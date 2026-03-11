Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta

24.3.2026 16:19:14 EET | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote

Juuri päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulun suosituimmat hakukohteet ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna olivat sähkö- ja automaatiotekniikan monimuoto-opinnot ja liiketalouden alan tradenomitutkintokoulutukset. Kaiken kaikkiaan hakijamäärä VAMKiin sekä ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta.

Hakijamäärä Vaasan ammattikorkeakouluun kasvoi kevään yhteishaussa, samoin ensisijaisten hakijoiden määrä. KUVA: Kasper Dahlkarl/ VAMK

Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 10.-24.3.2026 Vaasan ammattikorkeakouluun jätettiin yhteensä 4 683 hakemusta. Keskimäärin VAMKiin jätettiin 6,5 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi noin 12 % edellisvuodesta. Valtakunnallisesti yhteishaussa oli yhteensä 149 109 hakijaa.

”Lämmin kiitos kaikille hakijoille kiinnostuksesta koulutuksiamme kohtaan! Olemme erittäin tyytyväisiä tämän kevään yhteishaun tuloksiin. Hakijamäärä kasvoi jälleen, ja erityisen ilahduttavaa on ensisijaisten hakemusten lisääntyminen. Tämä kertoo koulutustemme vetovoimasta ja siitä, että hakijat näkevät meidät vahvana vaihtoehtona”, iloitsee koulutusvararehtori Sanna Valliaro.

Vetovoimaisimmat AMK-tutkinnot

Yhteishaussa VAMKin suosituimpia tutkinto-ohjelmia olivat liiketalouden verkossa toteutettavat oikeushallinnon ja taloushallinnon tradenomin koulutukset. Oikeushallinnon koulutukseen oli jopa 15,5 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Koulutuksissa opinnot ovat kokonaan verkossa, mutta opetus on päivisin aikaan sidottua. Myös perinteisinä päiväopintoina järjestettävä liiketalouden tradenomin koulutus kiinnosti ja siihen jätettiin 7,7 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden.

Insinööritutkinto-ohjelmista suosituimpia olivat sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukset, joihin voi opiskella perinteisesti kampuksella järjestettävissä päiväopinnoissa kuin joustavasti työn ohella. Sähkötekniikan monimuoto-opintoihin oli jopa 3,8 ensisijaista hakijaa, jotka olivat valinneet VAMKin ensimmäiseksi opiskeluvaihtoehdokseen, aloituspaikkaa kohden.

Myös tekniikan uusi tuotantotalouden insinööritutkintokoulutus, joka suunniteltiin läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa, herätti kiinnostusta ja siihen oli 7,4 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Sosiaali ja terveysalalla vetovoimaisin hakukohde oli edellisvuoden tapaan sosionomin AMK-tutkinto, joka kiinnostaa hakijoita vuodesta toiseen. Nyt hakijoita oli 5,1 per aloituspaikka.

Suomen parasta YAMK-koulutusta

Vuonna 2025 valmistuneiden kansallisen AVOP-palautteen perusteella Vaasan ammattikorkeakoulun YAMK-koulutus arvioitiin valtakunnan ykköseksi.

Haussa olleista VAMKin kolmesta YAMK-tutkinto-ohjelmasta suosituin oli Digitalisaation kehittämisen ja johtamisen tutkinto, johon jätettiin 7,4 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden.

”Vuonna 2025 valmistuneiden kansallisen AVOP-palautteen perusteella Vaasan ammattikorkeakoulun YAMK-koulutus arvioitiin valtakunnan ykköseksi. Palautteessa arvioitiin mm. opetuksen laatua, työelämälähtöisyyttä ja joustavuutta. Valmistuneiden huippuarvio ja kasvava hakijamäärä kulkevat käsi kädessä ja ovat hienoa palautetta myös henkilöstöllemme”, sanoo Valliaro.

Valintakokeet ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelijat valitaan AMK-tutkintoihin todistuvalinnan tai valintakokeen kautta. VAMKin valintakoe järjestetään 26.-28.5.2026. YAMK-tutkintoihin opiskelijat valitaan hakijoiden laatimien työelämälähtöisten kehittämissuunnitelmien perusteella. Kehittämissuunnitelmat on ladattava yhteishaun hakemukselle 19.4.2026 mennessä.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan todistusvalintojen osalta viimeistään 25.5. ja valintakokeen osalta viimeistään 2.7. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 9.7.2026. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 4.8.2026. Opinnot alkavat syksyllä 2026.

Haussa ilman opiskelupaikkaa jääneet voivat hyödyntää elokuusta alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön Opintoseteli‑kokeilua, joka mahdollistaa nuorille avoimien korkeakouluopintojen suorittamisen maksutta.

Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.

Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.

