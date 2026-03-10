Itäradan ilmakuvaukset käynnistyvät – lentokone kuvaa ratalinjaa matalalla lentäen noin 100 kilometrin matkalta
25.3.2026 11:10:31 EET | Itärata Oy | Tiedote
Itäradan yleissuunnitelmavaiheeseen liittyvä tiedonkeruu käynnistyy pääsiäisviikolla, kun sääolosuhteet sallivat maastotöiden aloittamisen eli signaloinnin. Lentokoneella suoritettava tiedonkeruu tehdään signaloinnin jälkeen arviolta huhtikuussa. Signalointeja tehdään muutaman päivän ajan maastossa ja tiedonkeruulento kestää 1–2 päivää sääoloista riippuen. Tiedonkeruuta tehdään ratalinjalla, joka on pituudeltaan noin 100 kilometriä.
Ennen ilmakuvausten alkua maastoon asennetaan maalis-huhtikuussa valkoisia, 50 cm x 10 cm kokoisia ristisignaaleja. Ne maalataan asfaltoituun pintaan tai rakennetaan maastoon puutavarasta ja kovalevystä. Signaalit toimivat kuvauksissa käytettävinä kiintopisteinä.
”Kevät on edennyt niin nopeasti, että pääsemme aloittamaan ilmakuvaukset ennakoitua aikaisemmin. Lentokone lentää ratalinjaa pitkin edestakaisin melko matalalla, noin 600 metrin korkeudessa, joten se todennäköisesti kiinnittää alueen asukkaiden ja alueella liikkuvien huomion. Ilmakuvaukset aloittavat laajemman maastotutkimusten kokonaisuuden”, kertoo Itäradan suunnittelujohtaja Minna Weurlander.
Varsinaiset maastotutkimukset alkavat ratalinjalla toukokuussa, jolloin käynnistyvät muun muassa kairauskoneilla tehtävät tutkimukset. Maastotutkimuksia jatketaan koko yleissuunnitelmavaiheen ajan vuoteen 2028 saakka. Itäradan ratalinjan vaikutusalueella on noin 3 500 maanomistajaa, joihin kaikkiin pyritään olemaan yhteydessä kevään aikana, jotta maastotutkimusten tekemisestä voidaan sopia tarkemmin. Itärata Oy:llä on ratalain mukainen lupa tehdä tutkimuksia maastossa.
”Aloitamme maastotutkimuksiin liittyvät yhteydenotot maanomistajiin Maanmittauslaitoksen rekisteritietojen perusteella ja pyrimme tavoittamaan myös alueen vuokraviljelijät. Jos yhteydenottoa ei jostakin syystä kuulu toukokuun 2026 loppuun mennessä, omat yhteystietonsa voi ilmoittaa meille Itäradan verkkosivuilla olevan maastotöiden yhteydenottolomakkeen kautta”, kertoo maastotoimeksiannoista vastaava projektipäällikkö Marjut Witikainen Welado Oy:stä.
Käynnistyvät ilmakuvaukset liittyvät Itäradan yleissuunnitelman käyttöön tehtäviin korkeus- ja maanpintamalleihin, joiden avulla Itäradan yleissuunnitelmaa tekevät suunnittelijat saavat digitaalisen, tarkan ja yhtenäisen kuvan maaston muodoista ja rakennetusta ympäristöstä. Korkeus- ja maanpintamalleja hyödynnetään muun muassa tunnelisuunnittelussa. Varsinainen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy loppuvuodesta 2026.
Radan yleissuunnitelma on suunnitteluvaihe, jossa radan likimääräinen paikka ja tilantarve sekä radan suhde ympäröivään maankäyttöön määritellään. Yleissuunnitelmassa radan sijainti tarkennetaan noin 200 metriä leveäksi kaistaksi, jonka sisään lopullinen ratalinjaus tulee sijoittumaan. Radan lopullinen linjaus tarkentuu yleissuunnitelman jälkeen alkavassa ratasuunnitelmavaiheessa. Itäradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta loppuvuodesta 2028, jonka jälkeen se siirtyy Traficomin hyväksymiskäsittelyyn.
Yhteyshenkilöt
Minna WeurlanderSuunnittelujohtajaItärata OyPuh:040 530 3496minna.weurlander@itarata.fi
Katri ParikkaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaItärata OyPuh:044 275 3028katri.parikka@itarata.fi
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Euroopan komissio on esittänyt Itärataa osaksi Euroopan laajuista TEN-T ydinverkkoa.
Planeringen av Östbanan framskrider – terrängundersökningar inleds i april10.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Östbanan går nu mot utredningsplanfasen. I denna fas ingår omfattande markundersökningar och mätningar på banlinjen. Partnern som genomför utredningsplanskedet väljs under våren 2026 och de första undersöknings- och mätåtgärderna inleds i terrängen i april-maj 2026.
Östbanans MKB-beskrivning presenteras på offentliga möten i början av året19.11.2025 14:30:00 EET | Pressmeddelande
Östbanans förfarande för miljökonsekvensbedömning håller på att färdigställas och kommer att synas i början av januari. MKB-beskrivningen presenteras på nio tillställningar för allmänheten under januari–mars.
Östbanans planeringen fortsätter med den bansträckning som orsakar minst olägenheter för miljön13.11.2025 09:45:00 EET | Pressmeddelande
Östbanan Ab har valt ut den bansträckning som går vidare till fortsatt planering. De alternativa bansträckningarnas konsekvenser för miljön har utretts i stor utsträckning i förfarandet för miljökonsekvensbedömning. Den valda bansträckningen orsakar minst olägenheter och möjliggör mest nytta.
