Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Pitäjänmäen kirjasto uudistuu – väistötilat avautuvat Ristikossa toukokuussa

25.3.2026 08:00:00 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Pitäjänmäen kirjasto suljetaan 11.4.2026 ja väistötilakirjasto avaa Konalassa, kauppakeskus Ristikossa 4.5.2026. Nykyinen kirjastorakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi kirjasto, joka valmistuu suunnitelmien mukaan syksyllä 2029.

Kauppakeskus Ristikon sisäkäytävä ja liukuportaat.
Pitäjänmäen kirjasto muuttaa väliaikaisesti kauppakeskus Ristikkoon.

Väistötilakirjasto sijaitsee kauppakeskus Ristikon toisessa kerroksessa. Tilaa on yhteensä 236 neliömetriä ja tarjolla on rajattu valikoima kirjallisuutta eri kielillä sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Väistötilakirjastossa voi lainata ja palauttaa kirjoja, noutaa varauksia, työskennellä asiakaskoneilla, kopioida ja tulostaa sekä lukea kirjoja ja lehtiä.

Väistötilakirjaston aukioloajat ovat laajat, sillä kirjastoa voi käyttää myös omatoimisesti aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Omatoimiaikana kirjastoon pääsevät sisälle rekisteröityneet käyttäjät kirjastokortilla ja pin-koodilla. Rekisteröinnin voi tehdä missä tahansa Helmet-kirjastossa.

Pitäjänmäen alueen asukkaita palvelemaan perustetaan uusi kirjastoautopysäkki osoitteeseen Konalantie 10. Kirjastoauto pysähtyy siellä elokuusta alkaen keskiviikkoisin klo 17.45–18.30. Konalan nykyinen pysäkki osoitteessa Ajomiehentie 13 poistuu käytöstä toukokuun alussa.

Uusi kirjasto vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Pitäjänmäki saa uuden kirjastorakennuksen nykyisen, Pitäjänmäen peruskoulun yhteydessä sijaitsevan rakennuksen tilalle. Uuteen kokonaisuuteen tulee kirjaston lisäksi koulu- ja päiväkotitiloja. Rakennushanke kestää yhteensä noin kolme vuotta. Pitäjänmäen kirjasto pääsee uusiin tiloihin tämänhetkisen suunnitelmaan mukaan syksyllä 2029.

“Uusi kirjasto rakentuu asiakkaiden toiveiden pohjalta. Se tulee tarjoamaan monipuoliset puitteet niin yhdessä tekemiseen kuin rauhalliseen oleskeluun. Tavoitteemme on luoda kirjasto, joka palvelee mahdollisimman monenlaisten käyttäjien tarpeita”, kertoo vs. kirjastonjohtaja Elina Suikanen.

Väistötilakirjaston yhteystiedot ja aukioloajat

Kauppakeskus Ristikko, 2. kerros
Ajomiehentie 1, 00390 Helsinki

Kirjaston asiakaspalveluajat

Ma–to klo 9–20 
Pe klo 9–16 
La–su ei asiakaspalvelua

Kirjaston omatoimiajat

Ma–to klo 7–9 ja 20–21 
Pe klo 7–9 ja 16–21
La klo 7–21 
Su klo 7–21

Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto. 38 kirjastoa, 5 palvelukeskuskirjastoa ja 2 kirjastoautoa tarjoavat tietoa, tarinoita, tapahtumia ja tiloja kaupunkilaisten käyttöön.

Helmet on pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen kirjastoverkko. Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot.

