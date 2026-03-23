SDP:n Seppo Eskelinen: SDP tukisi työmatkaliikennettä hallitusta enemmän

Hallituksen päätös nostaa tässä tilanteessa edelleen monen työmatka-autoilun hintaa ja iskee kovasti monen työmatkalaisen lompakkoon.

Erityisestä tämä tulee näkymään haja-asutusalueilla, jossa pitkät etäisyydet ja kattavan joukkoliikenteen puuttuminen tarkoittavat useasti riippuvuutta oman auton käytöstä.

Pitkät työmatkat ovat monin paikoin arkipäivää. Ihmisiä ei tule rangaista pitkistä työmatkoista, erityisesti kun vaihtoehtoja ei ole.

-Siksi SDP on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt korotettua matkakuluvähennystä, jotta välttämättömän työmatka ajon kustannukset eivät nouse ylivoimaisiksi, Eskelinen jatkaa.

-Nyt hallitus omilla lyhytnäköisillä toimillaan on jälleen heikentämässä kasvun ja työllisyyden edellytyksiä, eriytyisesti suurten kaupunkien ulkopuolella missä oma auto on usein ainoa vaihtoehto, Eskelinen päättää.