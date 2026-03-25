Varustamoista uusia polkuja osallisuuteen, hyvinvointiin ja tukeen

Julkaisu Kohtaamista, yhteistyötä, vaikuttavuutta – näkökulmia diakonian matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseenesittelee Virtaa Varustamoista -hankkeen tuloksia ja käytäntöjä, joiden avulla kehitettiin uudenlaisia matalan kynnyksen toimintamalleja. Varustamot ovat Helsingin seurakuntien yhteisen diakoniatyön tarjoamia matalan kynnyksen tiloja, joissa yhdistyvät diakonia, osallisuus, työelämävalmennus ja yhteisöllinen ruokailu.

– Hankkeen julkaisu tarjoaa näkökulmia, konkreettisia malleja ja esimerkkejä matalan kynnyksen hyvinvointipalvelujen kehittämistyöhön, kertoo julkaisun toinen toimittaja, Diakin erityisasiantuntija Susanna Hyväri.

Valmennusmalli osallisuuden vahvistamiseksi

Julkaisussa kuvataan työelämän ulkopuolella oleville suunniteltu ja pilotoitu Tsemppi‑valmennusmalli, jota voidaan hyödyntää laajasti ammatillisessa toiminnassa: seurakuntien diakoniatyössä, järjestöissä ja hyvinvointialueiden sosiaalityössä.

– Valmennusmalli yhdistää yksilö‑ ja ryhmävalmennuksen ja sen osaksi on rakennettu vaikutusten seuranta. Julkaisu on erityisen ajankohtainen haavoittuvassa ja syrjäytymisriskissä olevien ryhmien palvelujen kehittämistyössä ja osallisuuden vahvistamisessa, Hyväri kertoo.

Julkaisu avaa myös konkreettisia esimerkkejä erilaisista toimintatavoista, jotka tukevat hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä seurakunnissa.

Julkaisu tarjoaa sekä kirkon työntekijöille että sosiaalialan ammattilaisille valmiita, sovellettavia työvälineitä, jotka tukevat yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia – ja vastaavat kasvavaan tarpeeseen luoda turvallisia, saavutettavia ja merkityksellisiä kohtaamisen paikkoja.

Virtaa Varustamoista -hankkeen päätoteuttajana on Helsingin seurakuntayhtymä. Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston osarahoittama.

Hyväri, S., & Tuuttu, A. (toim.). (2026). Kohtaamista, yhteistyötä, vaikuttavuutta – näkökulmia diakonian matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen. (Diak Työelämä 39). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-459-6