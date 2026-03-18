A-kassan kysely: työmatka ei ole suurin este – arjen järjestelyt ratkaisevat
25.3.2026 07:25:00 EET | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
A-kassan tuoreen jäsenkyselyn mukaan työn vastaanottamista kauempaa rajoittavat ennen kaikkea arjen käytännön haasteet. Suurimmiksi esteiksi nousevat perhe- ja arjen järjestelyt (34 %) sekä työmatkan pituus (32 %). Sen sijaan vain harva kokee muuton aiheuttaman epävarmuuden merkittäväksi esteeksi.
Tulokset kertovat, että kyse ei useimmiten ole haluttomuudesta liikkua työn perässä. Suurin kysymys näyttää olevan, miten arkielämän saa järjestettyä käytännössä.
– Moni on valmis harkitsemaan työtä kauempaa, mutta pysähtyy pohtimaan, miten esimerkiksi työmatkat tai perheen arki järjestyvät. Usein vaihtoehtoja on kuitenkin enemmän kuin aluksi tulee mieleen, toteaa A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.
Kyselyn mukaan 18 prosenttia vastaajista pitää matkakuluja keskeisenä esteenä, ja 10 prosenttia kertoo hakevansa jo nyt töitä laajasti eri alueilta.
Arjen haasteisiin on useita ratkaisuja
Pitkä työmatka ei aina tarkoita päivittäistä kulkemista. Monessa työssä arkea voidaan helpottaa esimerkiksi etä- tai hybridityöllä, pidemmillä työvuoroilla tai majoittumalla työpaikkakunnalla osan viikosta.
Myös kimppakyydit voivat helpottaa pitkää työmatkaa ja pienentää kustannuksia. Joissakin tilanteissa toimiva ratkaisu voi olla väliaikainen asuminen työpaikkakunnalla.
Työn vastaanottamista tukee myös liikkuvuusavustus, jota voidaan maksaa, jos työ sijaitsee kaukana kotoa. Vuonna 2026 avustus on 37,21 euroa päivässä, eli noin 800 euroa kuukaudessa ennen veroja.
Lisäksi verotuksessa voi hyödyntää esimerkiksi työasuntovähennystä, jos työn vuoksi joutuu pitämään kahta asuntoa.
Työ kauempana voi olla myös välivaihe
Kaikille työn vastaanottaminen toiselta paikkakunnalta ei ole pysyvä ratkaisu. Monelle se on keino päästä takaisin työelämään, kerryttää työkokemusta tai täyttää työssäoloehto.
– Työ kauempana voi toimia tärkeänä väylänä takaisin työelämään. Se voi olla myös väliaikainen ratkaisu, joka avaa myöhemmin uusia mahdollisuuksia lähempänä kotia, Kaisa Tikka muistuttaa.
Pienet muutokset voivat avata uusia mahdollisuuksia
Työn hakeminen tai vastaanottaminen kauempaa ei ole pelkkä päätös kilometreistä tai joko–tai ratkaisu. Usein kyse on enemmänkin siitä, miten arjen järjestelyt saa toimimaan sujuvasti ja miten saatavilla oleva tuki tekee siitä realistisen vaihtoehdon.
Kuten A-kassan jäsenkysely osoittaa, suurimmat esteet liittyvät arkeen, mutta moniin niistä löytyy myös toimivia käytännön ratkaisuja. Seuraava työpaikka voisi siis hyvinkin olla maantieteellisesti hieman kauempana, mutta sopivilla järjestelyillä silti yllättävän lähellä.
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
Ansiopäivärahan saajia selvästi vähemmän kuin vuosi sitten – ensihakemusten määrä laski tammikuusta18.3.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Helmikuussa Avoimen työttömyyskassan ansiopäivärahan saajien määrä jatkoi laskuaan viime vuodesta, mutta kuukausitasolla tilanne pysyi lähes ennallaan. Hakemuksia saapui helmikuussa selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja erityisesti ensihakemusten määrä laski tammikuusta. Samalla lomautettujen osuus pysyi edelleen korkeana, ja vaikka saajamäärä väheni, ansiopäivärahamenot kasvoivat hieman edelliskuusta. Maaliskuun alkupuolen luvut viittaavat siihen, että saajamäärä saattaa olla kääntymässä jälleen loivaan nousuun.
Tätä työttömyyskassan etuutta ei moni huomaa hakea - etuutta jopa 800 euroa kuussa enemmän6.3.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja työkin saattaa löytyä satojen kilometrien päästä. Monelle pitkä matka voi olla kynnyskysymys uuden työn vastaanottamisessa, mutta liikkuvuusavustus on etuus, jota moni ei huomaa hakea. Avoimesta työttömyyskassasta A-kassasta haetaan jonkin verran liikkuvuusavustusta, mutta todennäköisesti etuuteen oikeutettuja voisi olla enemmänkin.
Kolmannes ansiopäivärahan saajista jo porrastuksen piirissä – enimmäisajan täyttäneiden määrä kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa27.2.2026 07:45:51 EET | Tiedote
Avoimen työttömyyskassan tilastojen mukaan sekä porrastetun ansiopäivärahan piirissä olevien että enimmäismaksuajan täyttäneiden jäsenten määrä on kasvanut selvästi. Kehitykseen vaikuttavat osaltaan porrastusjärjestelmän voimaantulo ja se, että uusi lainsäädäntö on vähitellen tullut yhä useamman jäsenen kohdalla sovellettavaksi. Lisäksi työssäoloehdon pidentyminen 6 kuukaudesta 12 kuukauteen vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti oikeus uuteen ansiopäivärahajaksoon voi täyttyä.
Ansiopäivärahan saajamäärä kasvoi tammikuussa yli 10 prosenttia – lomautettujen osuus nousi selvästi19.2.2026 07:30:00 EET | Tiedote
A-kassan ansiopäivärahan saajamäärä kasvoi tammikuussa 10,7 prosenttia, ja lomautettujen osuus nousi 40 prosenttiin. Ensihakemuksia jätettiin peräti 52,2 prosenttia enemmän kuin joulukuussa – helmikuun puolivälin luvut viittaavat saajamäärän kasvuun myös helmikuussa.
Työttömyyskassan kysely: Luottamus omaan työtilanteeseen pysynyt ennallaan11.2.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Avoin työttömyyskassa toteutti tammikuussa 2026 jäsenilleen työtilannekyselyn, jossa kartoitettiin näkemyksiä omasta työllisyystilanteestaan. Tuloksia verrattiin vuotta aiemmin tehtyyn vastaavaan kyselyyn. Tulosten perusteella jäsenten luottamus omaan työtilanteeseensa on säilynyt ennallaan, vaikka työttömänä olevien osuus on kasvanut.
