SDP:n Seppo Eskelinen: SDP tukisi työmatkaliikennettä hallitusta enemmän
24.3.2026 14:34:59 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Kun Iranin sota uhkaa pitkittyä ja polttoaineiden hinnat jatkavat nousuaan asettaa hallituksen leikkaus matkakuluvähennyksestä monet paljon työkseen ajavat kohtuuttomaan tilanteeseen, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen (sd).
Hallituksen päätös nostaa tässä tilanteessa edelleen monen työmatka-autoilun hintaa ja iskee kovasti monen työmatkalaisen lompakkoon.
Erityisestä tämä tulee näkymään haja-asutusalueilla, jossa pitkät etäisyydet ja kattavan joukkoliikenteen puuttuminen tarkoittavat useasti riippuvuutta oman auton käytöstä.
Pitkät työmatkat ovat monin paikoin arkipäivää. Ihmisiä ei tule rangaista pitkistä työmatkoista, erityisesti kun vaihtoehtoja ei ole.
-Siksi SDP on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt korotettua matkakuluvähennystä, jotta välttämättömän työmatka ajon kustannukset eivät nouse ylivoimaisiksi, Eskelinen jatkaa.
-Nyt hallitus omilla lyhytnäköisillä toimillaan on jälleen heikentämässä kasvun ja työllisyyden edellytyksiä, eriytyisesti suurten kaupunkien ulkopuolella missä oma auto on usein ainoa vaihtoehto, Eskelinen päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
