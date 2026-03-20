Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Kauman esitys on otettava vakavasti – kokoomuksen on syytä kuunnella
24.3.2026 11:29:06 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ehdotti aikaisemmin tällä viikolla työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kempin mukaan Kauman avaus on tärkeä ja ansaitsee tulla kuulluksi myös hallituksen sisällä.
– On hyvä, että kokoomuksen sisältä nousee nyt ääniä, jotka tunnistavat tehdyn ratkaisun ongelmat. Kauman esitys on oikeansuuntainen ja osoittaa, että nykylinjaan ei olla tyytyväisiä edes hallituspuolueessa, varapuheenjohtaja Kemppi toteaa.
Hallitus päätti aiemmin poistaa työttömyysturvan suojaosan, joka mahdollisti työttömälle keikkatöiden ja osa-aikatyön vastaanottamisen ilman välitöntä merkittävää tulonmenetystä.
– On perusteltua kysyä, miksi tällainen päätös ylipäätään tehtiin tilanteessa, jossa talous tarvitsee lisää aktiivisuutta ja työnteon kannustimia. Suojaosa nimenomaan madalsi kynnystä ottaa työtä vastaan, Kemppi ihmettelee.
Suojaosan poistaminen on heikentänyt työnteon kannattavuutta ja voinut jopa pidentää työttömyysjaksoja.
– Työn vastaanottamisen pitää aina olla kannattavaa. Nyt näin ei ole, ja se on selvä ongelma. Siksi Kauman esitys on tärkeä askel oikeaan suuntaan, Kemppi sanoo.
Kemppi muistuttaa, että hallituksella on vielä mahdollisuus korjata linjaansa kevään kehysriihessä.
– Kehysriihi on oikea paikka tehdä tarvittava suunnanmuutos. Nyt hallituksella on tilaisuus osoittaa, että se kuuntelee asiantuntijoita ja omia kansanedustajiaan, Kemppi painottaa.
Keskusta edellyttää, että hallitus arvioi päätöksensä uudelleen ja ryhtyy toimiin tilanteen korjaamiseksi.
Yhteyshenkilöt
Hilkka KemppiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 181 115hilkka.kemppi@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan Siika-aho: Kokoomuksen ja SDP:n johdolla Suomelle käy aina huonosti20.3.2026 11:59:28 EET | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan seuraavan vaalikauden tärkein tehtävä on pelastaa suomalaiset. Syöksykierre, johon Orpon hallitus on Suomen ajanut, on saatava poikki.
Keskustan puoluesihteeri varoittaa äijäkulttuurista: ”Piika-Suomi ei ole vaihtoehto”19.3.2026 09:49:31 EET | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho tyrmää hallituksen raskaussyrjintää lisäävän lakihankkeen ja peräänkuuluttaa tasa-arvon vahvistamista työelämässä.
Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen ydinasepolitiikasta: Pattitilanteeseen kannattaa etsiä ratkaisu13.3.2026 16:30:38 EET | Tiedote
Ydinenergialaista on käyty vilkasta ja kärkästä keskustelua sen jälkeen, kun hallitus kertoi aikeistaan muuttaa lakia.
Keskustan Siika-aho antaa laiskanläksyä Häkkäselle ja Tuppuraiselle: ”Ydinaseet räjäyttivät vaaliasetelman kaikkien nähtäville”12.3.2026 09:12:54 EET | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho pitää lupaavana, että puolustusministeri Antti Häkkänen suhtautuu myönteisesti Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ydinaseet torjuvalle esitykselle.
Keskustan Kaikkonen: Raskaussyrjintää on vähennettävä, ei lisättävä8.3.2026 11:15:11 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on lakiesityksellään edistämässä määräaikaisten työsuhteiden käyttöä. Muutos osuu etenkin naisiin, sillä se avaa oven raskaussyrjinnälle.
