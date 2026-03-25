Pääkirjaston Draama-salissa keskustellaan Vaasan musiikkielämästä
25.3.2026 13:14:04 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan pääkirjaston Draama-salissa järjestetään torstaina 9.4. klo 18–20 Feasta-tapahtuman musiikkiaiheinen paneelikeskustelu. Tilaisuudessa pureudutaan vaasalaisen musiikkikentän ajankohtaisiin kysymyksiin.
Feasta-puhetilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2025, ja nyt keskustelu saa jatkoa musiikkiteeman ympärillä.
Keskustelussa tarkastellaan muun muassa paikallisten keikka- ja tapahtumapaikkojen nykytilaa ja tulevaisuutta, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tapahtumien merkitystä kaupungin kulttuurielämälle.
Paneeliin osallistuvat:
- Ari Rintamäki (Kanki Verstas)
- Jenni Niemi (kulttuuripäällikkö, Vaasan kaupunki)
- Niklas Finne (Skafferiet r.f.)
- Emma Huntus (Volume – Vaasan uuden kulttuurin yhdistys).
Keskustelun moderaattorina toimii musiikkitapahtumien monitoimija Marko Perälä.
Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Sen järjestävät Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ja Volume.
Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, p. +358401831956, max.backman@vaasa.fi
Diskussion om musiklivet i Vasa i huvudbibliotekets Dramasal25.3.2026 13:14:07 EET | Pressmeddelande
I Vasa huvudbiblioteks Dramasal ordnas evenemanget Feastas paneldiskussion med musiktema torsdag 9.4 kl. 18–20. Under tillställningen tar man upp aktuella frågor kring musikfältet i Vasa.
