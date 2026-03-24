Minja Koskela ja Li Andersson: Palkkavarkaus voidaan kriminalisoida ilman minimipalkkaa – Leena Meri ei tunne Norjan mallia

– [m]eillä pitäisi olla minimipalkka laissa, jos me halutaan tämmöinen teidän toivoma alipalkkaus tai palkkavarkaus erikseen mainittavaksi, Meri totesi eduskunnan täysistunnossa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kyseenalaistaa Meren näkemyksen.

– Norjan lainsäädäntö osoittaa, että palkkavarkaus on mahdollista sanktioida ilman lakisääteistä minimipalkkaa. Norjassa ei ole lakisääteistä minimipalkkaa vaan vähimmäispalkka määräytyy työehtosopimusten mukaan. Palkkavarkaus on kriminalisoitu, jolloin standardi muodostuu työsopimusten perusteella. En ymmärrä, miksi vastaavaa ei voitaisi toteuttaa myös Suomessa, Koskela sanoo.

Koskela vieraili Norjassa 22.3. - 23.3. yhdessä vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Anderssonin kanssa tapaamassa työministeriä, rakennusalan toimijoita sekä paikallista ammattiyhdistysliikettä.

– Sen lisäksi, että Norja on kriminalisoinut alipalkkauksen ensimmäisenä maana Euroopassa vuonna 2022, on se myös rajoittanut tiukasti vuokratyövoiman käyttöä. Oslon alueella vuokratyövoiman käyttö on kokonaan kielletty korkean riskin sektoreilla, kuten rakennus- ja siivousaloilla, Andersson toteaa.

Korkean riskin sektoreilla viitataan ammattiryhmiin, joiden keskuudessa työvoiman hyväksikäyttö on keskimääräistä korkeampaa. Koskelan ja Anderssonin mukaan Suomen tulisi seurata Norjan esimerkkiä työvoiman hyväksikäytön kitkemisessä sekä työntekijöiden oikeuksien vahvistamisessa. Alipalkkauksen kriminalisointi olisi hyvä alku.

– Oikeusministeri on perustellut nykyistä lainsäädäntöä vastoin Norjan esimerkkiä, sillä Norjan lainsäädäntö osoittaa alipalkkauksen olevan mahdollista kriminalisoida ilman, että minimipalkasta säädetään laissa. Vasemmistoliitto tukee molempia tavoitteita, mutta on tärkeää ynmärtää, että ne eivät ole toisiaan poissulkevia, Koskela sanoo.

– Suomen hallitus on selittänyt lukuisia työelämäheikennyksiä vetoamalla pohjoismaiseen malliin. Tämä perustelu ei kestä merivettä, sillä Norjankin esimerkki osoittaa, että on mahdollista samaan aikaan kitkeä epätervettä kilpailua sekä vahvistaa työntekijöiden oikeuksia. Siksi palkkavarkaudesta tulisi tehdä laitonta myös Suomessa, Andersson päättää.