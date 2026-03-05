Särkänniemi tuo jälleen iloa lahjoittamalla rannekkeita
24.3.2026 11:58:05 EET | Tampereen Särkänniemi Oy | Tiedote
Särkänniemi on valinnut vuoden 2026 yhteiskuntavastuukohteensa. Lahjoituksilla Särkänniemi pyrkii mahdollistamaan ilon hetkiä niille, jotka kaipaavat iloa elämäänsä juuri nyt. Tärkein yksittäinen yhteiskuntavastuuhanke on Taysin Sairaalahuvipuisto.
Vuoden 2026 yhteiskuntavastuukohteet ovat Taysin lapsipotilaat, Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö, SOS-lapsikylä sekä Tampereen kaupungin neljäsluokkalaiset.
”Haluamme levittää iloa ympärillemme. Lahjoitusten avulla voimme tarjota ikimuistoisia elämyksiä hankalassa elämäntilanteessa oleville. Näin voimme tuoda iloa niiden arkeen, jotka tarvitsevat sitä juuri nyt”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.
Sairaalahuvipuisto tuo iloa Taysin lapsipotilaiden arkeen
Särkänniemen tärkein yksittäinen yhteiskuntavastuuhanke on Taysin Sairaalahuvipuisto, joka syntyi alun perin Särkänniemen aloitteesta. Särkänniemi rakennutti kävijöilleen maksuttoman sisähuvipuiston yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Tavoitteena oli tuoda iloa sairaalaympäristöön ja helpottaa pienten potilaiden arkea.
”Sairaalahuvipuisto on meille tärkeä kokonaisuus. Pienillä potilailla ei välttämättä ole mahdollisuutta vierailla Särkänniemessä sairautensa vuoksi, joten samassa rakennuksessa oleva leikkipaikka mahdollistaa huvittelun vaikeankin arjen keskellä”, Hautasaari jatkaa.
Särkänniemi tukee Sairaalahuvipuiston toimintaa vuosittain merkittävällä panostuksella, joka mahdollistaa sisähuvipuiston kehittämisen. Lisäksi Särkänniemi lahjoittaa vuosittain satoja rannekkeita ja vapaalippuja Taysin lastensairaalan potilaille yhteistyössä Tampereen Lastenklinkan Tuki ry:n kanssa.
”Olemme joka päivä onnellisia, kun näemme miten suurta iloa Sairaalahuvipuisto tuottaa pienille potilaille ja muille kävijöille. Olemme myös erittäin kiitollisia rannekkeista, ne ovat odotettuja ja tärkeitä”, iloitsee Susanna Lohiniemi, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja.
”Vuosi 2025 olikin ennätysvuosi, kun Sairaalahuvipuistossa vieraili yli 14000 lasta. Sairaalahuvipuisto on osoittanut tarpeellisuutensa myös sairaalapelkojen vähentäjänä. Nyt käynnistämme jo ensimmäisiä muutostöitä, jotka tekevät huvipuistosta aiempaakin toimivamman kävijöilleen. Lisäksi vuonna 2026 käynnistyy akateeminen tutkimus Sairaalahuvipuiston vaikutuksista”, Lohiniemi innostuu kertomaan.
Ilo kuuluu kaikille
Rannekkeita lahjoitetaan myös Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiölle. Rannekkeet mahdollistavat retkipäivän vaikeassa elämäntilanteessa eläville lapsille ja nuorille. Lisäksi rannekkeita ja vapaalippuja lahjoitetaan SOS-Lapsikylälle, joka tukee heikoimmassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä samalla lapsen oikeuksia, osallisuutta ja tasa-arvoa edistäen. Särkänniemi myös mahdollistaa jokaiselle Tampereen kaupungin neljännelle luokalle ilontuojastipendin. Jokainen luokka äänestää joukostaan vuoden ilontuojan, jolle lahjoitetaan Särkänniemi-ranneke.
Hakemukset vuodelle 2027 loppuvuonna
Uudet yhteiskuntavastuukohteet valitaan aina alkuvuodesta. Yhdistykset ja muut toimijat, jotka haluavat mukaan vuoden 2027 ohjelmaan, voivat hakea mukaan joulukuussa 2026 täyttämällä Särkänniemen verkkosivuilla olevan lomakkeen.
Mikko HautasaariToimitusjohtajaTampereen Särkänniemi OyPuh:0503883118mikko.hautasaari@sarkanniemi.fi
Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. Särkänniemen elämyskokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä huvipuisto, Akvaario, Planetaario, Näsinneulan näkötorni ja Koiramäen eläinpuisto sekä maamme parhaimpiin ravintoloihin kuuluva Ravintola Näsinneula.
