Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma hyväksyttiin – tulevaisuutta rakennetaan ennakoiden ja nuorten näkemyksiä kuunnellen
24.3.2026 15:03:11 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo Pohjois-Savossa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistymisenä, ja niiden ennakoidaan voimistuvan tulevaisuudessa. Siksi muutoksiin varautuminen ja sopeutuminen ovat välttämättömiä, jotta arjen palvelut, elinkeinot ja ihmisten hyvinvointi voidaan turvata myös muuttuvissa olosuhteissa.
Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 24.3.2026. Suunnitelma kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen maakunnan keskeiset ilmastoriskit sekä toimenpiteet, joilla Pohjois-Savossa varaudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.
Nyt hyväksytty suunnitelma toimii yhteisenä viitekehyksenä kunnille, viranomaisille, yrityksille ja muille toimijoille, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varaudutaan käytännön työssä ja päätöksenteossa.
“Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ennen kaikkea ennakointia ja riskien hallintaa. Tällä suunnitelmalla vahvistamme Pohjois-Savon kykyä turvata arjen sujuvuutta, elinkeinojen toimintaa sekä ihmisten hyvinvointia myös muuttuvissa olosuhteissa,” sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Vesa Linnanmäki.
Lasten ja nuorten viesti tuo suuntaa tulevaisuuteen
Suunnitelmatyössä on hyödynnetty myös lasten ja nuorten näkemyksiä toivotusta tulevaisuudesta. Heidän viestinsä korostaa kestävää arkea, jossa ihmisen toiminta ei kuormita luontoa.
“Elämä on suunniteltu niin, ettei se ole luonnolle haitaksi” kiteyttää lasten ja nuorten näkemystä tulevaisuudesta, jota kohti myös sopeutumistyöllä pyritään.
Lasten ja nuorten tulevaisuusnäkemyksissä korostuvat erityisesti arjen ratkaisut: liikkuminen, asuminen, energiantuotanto ja lähiympäristön viihtyisyys. Tulevaisuus nähdään paikkana, jossa kestävät valinnat ovat helppoja ja osa jokapäiväistä elämää. Samalla esiin nousee vahva halu vaikuttaa omaan tulevaisuuteen ja osallistua sen rakentamiseen.
Näkemyksiä on hyödynnetty osana sopeutumissuunnitelman valmistelua, ja ne muistuttavat, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen ei ole vain teknisiä ratkaisuja, vaan ennen kaikkea parempaa ja kestävämpää arkea tuleville sukupolville.
Yli sata toimenpidettä eri toimijoille
Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmassa tarkastellaan kahdeksaa ilmastonmuutoksesta seuraavaa ilmiötä ja niihin liittyviä Pohjois-Savolle keskeisiä riskejä. Riskien hallitsemiseksi ja pienentämiseksi on tunnistettu yli sata konkreettista toimenpidettä eri toimijoille.
Toimenpiteet kohdistuvat muun muassa:
-
kuntiin ja alueelliseen päätöksentekoon
-
elinkeinoelämään, erityisesti maa- ja metsätalouteen
-
hyvinvointialueeseen ja palveluihin
-
tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioihin
“Sopeutuminen näkyy käytännössä monilla sektoreilla – aina vesihuollosta ja maankäytöstä elinkeinoihin ja terveyteen. Kyse on pitkälti ennakoinnista: kun varaudumme ajoissa, voimme pienentää riskejä ja samalla löytää uusia mahdollisuuksia,” sanoo ilmastoasiantuntija Anna Peltosaari Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Sopeutuminen on yhteinen tehtävä
Suunnitelman toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sopeutuminen tapahtuu käytännössä arjen päätöksissä – kaavoituksessa, investoinneissa, palveluissa ja elinkeinojen kehittämisessä.
Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon resilienssiä ja varmistaa, että maakunta säilyy elinvoimaisena ja turvallisena myös tulevaisuudessa.
Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on laadittu Itä-Suomen elinvoimakeskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti –hankkeessa. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Pohjois-Savon liiton kehittämisrahastosta.
Tutustu suunnitelmaan täällä: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/sopeutuminen/
Tutustu lasten ja nuorten ajatuksiin tästä: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/elaminen-on-suunniteltu-niin-ettei-se-ole-luonnolle-haitaksi-lasten-ja-nuorten-tulevaisuusajatuksista-haettiin-pohjaa-sopeutumissuunnitelmalle/
Yhteyshenkilöt
Anna Peltosaari, ilmastoasiantuntija
anna.peltosaari@elinvoimakeskus.fi, puh. 0503961052
Saara Karkulahti, projektipäällikkö
saara.karkulahti@elinvoimakeskus.fi, puh. 050 390 2765
Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti –hanke
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – helmikuu 202624.3.2026 08:14:12 EET | Tiedote
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli helmikuun 2026 lopussa yhteensä 33 820 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 227 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+4 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 5 henkilöllä, Etelä-Savossa 95 henkilöllä (+1 %) ja Pohjois-Savossa 1 127 henkilöllä (+8 %).
Uusi liikenneturvallisuussuunnitelma parantaa turvallisuutta seitsemässä Pohjois-Savon kunnassa23.3.2026 12:29:46 EET | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus (entinen Pohjois-Savon ELY-keskus) on julkaissut liikenneturvallisuussuunnitelman seitsemälle Pohjois-Savon kunnalle. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on kartoitettu liikenneturvallisuuden nykytilaa ja kehittämistarpeita Kaavilla, Keiteleellä, Pielavedellä, Rautalammilla, Suonenjoella, Tuusniemellä ja Vesannolla.
Helmi-ohjelma etenee toimijoiden välisenä yhteistyönä Pohjois-Karjalassa12.3.2026 12:05:26 EET | Tiedote
Vuonna 2025 Pohjois-Karjalassa parannettiin maakunnan lintuvesien, perinnebiotooppien, metsien, soiden ja pienvesien tilaa.
Helmi-ohjelma etenee toimijoiden välisenä yhteistyönä Pohjois-Savossa12.3.2026 11:47:41 EET | Tiedote
Vuonna 2025 Pohjois-Savossa parannettiin maakunnan lintuvesien, perinnebiotooppien, metsien, soiden, rantaluontotyyppien ja pienvesien tilaa.
Helmi-ohjelma etenee toimijoiden välisenä yhteistyönä Etelä-Savossa12.3.2026 11:46:35 EET | Tiedote
Vuonna 2025 Etelä-Savossa parannettiin maakunnan lintuvesien, perinnebiotooppien, metsien, soiden, rantaluontotyyppien ja pienvesien tilaa.
