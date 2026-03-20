Uusia jäseniä Ilmarisen hallintoneuvostoon
24.3.2026 11:52:39 EET | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarisen varsinainen yhtiökokous valitsi 24.3.2026 kolme uutta jäsentä hallintoneuvostoon.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä jäi pois tehtävästään. Hänen tilallaan uutena hallintoneuvoston ja vaalivaliokunnan puheenjohtajana aloitti Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.
Hallintoneuvoston kokoonpano löytyy Ilmarisen verkkosivuilta.
Yhtiökokous päätti korottaa hallintoneuvoston vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita. Vuonna 2026 hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 830 euroa, varapuheenjohtajien 4 730 euroa ja jäsenten 3 150 euroa. Kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 eurolla poissaoloa kohden.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, päätti voiton käytöstä hallituksen esityksen mukaisesti sekä myönsi vastuuvapauden vuodelta 2025 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous valitsi Ilmarisen tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Antti Suominen. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimii myös kestävyysraportoinnin varmentajana, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Antti Suominen.
Lisätiedot:
- Juulia Kurunsaari, lakiasiainjohtaja, Ilmarinen, p. 040 900 9002, juulia.kurunsaari@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Ilmarisen tavoitteellinen ilmastotyö etenee – päästövähennystavoitteet saavutettiin etuajassa20.3.2026 13:55:48 EET | Tiedote
Ilmarinen saavutti kaikki vuosille 2021–2025 asetetut päästövähennystavoitteensa ja loi samalla vahvan perustan uudelle, entistä kunnianhimoisemmalle ilmastosuunnitelmalle vuosille 2026–2030.
JULKAISUVAPAA 18.3.2026 KLO 13.00 | Tutkimus: Kolme neljästä eläkeläisestä kokee, että heidät nähdään yhteiskunnassa taakkana17.3.2026 09:20:05 EET | Tiedote
Lähes kolme neljästä eläkeläisestä (74 %) kokee, että eläkeläiset nähdään yhteiskunnassa taakkana. Hieman yli puolet (52 %) ajattelee, että vanhuutta pidetään melko tai erittäin kielteisenä asiana. Tiedot selviävät Ilmarisen tuoreesta kyselytutkimuksesta.
Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärien kehitys jakaa Suomen kahtia16.3.2026 08:50:51 EET | Tiedote
Työntekijämäärä väheni helmikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -0,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Alueellisesti tarkasteltuna Länsi- ja Pohjois-Suomessa työntekijämäärät nousivat, kun taas Itä- ja Etelä-Suomessa suunta oli alaspäin.
Mediakutsu iAreenaan 18.3. - Teemana: Pitkäikäisten yhteiskunta13.3.2026 12:27:30 EET | Kutsu
Lämpimästi tervetuloa iAreena-webinaariin - ikääntyvien asioihin pureutuvaan ajankohtaisfoorumiimme! Julkaisemme tuloksia tuoreesta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin eläkeläisten ajatuksia eläkeaikaan siirtymisestä, ikäasenteista, eläkeaikaan varautumisesta sekä toimeentulosta.
Uutta tietoa työkyvyttömyydestä: Isot erot määräaikaisissa ja pysyvissä työkyvyttömyyseläkkeissä12.3.2026 12:43:16 EET | Tiedote
Määräaikaisissa ja pysyvissä työkyvyttömyyseläkkeissä on suuret erot eri ikäryhmien ja lääketieteellisten diagnoosien jakautumisessa. Tieto käy ilmi työeläkeyhtiö Ilmarisen uudistetusta työkyvyttömyyseläkeindeksistä.
