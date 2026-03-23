KUTSU: SAK esittelee tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle

24.3.2026 13:28:34 EET | Kutsu

Vaalit  ovat vuoden kuluttua. Toivotamme median edustajat tervetulleiksi lounaalle kuulemaan, mihin suuntaan SAK haluaa viedä Suomea vaalikaudella 2027–2031.

Aika                 maanantai 30.3. kello 12.00–13.30

Paikka             Sofia Helsinki, Lyhtysali (Sofiankatu 4 C)

Aikataulu

Kello 12.00     Kevyt lounas

Kello 12.30     SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan puheenvuoro

Kello 12.50     Keskeisten tavoitteiden esittely

Esittelyn jälkeen on mahdollisuus henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Ilmoittaudu tilaisuuteen linkin  kautta perjantaihin 27.3. mennessä. 

Lämpimästi tervetuloa!

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

