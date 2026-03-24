Erityisesti taajamissa ajetaan edelleen liian lujaa - nopeusnäyttöjen 2025 tulokset kunnittain
24.3.2026 13:14:19 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus on koonnut yhteen vuoden 2025 siirrettävien nopeusnäyttöjen mittaustulokset Pirkanmaan alueelta. Nopeusnäyttöjä käytettiin laajasti koko alueen maantieverkolla, ja tulokset tarjoavat tärkeää tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseksi.
Autoilijoiden ajonopeus on yksi keskeisimmistä liikenneonnettomuuksien syntyyn ja niiden vakavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti taajama-alueilla valtaosa henkilövahinko-onnettomuuksista sattuu kävelijöille ja pyöräilijöille. Siirrettävien nopeusnäyttöjen avulla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta vaikuttamalla suoraan autoilijoiden ajokäyttäytymiseen sekä keräämään tietoa toteutuneista ajonopeuksista tieverkon eri osissa. Näyttöjen sijoittelussa painotetaan kohteita, joissa on todettu kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä liikenneturvallisuusriskejä.
Laaja mittausohjelma: 210 kohdetta 23 kunnassa
Vuoden 2025 ohjelmassa oli yhteensä 240 mittauskohdetta, joista 210 kohteesta saatiin hyödynnettävää mittausdataa (88 % kattavuus). Mittauksia tehtiin 23 kunnan alueella. Osa raakadatasta oli puutteellista, minkä vuoksi tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
Tulokset osoittavat, että 58 % kaikista kuljettajista ajoi ylinopeutta ja 22 % teki yli 10 km/h ylityksiä.
Suurimmat ylinopeusosuudet havaittiin 30–40 km/h -alueilla, joissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus korostuu. Tulosten perusteella kohdennettavat toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä taajamien sisääntuloissa, koulujen läheisyydessä ja vilkkaissa jalankulkuympäristöissä.
Jokaisesta mittauskohteesta laadittiin yksilöllinen tuloskortti, johon on koottu kohteen perustiedot ja mittausjakson keskeiset liikenteelliset tunnusluvut.
Nopeusnäyttöjen käyttö jatkuu myös vuonna 2026. Alueen kunnat ja liikenneturvallisuustoimijat ovat saaneet mahdollisuuden osallistua näyttöjen sijaintipaikkojen ohjelmointiin. Kuntakohtainen yhteenvetoraportti menee vuosittain myös poliisille tiedoksi ja avuksi liikennevalvonnan suunnitteluun.
Leena-Maria Mäntylä
liikenneturvallisuusasiantuntija
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Työllisyyskatsaus │ Työttömyys kasvoi edelleen helmikuussa Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla24.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta. Helmikuun katsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 9 261 henkilöä. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna nousua oli 420 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 11,7 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 36 857 henkilöä, joka oli 5 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,7 prosenttia.
Valtatie 11:n tievalaistus uudistettu Pirkanmaalla – parannusta liikenneturvallisuuteen ja energiatehokkuuteen17.3.2026 13:58:35 EET | Tiedote
Valtatie 11:n tievalaistuksen uudistaminen on valmistunut. Hankkeessa rakennettiin noin 16 kilometrin matkalle uutta tievalaistusta Nokian ja Sastamalan kaupunkien kanssa yhteistyössä. Työt valmistuivat aikataulussa 27.2.
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä maltillista kelirikkoa16.3.2026 13:05:54 EET | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä kelirikkoennuste viittaa tänä keväänä melko maltilliseen kelirikkokauteen. Talven kovista pakkasista ja vähäisestä lumimäärästä johtuen routa on nyt syvällä ja se saattaa pidentää kelirikkokautta. Ennusteiden ja havaintoasemien tiedon perusteella alueen länsiosissa kelirikkoriski saattaa olla hieman muuta aluetta suurempi.
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä tavoitellaan 240 kilometriä päällystyksiä11.3.2026 13:57:11 EET | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen tavoitteena on korjata päällysteitä vuonna 2026 noin 240 kilometrin matkalta. Tämä luku sisältää 14 kilometriä jalankulku- ja pyöräilyväylille kohdistettavia korjauksia. Määrä jää selvästi alle sen, mitä tieverkon kunnon säilyttäminen edellyttäisi, sillä rahoitus ei riitä korjausvelan kasvun pysäyttämiseen.
Ei tulvia näköpiirissä Pirkanmaalla eikä Kokemäenjoessa – syynä vähäiset lumikertymät11.3.2026 11:18:28 EET | Tiedote
Lumikertymä jäi talven aikana alhaiseksi, minkä vuoksi kevättulvien ennustetaan olevan vähäisiä. Pirkanmaan suurten säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia ei tarvitse laskea tulviin varautumiseksi tavanomaisiin kevätkorkeuksiin. Jos keväällä ja alkukesällä sateet jäävät vähäisiksi, kesän vedenkorkeudet Pirkanmaan järvissä voivat jäädä tulevana kesänä poikkeuksellisen alhaiselle tasolle.
