TURUN SILLAT HEHKUVAT PUNAISINA – THE VOICE OF FINLANDIN JUHLAKAUSI NÄKYY KAUPUNKIKUVASSA
24.3.2026 14:39:52 EET | LOGOMO | Tiedote
The Voice of Finlandin 15. juhlakausi tuo tänä keväänä poikkeuksellista loistoa Turun kaupunkikuvaan. Turun kaupunki valaisee Logomossa kuvattavien livelähetysten iltoina sekä Logomo-sillan että Kirjastosillan ohjelmasta tutulla punaisella värillä.
Sillat syttyvät punaisiksi neljänä peräkkäisenä perjantaina samaan aikaan kun Logomossa eletään 15.tuotantokauden jännittävimpiä hetkiä:
- 1.livelähetys pe 3.4.
- 2.livelähetys pe 10.4.
- Semifinaali pe 17.4.
- Finaali pe 24.4.
Turku mukana juhlistamassa suosikkiohjelmaa
The Voice of Finland on jo pitkään ollut osa Turun kevättä, ja juhlakaudella Turun kaupunki on ensimmäistä kertaa mukana juhlavuoden kunniaksi tekemässä tapahtumaa näkyväksi kaupunkikuvassa.
– On hienoa, että voimme olla mukana juhlistamassa yhtä Suomen rakastetuimmista viihdeohjelmista. Siltojen punainen valaistus luo kaupunkiin ainutlaatuista tunnelmaa ja tekee livelähetyksistä näkyvän osan Turun kevättä, sanoo Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila.
15 kautta, 15 vuotta – Logomossa koetaan ainutlaatuinen live-elämys
The Voice of Finlandin koko 15. tuotantokauden historia kytkeytyy vahvasti Logomoon, jossa ohjelman livelähetykset on nähty vuodesta toiseen. Myös Logomo juhlii tänä vuonna 15-vuotista taivaltaan, mikä tekee kevään kokonaisuudesta erityisen merkityksellisen.
– On aika pysäyttävää ajatella, että olemme kulkeneet The Voice of Finlandin mukana alusta asti. Näiden vuosien aikana on nähty valtava määrä upeita hetkiä – ja silti jokainen liveilta tuntuu aina ihan yhtä erityiseltä. Tänä keväänä näyttää siltä, että kaikki illat myydään jälleen loppuun, ja se kertoo, miten ainutlaatuinen kokemus livelähetys on paikan päällä. Se tunnelma, kun yleisö elää mukana jokaisessa esityksessä, on jotain aivan erityistä, kertoo Logomon markkinointipäällikkö Mari Pirilä.
Juhlakausi huipentuu huhtikuun liveiltoihin
The Voice of Finlandin 15. kausi huipentuu Logomon näyttäviin suoriin lähetyksiin, joissa kilpailijat taistelevat voitosta ja paikasta suomalaisen musiikin huipulla. Livelähetykset tarjoavat jälleen tunteikkaita hetkiä, kovatasoisia esityksiä ja yllätyksiä niin paikan päällä kuin kotikatsomoissakin.
Ohjelmaa esitetään Ruudussa ja Nelosella, ja sen tuottaa ITV Studios Finland.
Lisätietoja: logomo.fi/tvof2026
Yhteyshenkilöt
Mari Pirilä
markkinointipäällikkö
Logomo Oy
mari.pirila@logomo.fi
044 7503818
www.logomo.fi
Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen ja näyttävä tapahtumatalo entisessä VR:n konepajassa, rautatieaseman yhteydessä ja aivan ydinkeskustan tuntumassa. Logomo tarjoaa puitteet konserteille, kokouksille, seminaareille, kongresseille, messuille, näyttelyille sekä yksityistilaisuuksille. Vuonna 2025 Logomossa vieraili yli 300 000 kävijää ja talossa järjestettiin yli 1000 tapahtumaa.
Logomon toimitiloissa työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.
Turussa sijaitseva tapahtumatalo Logomo on eilen allekirjoittanut sopimuksen lontoolaisen FRAMELESSin kanssa maailmalla laajaa huomiota herättäneen immersiivisen taide-elämyksen tuomisesta Suomeen. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen avaus, sillä Logomossa järjestettävä näyttely on ensimmäinen FRAMELESS-näyttely Lontoon ulkopuolella.
