A-kassan kysely: työmatka ei ole suurin este – arjen järjestelyt ratkaisevat

Tulokset kertovat, että kyse ei useimmiten ole haluttomuudesta liikkua työn perässä. Suurin kysymys näyttää olevan, miten arkielämän saa järjestettyä käytännössä.

– Moni on valmis harkitsemaan työtä kauempaa, mutta pysähtyy pohtimaan, miten esimerkiksi työmatkat tai perheen arki järjestyvät. Usein vaihtoehtoja on kuitenkin enemmän kuin aluksi tulee mieleen, toteaa A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.

Kyselyn mukaan 18 prosenttia vastaajista pitää matkakuluja keskeisenä esteenä, ja 10 prosenttia kertoo hakevansa jo nyt töitä laajasti eri alueilta.

Arjen haasteisiin on useita ratkaisuja

Pitkä työmatka ei aina tarkoita päivittäistä kulkemista. Monessa työssä arkea voidaan helpottaa esimerkiksi etä- tai hybridityöllä, pidemmillä työvuoroilla tai majoittumalla työpaikkakunnalla osan viikosta.

Myös kimppakyydit voivat helpottaa pitkää työmatkaa ja pienentää kustannuksia. Joissakin tilanteissa toimiva ratkaisu voi olla väliaikainen asuminen työpaikkakunnalla.

Työn vastaanottamista tukee myös liikkuvuusavustus, jota voidaan maksaa, jos työ sijaitsee kaukana kotoa. Vuonna 2026 avustus on 37,21 euroa päivässä, eli noin 800 euroa kuukaudessa ennen veroja.

Lisäksi verotuksessa voi hyödyntää esimerkiksi työasuntovähennystä, jos työn vuoksi joutuu pitämään kahta asuntoa.

Työ kauempana voi olla myös välivaihe

Kaikille työn vastaanottaminen toiselta paikkakunnalta ei ole pysyvä ratkaisu. Monelle se on keino päästä takaisin työelämään, kerryttää työkokemusta tai täyttää työssäoloehto.

– Työ kauempana voi toimia tärkeänä väylänä takaisin työelämään. Se voi olla myös väliaikainen ratkaisu, joka avaa myöhemmin uusia mahdollisuuksia lähempänä kotia, Kaisa Tikka muistuttaa.

Pienet muutokset voivat avata uusia mahdollisuuksia

Työn hakeminen tai vastaanottaminen kauempaa ei ole pelkkä päätös kilometreistä tai joko–tai ratkaisu. Usein kyse on enemmänkin siitä, miten arjen järjestelyt saa toimimaan sujuvasti ja miten saatavilla oleva tuki tekee siitä realistisen vaihtoehdon.

Kuten A-kassan jäsenkysely osoittaa, suurimmat esteet liittyvät arkeen, mutta moniin niistä löytyy myös toimivia käytännön ratkaisuja. Seuraava työpaikka voisi siis hyvinkin olla maantieteellisesti hieman kauempana, mutta sopivilla järjestelyillä silti yllättävän lähellä.