HUS matkalla kohti yhtymälaajuista ISO 9001 -laatusertifikaattia

25.3.2026 15:08:17 EET | HUS | Tiedote

HUS käynnisti vuonna 2024 koko organisaation laajuisen ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän rakentamisen. Nyt ensimmäiset yksiköt on sertifioitu ja tavoitteena on sertifioida koko organisaatio alkuvuoteen 2027 mennessä.

Meilahden sairaaloiden pääsisäänkäynti.
HUS rakentaa koko organisaation yhteistä ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää vuosina 2024–2027. Mikko Hinkkanen HUS

HUSin yhteisen laatujärjestelmän ensimmäisille yksiköille on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti 25.3.2026. Vuonna 2024 aloitettu projekti on edennyt hyvin, ja ISO 9001 -sertifiointi on nyt jo puolella HUSin yksiköistä suunnitellun aikataulun mukaisesti.  

”Luotamme vahvasti laatujärjestelmän tuomaan hyötyyn toiminnallemme ja suuren organisaation toimintatapojen yhtenäistämiselle. Sertifikaatti on tärkeä osoitus siitä, että täytämme kansainvälisen laatustandardin vaatimukset. Meillä on hyvä valmius koko organisaatiomme sertifiointiin”, HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo.  

Joulukuussa 2025 tehty ulkopuolinen arviointi toi kiitosta HUSin kehitysmyönteisestä otteesta ja siitä, että laatujärjestelmä näkyy aidosti arjen työssä ja johtamisessa.  

Sertifikaatti on yhteinen saavutus  

Sertifikaatin saaminen edellytti HUSissa laajaa ja tiivistä yhteistyötä. ISO 9001 -standardiin perustuva laadunhallintajärjestelmä antaa yhtenäisen rakenteen, jonka avulla koko organisaation toimintatapoja voidaan yhtenäistää sekä vahvistaa potilashoidon ja sitä tukevien toimintojen johtamista ja jatkuvaa kehittämistä.  

”Selkiytimme muun muassa dokumenttienhallintaa ja laajaa ohjekokonaisuuttamme, vakiinnutimme säännölliset johdon katselmukset sekä laadimme yhteisen laatupolitiikan. Lisäksi koulutimme henkilöstöä laatujärjestelmän periaatteisiin ja yhteisiin toimintatapoihin”, HUSin laatujärjestelmäprojektin johtaja Leena Koponen sanoo.  

Yhteistä laatujärjestelmää on HUSissa viety sitoutuneesti eteenpäin. Onnistumisen ovat mahdollistaneet johdon tuki kaikilla tasoilla ja aiempi vahva työ laadunhallinnassa.    

”Yhteinen tekeminen ja kehittäminen on koettu innostavaksi, ja ammattilaisemme ovat rohkeasti tuoneet esiin monia asioita yhdessä ratkaistaviksi. Samalla olemme oppineet hyödyllisiä käytäntöjä toisiltamme”, Koponen sanoo.  

Työ jatkuu kohti koko HUSin kattavaa laatujärjestelmää  

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen jatkuu vuoden 2026 ajan. Osa yksiköistä tuo mukanaan jo ennestään akkreditoidut tai sertifioidut järjestelmänsä osaksi yhteistä kokonaisuutta. Tavoitteena on saavuttaa koko HUSin yhteinen sertifiointi vuoden 2027 alussa.  

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.

husiso9001laatusertifikaatti

Kaksi henkilöä pitelee laatusertifikaattitodistusta.
HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl vastaanotti HUS-yhtymälle myönnetyn ISO 9001 -laatusertifikaatin 25.3.2026. Sertifikaatin luovutti Kiwa Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Maija Vanttaja.
Ville Männikkö HUS
HUS rakentaa koko organisaation yhteistä ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää vuosina 2024–2027.
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

