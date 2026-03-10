Itäradan ilmakuvaukset käynnistyvät – lentokone kuvaa ratalinjaa matalalla lentäen noin 100 kilometrin matkalta

Ennen ilmakuvausten alkua maastoon asennetaan maalis-huhtikuussa valkoisia, 50 cm x 10 cm kokoisia ristisignaaleja. Ne maalataan asfaltoituun pintaan tai rakennetaan maastoon puutavarasta ja kovalevystä. Signaalit toimivat kuvauksissa käytettävinä kiintopisteinä.

Maastoon asennetaan maalis-huhtikuun aikana ristisignaaleja, jotka toimivat kuvauksien kiintopisteinä. Kuva: Hannu Uusitalo / Vastavalo.net

”Kevät on edennyt niin nopeasti, että pääsemme aloittamaan ilmakuvaukset ennakoitua aikaisemmin. Lentokone lentää ratalinjaa pitkin edestakaisin melko matalalla, noin 600 metrin korkeudessa, joten se todennäköisesti kiinnittää alueen asukkaiden ja alueella liikkuvien huomion. Ilmakuvaukset aloittavat laajemman maastotutkimusten kokonaisuuden”, kertoo Itäradan suunnittelujohtaja Minna Weurlander.

Varsinaiset maastotutkimukset alkavat ratalinjalla toukokuussa, jolloin käynnistyvät muun muassa kairauskoneilla tehtävät tutkimukset. Maastotutkimuksia jatketaan koko yleissuunnitelmavaiheen ajan vuoteen 2028 saakka. Itäradan ratalinjan vaikutusalueella on noin 3 500 maanomistajaa, joihin kaikkiin pyritään olemaan yhteydessä kevään aikana, jotta maastotutkimusten tekemisestä voidaan sopia tarkemmin. Itärata Oy:llä on ratalain mukainen lupa tehdä tutkimuksia maastossa.

”Aloitamme maastotutkimuksiin liittyvät yhteydenotot maanomistajiin Maanmittauslaitoksen rekisteritietojen perusteella ja pyrimme tavoittamaan myös alueen vuokraviljelijät. Jos yhteydenottoa ei jostakin syystä kuulu toukokuun 2026 loppuun mennessä, omat yhteystietonsa voi ilmoittaa meille Itäradan verkkosivuilla olevan maastotöiden yhteydenottolomakkeen kautta”, kertoo maastotoimeksiannoista vastaava projektipäällikkö Marjut Witikainen Welado Oy:stä.

Käynnistyvät ilmakuvaukset liittyvät Itäradan yleissuunnitelman käyttöön tehtäviin korkeus- ja maanpintamalleihin, joiden avulla Itäradan yleissuunnitelmaa tekevät suunnittelijat saavat digitaalisen, tarkan ja yhtenäisen kuvan maaston muodoista ja rakennetusta ympäristöstä. Korkeus- ja maanpintamalleja hyödynnetään muun muassa tunnelisuunnittelussa. Varsinainen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy loppuvuodesta 2026.

Radan yleissuunnitelma on suunnitteluvaihe, jossa radan likimääräinen paikka ja tilantarve sekä radan suhde ympäröivään maankäyttöön määritellään. Yleissuunnitelmassa radan sijainti tarkennetaan noin 200 metriä leveäksi kaistaksi, jonka sisään lopullinen ratalinjaus tulee sijoittumaan. Radan lopullinen linjaus tarkentuu yleissuunnitelman jälkeen alkavassa ratasuunnitelmavaiheessa. Itäradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta loppuvuodesta 2028, jonka jälkeen se siirtyy Traficomin hyväksymiskäsittelyyn.