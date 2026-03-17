Työuupumus näkyy aivoissa – uusi löydös luo pohjan uupumuksen objektiiviselle mittaukselle ja diagnostiikalle
25.3.2026 10:20:00 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tuore tutkimus tuo uutta tietoa siitä, mitä uupumus tarkoittaa aivojen ja kehon tasolla. Samalla se avaa mahdollisuuden uusien mittareiden ja yksilöllisten hoitomuotojen kehittämiselle.
Työuupumus on yhä yleisempi ongelma, joka uhkaa työikäisten terveyttä ja aiheuttaa mittavia yhteiskunnallisia kustannuksia niin sairauspoissaolojen kuin heikentyneen työkyvynkin kautta. Työterveyslaitoksen selvitysten mukaan Suomessa joka neljännellä työntekijällä on riski työuupumukselle ja joka kymmenes on todennäköisesti uupunut.
Työuupumuksen diagnostiikka nojaa vahvasti työntekijän itsearviointiin ja kyselyihin, jotka kartoittavat kolmea työuupumuksen ydinoiretta: kyynistymistä, ammatillisen itsetunnon menetystä sekä uupumusasteista väsymystä. Luotettavia objektiivisia mittareita diagnostiikan tai toipumisen tueksi ei ole, eikä uupumuksen vaikutuksia aivojen tai kehon toimintaan toistaiseksi ymmärretä riittävästi.
– Työuupumus nähdään sairauden sijaan sopeutumishäiriönä, mikä ei esimerkiksi yksinään oikeuta sairauspäivärahaan. Tutkitun tiedon puute aiheuttaa haasteita tilan tunnistamisessa, tehokkaiden hoitomenetelmien kehityksessä ja ennaltaehkäisyssä, Tampereen yliopistossa aiheesta väittelevä Mia Vauhkonen kertoo.
Uupumus heikentää toiminnanohjausta ja kuormittaa kehoa
Moni uupunut kokee vaikeuksia keskittymisessä, päätöksenteossa ja tehtävien loppuun saattamisessa. Näitä taitoja kutsutaan toiminnanohjaukseksi. Toiminnanohjaus on kriittinen osa aivojen tiedonkäsittelyä, ja se ohjaa ihmisen tavoitteellista käyttäytymistä ja mahdollistaa toiminnan mukauttamisen erilaisiin tilanteisiin sopivaksi. Sujuvan työskentelyn kannalta olennaisia toiminnanohjaustoimintoja ovat muun muassa työmuisti, aloitekyky ja tunteiden hallinta.
Toiminnanohjausta voivat hetkellisesti heikentää arkiset asiat kuten nälkä tai heikot yöunet. Erilaiset sairaustilat voivat johtaa toimintojen pitempiaikaiseen heikentymiseen, jolloin samoista tehtävistä suoriutuminen vaatii poikkeuksellista pinnistelyä ja uuvuttaa työntekijää.
– Mitä vaikeampi uupumus oli, sitä enemmän henkilöt raportoivat toiminnanohjauksen haasteita arjessa. Aivosähkökäyrästä tehdyissä mittauksissa uupuneilla näkyi muutoksia aivojen sähköisessä toiminnassa toiminnanohjaustoimintojen taustalla. Tietyt aivovasteet olivat hitaampia ja voimakkaampia kuin ei-uupuneilla. Tämä viittaa siihen, että uupuneen aivot joutuvat käyttämään enemmän voimavaroja suoriutuakseen tehtävistä, Vauhkonen sanoo.
Työuupumus näkyi myös kehon toiminnassa, jota mitattiin kolmen vuorokauden FirstBeat-mittauksella. Uupuneilla henkilöillä sydämen syke oli keskimäärin korkeampi ja sykevälivaihtelu oli matalampi, mikä on merkki stressistä. Lisäksi fyysinen aktiivisuus arjessa oli vähäisempää.
Tulokset osoittavat, että työuupumukseen liittyy autonomisen hermoston epätasapainoa siten, että sympaattinen hermosto on tavallista aktiivisempi. Tämä tarkoittaa, että keho on tavallista enemmän stressitilassa ja palautuminen saattaa olla vaillinaista.
Biomarkkeri voi auttaa diagnostiikassa ja vagushermon stimulaatio toiminnanohjauksessa
Tutkimuksessa tunnistettiin lupaava kahden aivovasteen yhdistelmä, joka mitattiin aivosähkökäyrästä toiminnanohjaustehtävän aikana. Löydetty yhdistelmä erotteli uupuneet ei-uupuneista.
– Tällainen toiminnanohjaukseen perustuva muuttuja näyttäisi korreloivan uupumuksen vaikeusasteen kanssa ja voisi näin osoittaa uupumusta, Vauhkonen toteaa.
Löydös voisikin auttaa kehittämään objektiivisen mittarin työuupumuksen arviointiin. Objektiivinen biomarkkeri voisi myös tukea yksilöllistä arviointia ja hoidon suunnittelua.
Tutkimuksessa selvisi myös, että ihon päältä annettava vagushermostimulaatio vaikutti aivojen toimintaan ja paransi terveiden osallistujien suoriutumista tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Uupuneilla vastaavaa selvää suorituskyvyn parannusta ei havaittu.
Stimulaatio vaikutti kuitenkin vähentävän toiminnanohjaustestiin vaadittavien aivoresurssien määrää myös uupuneilla eli koehenkilöt eivät joutuneet pinnistelemään toiminnanohjaustestissä yhtä voimakkaasti stimulaation aikana.
Tulokset viittaavat siihen, että stimulaatiolla voitaisiin mahdollisesti tehostaa toiminnanohjausta ja siten parantaa toimintakykyä.
– Tutkimuksessa selvitettiin vain lyhytkestoisen stimulaation välittömiä vaikutuksia. On mahdollista, että työuupuneet ja muut potilasryhmät, joiden toiminnanohjaus on heikentynyt, saattaisivat tarvita pidempikestoista stimulaatiota, jotta hyödyt voitaisiin nähdä. Lisää tutkimusta stimulaation vaikutuksista tarvitaan niin terveillä kuin eri potilasryhmilläkin, Vauhkonen sanoo.
Lääketieteen lisensiaatti Mia Vauhkosen väitöstilaisuus pidetään Tampereen yliopistossa 8.5.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Vauhkonenmia.vauhkonen@omahame.fi
Kuvat
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Työterveysdata paljastaa: kun työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä, toistuvat poissaolot vähenevät17.3.2026 09:20:00 EET | Tiedote
Tuore tutkimus osoittaa, että työterveyshuollon perustyössä kertyvä data ennustaa sairauspoissaoloja huomattavan tarkasti. Yksittäiset masennusoireet ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet työssä kertovat kohonneesta riskistä jo etukäteen. Kiinnostava yksittäinen havainto oli, että 45–54 vuoden ikä suojaa työpaikan kielteisistä kokemuksista johtuvalta työkyvyn heikkenemiseltä.
Miten käyttää tekoälyä reilun rekrytoinnin tukena? Uusi käsikirja neuvoo12.3.2026 13:58:09 EET | Tiedote
Uusi tekoälyn käyttöä rekrytoinnissa käsittelevä maksuton verkkokäsikirja julkaistaan tiistaina 17.3.2026. Käsikirja on suunnattu käytännönläheiseksi perusoppaaksi rekrytoijille, HR-asiantuntijoille, esihenkilöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Kuka omistaa Euroopan tiedotusvälineet? Tietokanta avaa 700 median omistussuhteet12.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Kansainvälisen Euromedia Ownership Monitor (EurOMo) -tutkimushankkeen tietokanta avaa laajasti median omistussuhteita Euroopassa. Uudistetun tietokannan avulla kuka tahansa voi tarkastella Euroopan mediakentän omistus- ja määräysvaltasuhteita aiempaa läpinäkyvämmin.
Persoonallisuusarviointi on neuvottelua tiedosta, vallasta ja luottamuksesta11.3.2026 15:00:33 EET | Tiedote
Rekrytointiprosessit ovat nykyisin monivaiheisia, ja niihin sisältyy yhä useammin psykologinen henkilöarviointi. YTM Teija Ahopelto pureutuu väitöstutkimuksessaan vuorovaikutuksen ytimeen analysoimalla, mitä tapahtuu, kun yksilön persoonallisuus alistetaan mittaamiselle ja ammattilaisen arviolle. Tutkimuksen mukaan persoonallisuustestit jäsentävät vuorovaikutusta ja ohjaavat sitä, mihin kiinnitetään huomiota. Persoonallisuusarviointi on pohjimmiltaan neuvottelua siitä, kenellä on oikeus tulkita ja määritellä työnhakijan persoonallisuutta.
Tampereen yliopistosta valmistuu 116 uutta lääkäriä11.3.2026 12:40:00 EET | Tiedote
Tampereen yliopistosta valmistuvat lääketieteen lisensiaatit vannovat lääkärinvalansa perjantaina 13.3.2026. Nyt valmistuvat mukaan lukien Tampereen yliopistosta on valmistunut kaikkiaan 4554 lääketieteen lisensiaattia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme