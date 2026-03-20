Aluehallitus: Oulaskangas on tärkeä palvelukeskittymä

Aluehallitus kokoontui Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa ja tutustui sairaalan tiloihin ja toimintoihin.

− Pidämme tärkeänä tutustua Pohteen palveluihin ja henkilöstöön eri puolilla laajaa aluettamme. Muutoksista huolimatta Oulaskankaan sairaala on edelleen merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymä ja palvelee asukkaita laajalla alueella, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Oulaskankaalla on laajan palvelun sosiaali- ja terveyskeskus, joka palvelee joka päivä kello 8–22. Oulaskangas on myös Pohteen aluesairaala, jossa hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Sairaalassa tehdään päiväkirurgisia leikkauksia, annetaan dialyysihoitoa ja tarjotaan kuvantamisen ja laboratoriopalveluja. Oulaskankaalla on useiden erikoisalojen poliklinikoita ja kaksi akuuttiosastoa.

Henkilöstö on osallistunut toiminnan kehittämiseen. Onnistunutta kehittämistyötä on tehty muun muassa lasten- ja naistentautien sekä kardiologian poliklinikkatoiminnassa. Oulaskankaalla tehdään muun muassa yli tuhat sikiöseulontaa vuodessa. Pohteen sydämentahdistimien etäseurannoista yli puolet tehdään Oulaskankaalla.

Muut kokousasiat

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Medieco Oy:n toiminnan esittelyn. Medieco on neljän pohjoisen hyvinvointialueen yhteinen tytäryhtiö, joka tuottaa ja hankkii sosiaali- ja terveydenhuollon verkkokoulutuksia.

Mediecon asiakkaina on omistajien lisäksi kuntia ja yksityisiä organisaatioita. Toiminta rahoitetaan koulutusten ja palveluiden myynnillä. Laajasta kurssivalikoimasta suosituimpia ovat lääkehoidon ja rokottamisen kurssit. Tytäryhtiön toimitusjohtajana toimii oman virkansa ohella Pohteen henkilöstöpäällikkö Mari Saari-Somero.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Ateria- ja puhtauspalvelujen kilpailutus (Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala)

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen: suun terveydenhuollon tarveaineet, tarvikkeet ja instrumentit

Vuokrasopimuksen jatkaminen, Medipolis, Oulu

Virkojen perustamiset kuntoutuksen ja ikäihmisten toimialueilla

Jäsenten nimeäminen Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisen tietohallinnon toiminnan tueksi asetettaviin neuvottelukuntaan ja johtokuntaan jätettiin pöydälle.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 31.3.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.