Tartu mahdollisuuteen uudistua ja kasvaa – elinvoimakeskus avaa uusia rahoitushakuja Pohjois-Suomen maakunnissa (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

Kasvun kiitorata -hankehaku on tarkoitettu tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen liittyville selvityksille. Rahoituksen tavoitteena on kannustaa Pohjois-Pohjanmaalla toimivia pk-yrityksiä käynnistämään nopeasti toteutettavia kasvuhankkeita. Avustus on lähtökohtaisesti tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Kustannusmallina on kertakorvaus.

Lapin ympärivuotista matkailua edistävään JTF-hakuun toivotaan pk-yritysten hankkeita, jotka monipuolistavat matkailualueiden palvelutarjontaa ja pidentävät sesonkia. Matkailualan yrityksiä halutaan kannustaa toteuttamaan innovatiivisia hankkeita, joiden avulla voidaan uudistaa alaa ja kehittää uusia tuotteita ja palveluja kansainvälisille asiakkaille. Rahoituksen painopisteenä ovat kehittymässä olevat matkailualueet, joilla ei vielä ole merkittävästi kapasiteettia ja palveluja.



Toimintaympäristön kehittämisavustuksen hankehaku Kainuussa on suunnattu voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille. Hankkeiden tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hankkeen kohderyhmän tulee olla tunnistettava yritysryhmä.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Avustusta voidaan myöntää:

yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin

yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen

yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen

muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Huomioitavaa

Hakijoita pyydetään tutustumaan hakuilmoituksiin EURA 2021 -järjestelmässä. Hakuilmoitukset julkaistaan hakujen käynnistyessä 30.3.2026. Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä oman alueen yritysasiantuntijoihin ennen hakemuksen lähettämistä.