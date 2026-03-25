Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pääkirjaston Draama-salissa keskustellaan Vaasan musiikkielämästä

25.3.2026 13:14:04 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan pääkirjaston Draama-salissa järjestetään torstaina 9.4. klo 18–20 Feasta-tapahtuman musiikkiaiheinen paneelikeskustelu. Tilaisuudessa pureudutaan vaasalaisen musiikkikentän ajankohtaisiin kysymyksiin.

Feasta-puhetilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2025, ja nyt keskustelu saa jatkoa musiikkiteeman ympärillä.

Keskustelussa tarkastellaan muun muassa paikallisten keikka- ja tapahtumapaikkojen nykytilaa ja tulevaisuutta, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tapahtumien merkitystä kaupungin kulttuurielämälle.

Paneeliin osallistuvat:

  • Ari Rintamäki (Kanki Verstas)
  • Jenni Niemi (kulttuuripäällikkö, Vaasan kaupunki)
  • Niklas Finne (Skafferiet r.f.)
  • Emma Huntus (Volume – Vaasan uuden kulttuurin yhdistys).

Keskustelun moderaattorina toimii musiikkitapahtumien monitoimija Marko Perälä.

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Sen järjestävät Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut ja Volume.

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, p. +358401831956, max.backman@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye