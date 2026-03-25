Varustamoista uusia polkuja osallisuuteen, hyvinvointiin ja tukeen
26.3.2026 07:00:00 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Kirkon yhteisöllisyydestä ja osallisuuden vahvistamisesta on keskusteltu koko 2000‑luvun ajan, mutta käytännön malleja aiheesta on ollut niukasti saatavilla. Diakin tuore julkaisu kokoaa yhteen konkreettisia menetelmiä, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja vahvistavat ihmisten osallisuutta seurakuntien arjessa.
Julkaisu Kohtaamista, yhteistyötä, vaikuttavuutta – näkökulmia diakonian matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseenesittelee Virtaa Varustamoista -hankkeen tuloksia ja käytäntöjä, joiden avulla kehitettiin uudenlaisia matalan kynnyksen toimintamalleja. Varustamot ovat Helsingin seurakuntien yhteisen diakoniatyön tarjoamia matalan kynnyksen tiloja, joissa yhdistyvät diakonia, osallisuus, työelämävalmennus ja yhteisöllinen ruokailu.
– Hankkeen julkaisu tarjoaa näkökulmia, konkreettisia malleja ja esimerkkejä matalan kynnyksen hyvinvointipalvelujen kehittämistyöhön, kertoo julkaisun toinen toimittaja, Diakin erityisasiantuntija Susanna Hyväri.
Valmennusmalli osallisuuden vahvistamiseksi
Julkaisussa kuvataan työelämän ulkopuolella oleville suunniteltu ja pilotoitu Tsemppi‑valmennusmalli, jota voidaan hyödyntää laajasti ammatillisessa toiminnassa: seurakuntien diakoniatyössä, järjestöissä ja hyvinvointialueiden sosiaalityössä.
– Valmennusmalli yhdistää yksilö‑ ja ryhmävalmennuksen ja sen osaksi on rakennettu vaikutusten seuranta. Julkaisu on erityisen ajankohtainen haavoittuvassa ja syrjäytymisriskissä olevien ryhmien palvelujen kehittämistyössä ja osallisuuden vahvistamisessa, Hyväri kertoo.
Julkaisu avaa myös konkreettisia esimerkkejä erilaisista toimintatavoista, jotka tukevat hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä seurakunnissa.
Julkaisu tarjoaa sekä kirkon työntekijöille että sosiaalialan ammattilaisille valmiita, sovellettavia työvälineitä, jotka tukevat yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia – ja vastaavat kasvavaan tarpeeseen luoda turvallisia, saavutettavia ja merkityksellisiä kohtaamisen paikkoja.
Virtaa Varustamoista -hankkeen päätoteuttajana on Helsingin seurakuntayhtymä. Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston osarahoittama.
Tutustu julkaisuun:
Hyväri, S., & Tuuttu, A. (toim.). (2026). Kohtaamista, yhteistyötä, vaikuttavuutta – näkökulmia diakonian matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen. (Diak Työelämä 39). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-459-6
Yhteyshenkilöt
Helka Repoviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 597 5008helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Vahvistunut verkostoituminen Varustamoissa23.3.2026 09:01:00 EET | Tiedote
Virtaa Varustamoista -hankkeessa selkeytettiin ja vahvistettiin Helsingin seurakuntayhtymän matalan kynnyksen Varustamotoimintaa. Yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa tiivistyi ja Varustamot asemoituivat vahvemmaksi osaksi koulutusta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme