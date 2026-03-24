Kanada otti viimeisen paikan salibandyn MM2026-kisoihin
24.3.2026 16:30:00 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Kanada on selvittänyt viimeisenä maana tiensä Tampereella joulukuussa pelattavaan salibandyn miesten MM-lopputurnaukseen. Joukkue varmisti kisapaikkansa voittamalla kaikki kolme otteluaan Yhdysvaltoja vastaan Amerikan-karsinnoissa.
MM-lopputurnauspaikat ratkaistiin maanosittaisissa karsintaturnauksissa. Vain kisaisäntänä toimiva Suomi sai paikan lopputurnaukseen ilman karsintoja. MM-kisoissa nähdään kaikkiaan 16 maata, ja Suomi lähtee kotiyleisön edessä puolustamaan viime turnauksessa saavuttamaansa maailmanmestaruutta.
Amerikan-karsinnat pelattiin Georgetownissa, Texasissa 19.–21.3., ja maat kohtasivat kolmesti ratkaistakseen MM-kisapaikan. Kanada varmisti paikkansa jo kahden ensimmäisen ottelun jälkeen voitettuaan avausottelun selvästi 13–1 ja toisen ottelun 8–2.
Kolmas ottelu alkoi niin ikään vakuuttavasti Kanadan johtaessa avauserän jälkeen 5–1, ja joukkue vei myös kolmannen kohtaamisen nimiinsä lukemin 11–6.
Kanada jatkaa vahvaa MM-kisaputkeaan, kun taas Yhdysvallat jää jälleen miesten MM-lopputurnauksen ulkopuolelle. Edellisen kerran Yhdysvallat nähtiin lopputurnauksessa vuonna 2021 Helsingissä.
Kummankin joukkueen valmennuksessa löytyy suomalaisosaamista. Matti Kaipio ja Tuomas Korhonen toimivat Yhdysvaltojen valmentajina, kun taas Iiro Romo ja Oliver Teir johdattivat Kanadan MM-kisoihin.
Miesten MM2026-kisat pelataan 5.–13. joulukuuta Tampereella. Aiemmin tässä kuussa suoritetun lohkoarvonnan mukaan Kanada pelaa D-lohkossa yhdessä Japanin, Filippiinien ja Tanskan kanssa. Suomi pelaa A-lohkossa ja kohtaa alkusarjassa Sveitsin, Latvian ja Norjan.
Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä. Kisojen huipentuma nähdään Nokia Arenalla, jossa pelataan ottelut puolivälieristä finaaliin. Tunnelma Nokia Arenalla on taattu, sillä finaaliviikonlopun lippupaketit on varattu jo liki loppuun. Alkusarjan ja puolivälierien otteluliput tulevat myyntiin huhtikuussa, kun kisojen otteluohjelma julkaistaan.
MM2026-kisojen lohkot
Lohko A: Latvia, Norja, Suomi, Sveitsi
Lohko B: Ruotsi, Saksa, Slovakia, Tšekki
Lohko C: Singapore, Slovenia, Thaimaa, Viro
Lohko D: Filippiinit, Japani, Kanada, Tanska
Lue myös: Tässä ovat miesten MM-kisojen 2026 lohkot!
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Muistutus mediatilaisuudesta - Voiko menestyvä huippu-urheilija olla äiti tai isä? Julkistustilaisuus selvityksestä huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta24.3.2026 14:52:08 EET | Tiedote
Ysätävällisesti muistutamme ja kutsumme median edustajat julkistustilaisuuteen, jossa Salibandyliitto ja Aula Research esittelevät ensimmäisen laajan selvityksen siitä, miten huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittaminen Suomessa toteutuu.
Veikkaus palaa salibandyn kumppaniksi – yhdessä kohti Tampereen MM-kisoja16.3.2026 13:25:33 EET | Tiedote
Salibandyliitto on solminut Veikkaus Oy:n kanssa vuoden 2026 kattavan yhteistyösopimuksen. Veikkaus toimii salibandyn miesten koti-MM-kisojen pääyhteistyökumppanina.
Voiko menestyvä huippu-urheilija olla äiti tai isä? Julkistustilaisuus selvityksestä huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta16.3.2026 10:18:07 EET | Tiedote
Kutsumme median edustajat julkistustilaisuuteen, jossa Salibandyliitto ja Aula Research esittelevät ensimmäisen laajan selvityksen siitä, miten huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittaminen Suomessa toteutuu.
Naisten maajoukkueen uusi valmennustiimi nimetty – tähtäimessä MM-kotikisat 2027 Turussa11.3.2026 09:01:51 EET | Tiedote
Salibandyliiton hallitus on nimittänyt Jukka Ruotsalaisen naisten maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Suomen naiset kohti vuoden 2027 Turun MM-kotikisoja luotsaavan Ruotsalaisen sopimus on kaksivuotinen.
Miesten MM-kotikisalohkot arvottiin tänään5.3.2026 14:26:57 EET | Tiedote
Salibandyn miesten MM-kisojen 2026 lohkoarvonta järjestettiin tänään Tampereella Nokia Arenassa. MM-kisat pelataan 5.–13. joulukuuta 2026, ja hallitseva maailmanmestari Suomi kohtaa alkusarjassa Sveitsin, Latvian ja Norjan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme