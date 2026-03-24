Kanada otti viimeisen paikan salibandyn MM2026-kisoihin

MM-lopputurnauspaikat ratkaistiin maanosittaisissa karsintaturnauksissa. Vain kisaisäntänä toimiva Suomi sai paikan lopputurnaukseen ilman karsintoja. MM-kisoissa nähdään kaikkiaan 16 maata, ja Suomi lähtee kotiyleisön edessä puolustamaan viime turnauksessa saavuttamaansa maailmanmestaruutta.

Amerikan-karsinnat pelattiin Georgetownissa, Texasissa 19.–21.3., ja maat kohtasivat kolmesti ratkaistakseen MM-kisapaikan. Kanada varmisti paikkansa jo kahden ensimmäisen ottelun jälkeen voitettuaan avausottelun selvästi 13–1 ja toisen ottelun 8–2.

Kolmas ottelu alkoi niin ikään vakuuttavasti Kanadan johtaessa avauserän jälkeen 5–1, ja joukkue vei myös kolmannen kohtaamisen nimiinsä lukemin 11–6.

Kanada jatkaa vahvaa MM-kisaputkeaan, kun taas Yhdysvallat jää jälleen miesten MM-lopputurnauksen ulkopuolelle. Edellisen kerran Yhdysvallat nähtiin lopputurnauksessa vuonna 2021 Helsingissä.

Kummankin joukkueen valmennuksessa löytyy suomalaisosaamista. Matti Kaipio ja Tuomas Korhonen toimivat Yhdysvaltojen valmentajina, kun taas Iiro Romo ja Oliver Teir johdattivat Kanadan MM-kisoihin.

Miesten MM2026-kisat pelataan 5.–13. joulukuuta Tampereella. Aiemmin tässä kuussa suoritetun lohkoarvonnan mukaan Kanada pelaa D-lohkossa yhdessä Japanin, Filippiinien ja Tanskan kanssa. Suomi pelaa A-lohkossa ja kohtaa alkusarjassa Sveitsin, Latvian ja Norjan.

Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä. Kisojen huipentuma nähdään Nokia Arenalla, jossa pelataan ottelut puolivälieristä finaaliin. Tunnelma Nokia Arenalla on taattu, sillä finaaliviikonlopun lippupaketit on varattu jo liki loppuun. Alkusarjan ja puolivälierien otteluliput tulevat myyntiin huhtikuussa, kun kisojen otteluohjelma julkaistaan.

MM2026-kisojen lohkot

Lohko A: Latvia, Norja, Suomi, Sveitsi

Lohko B: Ruotsi, Saksa, Slovakia, Tšekki

Lohko C: Singapore, Slovenia, Thaimaa, Viro

Lohko D: Filippiinit, Japani, Kanada, Tanska

Lue myös: Tässä ovat miesten MM-kisojen 2026 lohkot!

