomen syrjäseudulta lähtenyt Rasti joutuu Ruotsin siirtomaassa Saint-Barthélemyssä osaksi orjakaupan julmaa koneistoa.
Lapsille ja nuorille seikkailun iloa tuo Ilkka Olavin Agenttimummo-sarjan neljäs osa, Agenttimummo ja kultainen vaippa, jossa mummo ja Alex taistelevat tekoälyä vastaan. Sarjan uutena kuvittajana aloittaa kiitetty Ossi Pirkonen. Jani Kaaron ja Carlos da Cruzin Mistä raha tulee? tarjoaa laadukasta tietoa lapsille ja tempaa mukaansa matkalle, jossa kerrotaan rahankäytön alkujuurilta alkaen, mitä raha on ja miksi asiat maksavat niin paljon kuin maksavat.
Emme unohda syksyssämme myöskään pienimpiä iloja! Eppu Nuotion ja Sanna Pelliccionin Glimmerit – Pienten ilojen kirja on sydäntälämmittävä lahjakirja ja arkipäivän matkaopas: pieni kirja maailman kauneudesta ja siitä, mitä jää usein huomaamatta.
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Satu LaatikainenkustantajaPuh:044 491 5462satu.laatikainen@intokustannus.fi
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
