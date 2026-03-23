KUTSU: SAK esittelee tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle
24.3.2026 13:28:34 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Kutsu
Vaalit ovat vuoden kuluttua. Toivotamme median edustajat tervetulleiksi lounaalle kuulemaan, mihin suuntaan SAK haluaa viedä Suomea vaalikaudella 2027–2031.
Aika maanantai 30.3. kello 12.00–13.30
Paikka Sofia Helsinki, Lyhtysali (Sofiankatu 4 C)
Aikataulu
Kello 12.00 Kevyt lounas
Kello 12.30 SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan puheenvuoro
Kello 12.50 Keskeisten tavoitteiden esittely
Esittelyn jälkeen on mahdollisuus henkilökohtaisiin haastatteluihin.
Ilmoittaudu tilaisuuteen linkin kautta perjantaihin 27.3. mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Marjo PihlajaniemiViestintäpäällikköPuh:+358 400 969 633marjo.pihlajaniemi@sak.fi
Linkit
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
SAK: EK:n tavoite lisätä työperäistä maahanmuuttoa ei huomioi korkeaa työttömyyttä23.3.2026 14:30:56 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää, että Suomeen tulisi jatkossa 45 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuosittain. SAK:n Saana Siekkinen pitää tavoitetta ylimitoitettuna.
Ostovoimakuoppa on kurottu umpeen jo tänä keväänä16.3.2026 14:39:57 EET | Tiedote
Vappu on todellinen työläisten juhla tänä vuonna, sillä reaalipalkka saavuttaa elinkustannuskriisiä edeltävän huipun toukokuun ensimmäisellä viikolla.
SAK: Työntekijöiden perusoikeuksia ei saa murentaa poikkeusolojen varjolla6.3.2026 06:50:00 EET | Tiedote
SAK pitää työryhmän mietintöä valmiuslain kokonaisuudistukseksi epätasapainoisena. Ehdotus johtaa työntekijöiden perusoikeuksien tarpeettomaan ja laaja-alaiseen heikentämiseen poikkeusolojen varjolla.
Julkisen talouden sopeuttaminen velkajarrulla ei saa vaarantaa talouskasvua25.2.2026 09:03:53 EET | Tiedote
SAK varoittaa liiallisesta julkisen talouden sopeuttamisesta. Pahimmillaan sopeutukset vaarantavat talouskasvun ja kasvattavat työttömyyttä entisestään.
SAK, Akava ja STTK: Määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävä lakiesitys palautettava valmisteluun25.2.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat maan hallitukseen, jotta se keskeyttäisi määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävän lakiesityksen käsittelyn. Järjestöjen mielestä lakiesitys pitää palauttaa uuteen valmisteluun.
