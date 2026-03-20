Suomen Keskusta r.p.

Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Kauman esitys on otettava vakavasti – kokoomuksen on syytä kuunnella

24.3.2026 11:29:06 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ehdotti aikaisemmin tällä viikolla työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kempin mukaan Kauman avaus on tärkeä ja ansaitsee tulla kuulluksi myös hallituksen sisällä.

– On hyvä, että kokoomuksen sisältä nousee nyt ääniä, jotka tunnistavat tehdyn ratkaisun ongelmat. Kauman esitys on oikeansuuntainen ja osoittaa, että nykylinjaan ei olla tyytyväisiä edes hallituspuolueessa, varapuheenjohtaja Kemppi toteaa.

Hallitus päätti aiemmin poistaa työttömyysturvan suojaosan, joka mahdollisti työttömälle keikkatöiden ja osa-aikatyön vastaanottamisen ilman välitöntä merkittävää tulonmenetystä. 

– On perusteltua kysyä, miksi tällainen päätös ylipäätään tehtiin tilanteessa, jossa talous tarvitsee lisää aktiivisuutta ja työnteon kannustimia. Suojaosa nimenomaan madalsi kynnystä ottaa työtä vastaan, Kemppi ihmettelee.

Suojaosan poistaminen on heikentänyt työnteon kannattavuutta ja voinut jopa pidentää työttömyysjaksoja.

– Työn vastaanottamisen pitää aina olla kannattavaa. Nyt näin ei ole, ja se on selvä ongelma. Siksi Kauman esitys on tärkeä askel oikeaan suuntaan, Kemppi sanoo.

Kemppi muistuttaa, että hallituksella on vielä mahdollisuus korjata linjaansa kevään kehysriihessä.

– Kehysriihi on oikea paikka tehdä tarvittava suunnanmuutos. Nyt hallituksella on tilaisuus osoittaa, että se kuuntelee asiantuntijoita ja omia kansanedustajiaan, Kemppi painottaa.

Keskusta edellyttää, että hallitus arvioi päätöksensä uudelleen ja ryhtyy toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

