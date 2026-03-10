Itärata Oy

Itäradan ilmakuvaukset käynnistyvät – lentokone kuvaa ratalinjaa matalalla lentäen noin 100 kilometrin matkalta

25.3.2026 11:10:31 EET | Itärata Oy | Tiedote

Jaa

Itäradan yleissuunnitelmavaiheeseen liittyvä tiedonkeruu käynnistyy pääsiäisviikolla, kun sääolosuhteet sallivat maastotöiden aloittamisen eli signaloinnin. Lentokoneella suoritettava tiedonkeruu tehdään signaloinnin jälkeen arviolta huhtikuussa. Signalointeja tehdään muutaman päivän ajan maastossa ja tiedonkeruulento kestää 1–2 päivää sääoloista riippuen. Tiedonkeruuta tehdään ratalinjalla, joka on pituudeltaan noin 100 kilometriä.

Grafiikka, jossa näkyy Keran ja Kouvolan välinen alue. Alueen väliin on piirretty viiva, josta näkee ilmakuvausten arvioidun lentoalueen.
Ilmakuvauksia tehdään laajalti noin 100 kilometrin pituisella ratalinjalla Keravan ja Kouvolan Korian välisellä alueella. Itärata Oy

Ennen ilmakuvausten alkua maastoon asennetaan maalis-huhtikuussa valkoisia, 50 cm x 10 cm kokoisia ristisignaaleja. Ne maalataan asfaltoituun pintaan tai rakennetaan maastoon puutavarasta ja kovalevystä. Signaalit toimivat kuvauksissa käytettävinä kiintopisteinä.

Kes%E4inen%20kuva%20mets%E4isest%E4%20maastosta%2C%20jonka%20keskell%E4%20menee%20hiekkatie.%20Hiekkatien%20laidassa%20n%E4kyy%20valkoinen%20ristisignaali.
Maastoon asennetaan maalis-huhtikuun aikana ristisignaaleja, jotka toimivat kuvauksien kiintopisteinä. Kuva: Hannu Uusitalo / Vastavalo.net

”Kevät on edennyt niin nopeasti, että pääsemme aloittamaan ilmakuvaukset ennakoitua aikaisemmin. Lentokone lentää ratalinjaa pitkin edestakaisin melko matalalla, noin 600 metrin korkeudessa, joten se todennäköisesti kiinnittää alueen asukkaiden ja alueella liikkuvien huomion. Ilmakuvaukset aloittavat laajemman maastotutkimusten kokonaisuuden”, kertoo Itäradan suunnittelujohtaja Minna Weurlander.

Varsinaiset maastotutkimukset alkavat ratalinjalla toukokuussa, jolloin käynnistyvät muun muassa kairauskoneilla tehtävät tutkimukset. Maastotutkimuksia jatketaan koko yleissuunnitelmavaiheen ajan vuoteen 2028 saakka. Itäradan ratalinjan vaikutusalueella on noin 3 500 maanomistajaa, joihin kaikkiin pyritään olemaan yhteydessä kevään aikana, jotta maastotutkimusten tekemisestä voidaan sopia tarkemmin. Itärata Oy:llä on ratalain mukainen lupa tehdä tutkimuksia maastossa.

”Aloitamme maastotutkimuksiin liittyvät yhteydenotot maanomistajiin Maanmittauslaitoksen rekisteritietojen perusteella ja pyrimme tavoittamaan myös alueen vuokraviljelijät. Jos yhteydenottoa ei jostakin syystä kuulu toukokuun 2026 loppuun mennessä, omat yhteystietonsa voi ilmoittaa meille Itäradan verkkosivuilla olevan maastotöiden yhteydenottolomakkeen kautta”, kertoo maastotoimeksiannoista vastaava projektipäällikkö Marjut Witikainen Welado Oy:stä.

Käynnistyvät ilmakuvaukset liittyvät Itäradan yleissuunnitelman käyttöön tehtäviin korkeus- ja maanpintamalleihin, joiden avulla Itäradan yleissuunnitelmaa tekevät suunnittelijat saavat digitaalisen, tarkan ja yhtenäisen kuvan maaston muodoista ja rakennetusta ympäristöstä. Korkeus- ja maanpintamalleja hyödynnetään muun muassa tunnelisuunnittelussa. Varsinainen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy loppuvuodesta 2026.

Radan yleissuunnitelma on suunnitteluvaihe, jossa radan likimääräinen paikka ja tilantarve sekä radan suhde ympäröivään maankäyttöön määritellään. Yleissuunnitelmassa radan sijainti tarkennetaan noin 200 metriä leveäksi kaistaksi, jonka sisään lopullinen ratalinjaus tulee sijoittumaan. Radan lopullinen linjaus tarkentuu yleissuunnitelman jälkeen alkavassa ratasuunnitelmavaiheessa. Itäradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta loppuvuodesta 2028, jonka jälkeen se siirtyy Traficomin hyväksymiskäsittelyyn.  

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Karttakuva Itäradan ratalinjasta Keravan ja Kouvolan Korian välillä.
Itäradan jatkosuunnitteluun etenevä linjaus ja muut YVA-menettelyssä mukana olevat linjausvaihtoehdot
Lataa
Lataa

Linkit

Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Euroopan komissio on esittänyt Itärataa osaksi Euroopan laajuista TEN-T ydinverkkoa. 

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Itärata Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye