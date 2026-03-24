HUS matkalla kohti yhtymälaajuista ISO 9001 -laatusertifikaattia

HUSin yhteisen laatujärjestelmän ensimmäisille yksiköille on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti 25.3.2026. Vuonna 2024 aloitettu projekti on edennyt hyvin, ja ISO 9001 -sertifiointi on nyt jo puolella HUSin yksiköistä suunnitellun aikataulun mukaisesti.

”Luotamme vahvasti laatujärjestelmän tuomaan hyötyyn toiminnallemme ja suuren organisaation toimintatapojen yhtenäistämiselle. Sertifikaatti on tärkeä osoitus siitä, että täytämme kansainvälisen laatustandardin vaatimukset. Meillä on hyvä valmius koko organisaatiomme sertifiointiin”, HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo.

Joulukuussa 2025 tehty ulkopuolinen arviointi toi kiitosta HUSin kehitysmyönteisestä otteesta ja siitä, että laatujärjestelmä näkyy aidosti arjen työssä ja johtamisessa.

Sertifikaatti on yhteinen saavutus

Sertifikaatin saaminen edellytti HUSissa laajaa ja tiivistä yhteistyötä. ISO 9001 -standardiin perustuva laadunhallintajärjestelmä antaa yhtenäisen rakenteen, jonka avulla koko organisaation toimintatapoja voidaan yhtenäistää sekä vahvistaa potilashoidon ja sitä tukevien toimintojen johtamista ja jatkuvaa kehittämistä.

”Selkiytimme muun muassa dokumenttienhallintaa ja laajaa ohjekokonaisuuttamme, vakiinnutimme säännölliset johdon katselmukset sekä laadimme yhteisen laatupolitiikan. Lisäksi koulutimme henkilöstöä laatujärjestelmän periaatteisiin ja yhteisiin toimintatapoihin”, HUSin laatujärjestelmäprojektin johtaja Leena Koponen sanoo.

Yhteistä laatujärjestelmää on HUSissa viety sitoutuneesti eteenpäin. Onnistumisen ovat mahdollistaneet johdon tuki kaikilla tasoilla ja aiempi vahva työ laadunhallinnassa.

”Yhteinen tekeminen ja kehittäminen on koettu innostavaksi, ja ammattilaisemme ovat rohkeasti tuoneet esiin monia asioita yhdessä ratkaistaviksi. Samalla olemme oppineet hyödyllisiä käytäntöjä toisiltamme”, Koponen sanoo.

Työ jatkuu kohti koko HUSin kattavaa laatujärjestelmää

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen jatkuu vuoden 2026 ajan. Osa yksiköistä tuo mukanaan jo ennestään akkreditoidut tai sertifioidut järjestelmänsä osaksi yhteistä kokonaisuutta. Tavoitteena on saavuttaa koko HUSin yhteinen sertifiointi vuoden 2027 alussa.

