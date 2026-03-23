Lakko uhkaa ammattikorkeakouluja

OAJ päätti 23.3. ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvottelut tuloksettomina ja antoi tänään 24.3. ensimmäisen lakkovaroituksen. Mahdollisen 8. huhtikuuta alkavan lakon kesto on yksi vuorokausi.

OAJ käveli ulos neuvotteluista viime perjantaina vastalauseena Sivistan antamalle kokonaisesitykselle. Työnantajapuoli esitti silloin pitkän heikennyslistan työehtosopimukseen. Esitys sisältää muun muassa niin kutsutun saatavuuslisän poiston, mikä tarkoittaisi suuria palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.

– Valitettavasti tilanne on se, ettei neuvotteluedellytyksiä enää ollut. Esitys työehtojen heikennyksistä ja palkkojen alentamisesta on poikkeuksellisen röyhkeä. Emme hyväksy esitettyjä heikennyksiä emmekä palkanalennuksia, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto painottaa.

– Emme nähneet tässä tilanteessa muuta vaihtoehtoa kuin neuvottelujen päättämisen. Työnantajapuoli esittää yhdelle opettajaryhmälle massiivisia palkanalennuksia: saatavuuslisän poisto voi tarkoittaa osalle opettajista jopa tuhannen euron lovea palkkaan. Tätä emme tietenkään voi hyväksyä. Jos neuvottelukumppanilla ei ole esittää mitään muuta ratkaisua, joudumme jättämään lakkovaroituksen, kuvailee neuvottelupäällikkö Pasi Repo.

Tavoitteena kaikille oikeudenmukaiset palkat

Palkka putoaisi Sivistan esityksessä kokeneilla opettajilla jopa viidenneksen ja alan uusilla opettajilla lähes 30 prosentilla. Yksi suurimmista näkemyseroista neuvotteluissa koskeekin saatavuuslisää.

– OAJ on kaikkien ammattikorkeakoulun jäsentensä edunvalvoja. Haemme ratkaisua, joka on oikeudenmukainen ja harmonisoi opettajien palkkaeroja. Lähtökohtamme ei ole palkanalennukset vaan olemme esittäneet vaiheittaista vähimmäispalkkojen korottamista. Työnantaja on tietenkin aina vastuussa työntekijöidensä yhdenvertaisesta kohtelusta, Repo toteaa.

Neuvottelupäällikkö muistuttaa, että kyse on lopulta kaikkien opettajien puolen pitämisestä.

– Emme halua missään nimessä mahdollistaa opetushenkilöstön palkkojen polkemista. Jos työnantaja saisi nyt läpi palkanalennukset osalle opettajista, miksipä se ei esittäisi niitä jatkossa muillekin opettajille.

Työantajalta pelkkiä heikennyksiä työehtoihin

Sivista on torjunut lähestulkoon kaikki OAJ:n neuvottelutavoitteet. OAJ:n keskeinen neuvottelutavoite on saada vähintäänkin ostovoimaa parantava palkkaratkaisu, jolla taataan palkkojen kehittyminen kustannusten nousun yläpuolelle.

Neuvottelupäällikkö Pasi Revon mukaan Sivista on pyrkinyt rajusti heikentämään koko henkilöstön työsuhteen ehtoja työehtosopimuksessa.

– Meille on tärkeää, että saamme kehitettyä työehtosopimusta vastaamaan ammattikorkeakouluissa tänä päivänä tehtävää työtä ja lisäksi parannettua luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. Sivistan tavoitteena on pikemminkin heikentää henkilöstöedustajien asemaa, ihmettelee Repo.

Sopimuksesta neuvoteltu tammikuun lopusta lähtien

Työriita koskee OAJ:n ja Sivistan välistä ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka on voimassa 31.3.2026 asti. Sopimusosapuoliin kuuluu myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Neuvottelut aloitettiin tammikuun lopussa. Osapuolet irtisanoivat 13.2. sopimuksen päättymään maaliskuun loppuun osana tavanomaista neuvottelujen kulkua.

Nykyisiä työehtoja sovelletaan siihen asti, kunnes uusi sopimus on voimassa.

Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen piirissä on noin 4 000 OAJ:n jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii Suomessa 22 ammattikorkeakoulua, jotka kaikki kuuluvat Sivistysala ry:hyn eli Sivistaan.

Läs nyheten på svenska