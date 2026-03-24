Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma hyväksyttiin – tulevaisuutta rakennetaan ennakoiden ja nuorten näkemyksiä kuunnellen

Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 24.3.2026. Suunnitelma kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen maakunnan keskeiset ilmastoriskit sekä toimenpiteet, joilla Pohjois-Savossa varaudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.

Nyt hyväksytty suunnitelma toimii yhteisenä viitekehyksenä kunnille, viranomaisille, yrityksille ja muille toimijoille, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varaudutaan käytännön työssä ja päätöksenteossa.

“Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ennen kaikkea ennakointia ja riskien hallintaa. Tällä suunnitelmalla vahvistamme Pohjois-Savon kykyä turvata arjen sujuvuutta, elinkeinojen toimintaa sekä ihmisten hyvinvointia myös muuttuvissa olosuhteissa,” sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Vesa Linnanmäki.

Lasten ja nuorten viesti tuo suuntaa tulevaisuuteen

Suunnitelmatyössä on hyödynnetty myös lasten ja nuorten näkemyksiä toivotusta tulevaisuudesta. Heidän viestinsä korostaa kestävää arkea, jossa ihmisen toiminta ei kuormita luontoa.

“Elämä on suunniteltu niin, ettei se ole luonnolle haitaksi” kiteyttää lasten ja nuorten näkemystä tulevaisuudesta, jota kohti myös sopeutumistyöllä pyritään.

Lasten ja nuorten tulevaisuusnäkemyksissä korostuvat erityisesti arjen ratkaisut: liikkuminen, asuminen, energiantuotanto ja lähiympäristön viihtyisyys. Tulevaisuus nähdään paikkana, jossa kestävät valinnat ovat helppoja ja osa jokapäiväistä elämää. Samalla esiin nousee vahva halu vaikuttaa omaan tulevaisuuteen ja osallistua sen rakentamiseen.

Näkemyksiä on hyödynnetty osana sopeutumissuunnitelman valmistelua, ja ne muistuttavat, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei ole vain teknisiä ratkaisuja, vaan ennen kaikkea parempaa ja kestävämpää arkea tuleville sukupolville.

Yli sata toimenpidettä eri toimijoille

Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmassa tarkastellaan kahdeksaa ilmastonmuutoksesta seuraavaa ilmiötä ja niihin liittyviä Pohjois-Savolle keskeisiä riskejä. Riskien hallitsemiseksi ja pienentämiseksi on tunnistettu yli sata konkreettista toimenpidettä eri toimijoille.

Toimenpiteet kohdistuvat muun muassa:

kuntiin ja alueelliseen päätöksentekoon

elinkeinoelämään, erityisesti maa- ja metsätalouteen

hyvinvointialueeseen ja palveluihin

tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioihin

“Sopeutuminen näkyy käytännössä monilla sektoreilla – aina vesihuollosta ja maankäytöstä elinkeinoihin ja terveyteen. Kyse on pitkälti ennakoinnista: kun varaudumme ajoissa, voimme pienentää riskejä ja samalla löytää uusia mahdollisuuksia,” sanoo ilmastoasiantuntija Anna Peltosaari Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Sopeutuminen on yhteinen tehtävä

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sopeutuminen tapahtuu käytännössä arjen päätöksissä – kaavoituksessa, investoinneissa, palveluissa ja elinkeinojen kehittämisessä.

Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon resilienssiä ja varmistaa, että maakunta säilyy elinvoimaisena ja turvallisena myös tulevaisuudessa.

Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on laadittu Itä-Suomen elinvoimakeskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti –hankkeessa. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Pohjois-Savon liiton kehittämisrahastosta.

Tutustu suunnitelmaan täällä: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/sopeutuminen/

Tutustu lasten ja nuorten ajatuksiin tästä: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/elaminen-on-suunniteltu-niin-ettei-se-ole-luonnolle-haitaksi-lasten-ja-nuorten-tulevaisuusajatuksista-haettiin-pohjaa-sopeutumissuunnitelmalle/