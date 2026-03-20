Aluehallitus: Oulaskangas on tärkeä palvelukeskittymä
24.3.2026 14:38:12 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 24.3.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla Oulaskankaalla. Aluehallitus tutustui sairaalaan ja sen palveluihin. Pohteen tytäryhtiöiden esittelyt aloitettiin Medieco Oy:sta.
Aluehallitus kokoontui Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa ja tutustui sairaalan tiloihin ja toimintoihin.
− Pidämme tärkeänä tutustua Pohteen palveluihin ja henkilöstöön eri puolilla laajaa aluettamme. Muutoksista huolimatta Oulaskankaan sairaala on edelleen merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymä ja palvelee asukkaita laajalla alueella, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
Oulaskankaalla on laajan palvelun sosiaali- ja terveyskeskus, joka palvelee joka päivä kello 8–22. Oulaskangas on myös Pohteen aluesairaala, jossa hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Sairaalassa tehdään päiväkirurgisia leikkauksia, annetaan dialyysihoitoa ja tarjotaan kuvantamisen ja laboratoriopalveluja. Oulaskankaalla on useiden erikoisalojen poliklinikoita ja kaksi akuuttiosastoa.
Henkilöstö on osallistunut toiminnan kehittämiseen. Onnistunutta kehittämistyötä on tehty muun muassa lasten- ja naistentautien sekä kardiologian poliklinikkatoiminnassa. Oulaskankaalla tehdään muun muassa yli tuhat sikiöseulontaa vuodessa. Pohteen sydämentahdistimien etäseurannoista yli puolet tehdään Oulaskankaalla.
Muut kokousasiat
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Medieco Oy:n toiminnan esittelyn. Medieco on neljän pohjoisen hyvinvointialueen yhteinen tytäryhtiö, joka tuottaa ja hankkii sosiaali- ja terveydenhuollon verkkokoulutuksia.
Mediecon asiakkaina on omistajien lisäksi kuntia ja yksityisiä organisaatioita. Toiminta rahoitetaan koulutusten ja palveluiden myynnillä. Laajasta kurssivalikoimasta suosituimpia ovat lääkehoidon ja rokottamisen kurssit. Tytäryhtiön toimitusjohtajana toimii oman virkansa ohella Pohteen henkilöstöpäällikkö Mari Saari-Somero.
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Ateria- ja puhtauspalvelujen kilpailutus (Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala)
- Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen: suun terveydenhuollon tarveaineet, tarvikkeet ja instrumentit
- Vuokrasopimuksen jatkaminen, Medipolis, Oulu
- Virkojen perustamiset kuntoutuksen ja ikäihmisten toimialueilla
Jäsenten nimeäminen Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisen tietohallinnon toiminnan tueksi asetettaviin neuvottelukuntaan ja johtokuntaan jätettiin pöydälle.
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 31.3.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Norra Finlands samarbetsområdes gemensamma röst blir starkare – samarbetsområdet samlades för Talvipäivät-evenemanget i Uleåborg13.3.2026 12:14:10 EET | Tiedote
Talvipäivät-evenemanget för Norra Finlands samarbetsområde (YTA) anordnades i Uleåborg 9–10.3.2026. Evenemanget samlade förtroendevalda och tjänstemän från Lapplands, Kajanalands, Mellersta Österbottens och Norra Österbottens välfärdsområden, samt representanter för statsförvaltningen, för att diskutera samarbetet i norr, samarbetsområdesavtalet och gemensamma prioriteringar för intressebevakningen.
