Osuuskauppa Hämeenmaa

Prisma Hämeenlinnassa jo 30 vuotta

24.3.2026 13:32:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Hämeenlinnan Prisman avajaisia juhlittiin 28.3.1996. Nykyisellä paikallaan Prisma on palvellut jo 18 vuoden ajan.

Hämeenlinnan Prisma sijaitsi alun perin Katsastusmiehentiellä. Syksyllä 2008 Prisma Hämeenlinna siirtyi nykyiseen sijaintiinsa Wartiamäentielle, Pälkäneentien toiselle puolelle.
Hämeenlinnan Prisma sijaitsi alun perin Katsastusmiehentiellä. Syksyllä 2008 Prisma Hämeenlinna siirtyi nykyiseen sijaintiinsa Wartiamäentielle, Pälkäneentien toiselle puolelle.

Prisma Hämeenlinna oli avajaisten aikaan kooltaan 4 800 neliömetriä. Ensimmäinen laajennus valmistui vuonna 1998, jolloin myymälän neliöt tuplaantuivat, käyttötavaraosasto kasvoi ja taloon tuli ravintola.

Nykyiselle paikalleen, Wartiamäentielle, Hämeenlinnan Prisma avattiin syyskuussa 2008, kun vanha myymälä jäi liian pieneksi. Nyt Prisma Hämeenlinnan pinta-ala on noin 20 000 neliömetriä. Myymälöiden koko on kasvanut merkittävästi 30 vuoden aikana, sillä nykyään suuret S-marketit ovat vuonna 1996 avatun Prisman kokoluokkaa.

“Olemme tehneet Hämeenlinnan Prismassa monia uudistuksia vuosien varrella. Viimeisimmäksi Prisman kylmälaitteet uusittiin, Ruokatori laajeni huimasti ja kesäpihan, rakentamisen ja remontoinnin valikoimat monipuolistuivat”, kertoo ryhmäpäällikkö Minna Hovila-Myllylä.

Prisma Hämeenlinnan Ruokatorin pituus tuplaantui ja valikoima kasvoi uudistuksen myötä vuonna 2023.

Henkilöstömäärässä selvä kasvu

Nykyinen Prismakeskus työllistää noin 155 hämeenmaalaista, joista 130 työskentelee Prismassa. Avajaisvuonna henkilöstömäärä oli noin 100.

Myymälätyöskentelyyn on tullut paljon muutoksia vuosien varrella muun muassa teknologian ja automatiikan myötä. Muuttumattomana on säilynyt asiakkaan kohtaamisen ja palvelun merkitys.

”Meillä on mahtavat asiakkaat, joiden kanssa meillä on vuosien varrella ollut paljon arvokkaita kohtaamisia. Asiakaspalvelun painopisteet ovat pysyneet meillä samoina: laadukkaat tuotteet, helppo ja miellyttävä ostoskäynti, monipuolinen valikoima ja edullinen hintataso”, kertoo Hovila-Myllylä.

Prisman valikoima on kasvanut ja muuttunut kysynnän ja tarpeen mukaan. Jo avajaisista tutut kampanjatuotteet, kuten vaniljakermajäätelö, virvoitusjuomat ja kahvi, ovat edelleen asiakkaiden suosikkeja.

Prisma Hämeenlinnassa 30 vuotta -juhlaviikolla on monipuolista ohjelmaa koko perheelle.

Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye