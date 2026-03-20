Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Kauman esitys on otettava vakavasti – kokoomuksen on syytä kuunnella

– On hyvä, että kokoomuksen sisältä nousee nyt ääniä, jotka tunnistavat tehdyn ratkaisun ongelmat. Kauman esitys on oikeansuuntainen ja osoittaa, että nykylinjaan ei olla tyytyväisiä edes hallituspuolueessa, varapuheenjohtaja Kemppi toteaa.

Hallitus päätti aiemmin poistaa työttömyysturvan suojaosan, joka mahdollisti työttömälle keikkatöiden ja osa-aikatyön vastaanottamisen ilman välitöntä merkittävää tulonmenetystä.

– On perusteltua kysyä, miksi tällainen päätös ylipäätään tehtiin tilanteessa, jossa talous tarvitsee lisää aktiivisuutta ja työnteon kannustimia. Suojaosa nimenomaan madalsi kynnystä ottaa työtä vastaan, Kemppi ihmettelee.

Suojaosan poistaminen on heikentänyt työnteon kannattavuutta ja voinut jopa pidentää työttömyysjaksoja.

– Työn vastaanottamisen pitää aina olla kannattavaa. Nyt näin ei ole, ja se on selvä ongelma. Siksi Kauman esitys on tärkeä askel oikeaan suuntaan, Kemppi sanoo.

Kemppi muistuttaa, että hallituksella on vielä mahdollisuus korjata linjaansa kevään kehysriihessä.

– Kehysriihi on oikea paikka tehdä tarvittava suunnanmuutos. Nyt hallituksella on tilaisuus osoittaa, että se kuuntelee asiantuntijoita ja omia kansanedustajiaan, Kemppi painottaa.

Keskusta edellyttää, että hallitus arvioi päätöksensä uudelleen ja ryhtyy toimiin tilanteen korjaamiseksi.