Uusia jäseniä Ilmarisen hallintoneuvostoon

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä jäi pois tehtävästään. Hänen tilallaan uutena hallintoneuvoston ja vaalivaliokunnan puheenjohtajana aloitti Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Yhtiökokous päätti korottaa hallintoneuvoston vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita. Vuonna 2026 hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 830 euroa, varapuheenjohtajien 4 730 euroa ja jäsenten 3 150 euroa. Kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 eurolla poissaoloa kohden.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, päätti voiton käytöstä hallituksen esityksen mukaisesti sekä myönsi vastuuvapauden vuodelta 2025 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valitsi Ilmarisen tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Antti Suominen. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimii myös kestävyysraportoinnin varmentajana, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Antti Suominen.

