Keväisin susien liikkuminen on vilkasta – toimi näin kohdatessasi suden
26.3.2026 09:00:00 EET | Suomen riistakeskus | Tiedote
Kevät saa nuoret sudet jättämään synnyinlaumansa ja etsimään omaa reviiriä. Näköhavaintoja voi kertyä tällöin myös asutuksen läheisyydestä. Suden kohdatessaan on tärkeää poistua rauhallisesti paikalta. Susihavainnot kannattaa aina ilmoittaa petoyhdyshenkilölle.
Keväisin susihavaintojen määrä kasvaa, ja yksittäisiä susia saatetaan nähdä tavallista useammin asutuksen läheisyydessä. Lehdetön luonto tekee eläinten liikkeistä helpommin havaittavia.
Asutuksen lähellä liikkuva susi on usein nuori ja kokematon yksilö, joka etsii omaa reviiriä ja paria. Nuori susi elää synnyinlaumassaan yleensä vajaasta vuodesta kahteen ja lähtee omilleen kevättalvella, kun emo valmistautuu seuraavien pentujen syntymään. Vaelluksellaan suden tavoitteena on löytää kumppani ja sopiva reviiri.
– Keväisin liikkeellä olevat sudet ovat usein nuoria vaeltajia, jotka etsivät omaa paikkaansa. Reviirin, kumppanin ja ravinnon etsintä voi tuoda ne ajoittain lähelle asutusta, sanoo suurpetosuunnittelija Mikko Jokinen Suomen riistakeskuksesta.
Susi pyrkii yleensä välttämään ihmistä. Tavallisesti se poistuu paikalta nopeasti eikä aiheuta vaaraa ihmiselle.
Näin toimit, jos kohtaat suden
- Älä lähesty eläintä
- Ilmoita havainnosta alueesi petoyhdyshenkilölle
- Soita hätänumeroon 112, jos susi ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta
Poliisi arvioi suden aiheuttaman vaaratilanteen aina tapauskohtaisesti. Tilanteen arviointiin vaikuttavat tehtyjen havaintojen laatu, luotettavuus, määrä ja ajankohta. Myös havaintopaikka ja olosuhteet vaikuttavat arviointiin.
– Hätänumeroon tulee soittaa, kun kokee sudesta akuuttia uhkaa tai vaaraa. Yleiset susihavainnot tulee ilmoittaa hätänumeron sijaan petoyhdyshenkilölle, neuvoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Jarmo Salo.
– Tärkeintä on säilyttää rauhallisuus, poistua itse paikalta ja antaa eläimelle tilaa poistua. Useimmiten susi väistää ihmistä heti havaittuaan tämän, riistakeskuksen suurpetosuunnittelija Roope Penttala kertoo.
Ilmoita suurpetohavainnoista
Petoyhdyshenkilöt ovat vapaaehtoisia, koulutettuja asiantuntijoita, jotka keräävät suurpetohavaintoja tutkimukselle ja hallinnolle.
Ilmoittamalla suurpetohavainnostasi paikalliselle petoyhdyshenkilölle autat viranomaisia ja riistahallintoa, kuten poliisia ja Suomen riistakeskusta, muodostamaan ajantasaisen kuvan alueen suurpetotilanteesta ja tuet riistantutkimusta.
Havainnon voi tehdä eläimestä, jäljistä, jätöksistä tai haaskasta. Havainto kannattaa ilmoittaa mahdollisimman tuoreeltaan. Petoyhdyshenkilöt kirjaavat varmistetut havainnot Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Tassu-järjestelmään.
Havaintoja kirjataan vuosittain kymmeniätuhansia, joten kyseessä on todella mittava vapaaehtoistyömäärä.
Yhteyshenkilöt
Suurpetosuunnittelija Mikko Jokinen, puh. 029 431 2324
Toimialue: Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Häme, Pohjois-Häme ja Uusimaa.
Suurpetosuunnittelija Roope Penttala, puh. 029 431 2276
Toimialue: Pohjanmaa, Rannikko-Pohjanmaa, Oulu ja Keski-Suomi.
Suurpetosuunnittelija Kai-Eerik Nyholm, puh. 029 431 2295
Toimialue: Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Kainuu.
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Vargarna är i rörelse på våren – gör så här om du möter en varg26.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
På våren börjar de unga vargarna lämna sina födelseflockar och söka sig egna revir. Då kan synobservationer också göras i närheten av bebyggelse. Om man stöter på en varg är det viktigt att lugnt avlägsna sig från platsen. Det är alltid bra att anmäla vargobservationer till en rovdjurskontaktperson.
Håll björnarna borta från gården18.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Under sitt vårliga födosök kan björnarna lockas till närheten av bebyggelse. Detta kan förebyggas genom att man slutar med vintermatningen av fåglar i god tid och ser över avfallsförvaringen.
Pidetään karhut pois pihoilta18.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Karhujen keväinen ravinnonhaku voi tuoda eläimiä asutuksen lähelle. Tilanteita voidaan ehkäistä lopettamalla lintujen talviruokinta ajoissa ja huolehtimalla jätteiden säilytyksestä.
Bytesmängden av vitsvanshjort och rådjur minskade9.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Jakten på vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. Bytesmängden i hela landet var cirka 40 500 vitsvanshjortar och cirka 10 600 rådjur.
Valkohäntäpeurojen ja kauriiden saalis pieneni9.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästys päättyi helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin noin 40 500 valkohäntäpeuraa ja noin 10 600 metsäkaurista.
