Kymenlaakson keskussairaalassa asennettiin ensimmäiset johdottomat sydäntahdistimet

24.3.2026 11:39:36 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Johdoton tahdistin on paitsi kooltaan pienempi, myös turvallisempi vaihtoehto osalle sydänpotilaista.

Lääkäritiimi leikkaussalissa. Kaikilla on yllään leikkausvaatteet, maskit ja käsineet.

Kymenlaakson keskussairaalan Sydänkeskukseen kuuluvassa sydäntoimenpideyksikössä otettiin maaliskuussa uusi askel sydämen rytmihäiriöhoitojen kehittämisessä, kun yksikössä asennettiin ensimmäiset johdottomat sydäntahdistimet.

Perinteisistä tahdistimista poiketen laite viedään sydänkammioon verisuonen kautta, eikä se tarvitse sydämeen kulkevia johtoja tai ihon alle tehtävää laitetaskua. Tämä voi vähentää esimerkiksi infektioriskiä sekä tahdistinjohtoihin liittyviä komplikaatioita. Keskussairaalassa asennetut laitteet ovat kooltaan maailman pienimpiä ja vain lääkekapselin mittaisia.

Ensimmäisten johdottomien tahdistimien asennukset suorittivat 6.3.2026 kardiologit Elina Sivén ja Sergei Kesonen. Asennuksissa oli mukana myös vierailevana asiantuntijana kardiologi Jussi Naukkarinen HUSista.

Sydänkeskuksen ylilääkäri Juha Koskinen pitää päivää virstanpylväänä alueen sydänhoidon kehittämisessä. 

– Johdottoman tahdistinteknologian käyttöönotto parantaa potilaidemme hoitovaihtoehtoja ja tuo Kymenlaaksoon modernia, kansainvälisesti käytössä olevaa hoitoa. Sydänkeskuksessa jatketaan aktiivisesti uusien hoitomenetelmien käyttöönottoa, jotta alueen potilaat saavat laadukasta ja ajanmukaista sydänhoitoa lähellä kotiaan, Koskinen kertoo.

Yhteyshenkilöt

Juha Koskinen
ylilääkäri

juha.k.koskinen@kymenhva.fi

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

