Konnegroup- ja Tarkkala-yhtiöiden uusi konsernibrändi on Corewood

Konnegroup- ja Tarkkala-yhtiöiden muodostama konserni toimii jatkossa nimellä Corewood. Konsernin emoyhtiö Corewood Oy kokoaa eri yhtiöt ja liiketoiminnot yhteisen strategian ja vision alle, samalla kun tytäryhtiöt jatkavat omaa liiketoimintaansa ennallaan ja tutuilla brändeillään.

Corewood muodostuu tällä hetkellä kymmenestä yhtiöstä ja niiden toisiaan täydentävistä liiketoiminnoista koko metsäalan arvoketjussa. Konsernin yhtiöillä on pitkä kokemus maantielogistiikasta metsäteollisuudessa, metsäenergia- ja kiertotaloustoiminnoista, tehdaspalveluista sekä raskaan kaluston huollosta ja perävaunujen teknologiakehityksestä. Yhdessä ne muodostavat valtakunnallisesti vahvan osaamiskokonaisuuden, joka tukee metsäalan toimijoita puun kuljetuksesta sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Corewood-konserni muodostui heinäkuussa 2025, kun Konnegroup-yhtiöt ja Tarkkala-yhtiöt yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi. Viimeisimpänä konserniin on liittynyt maaliskuussa 2026 Forest Villman Oy, jonka toimialana on raakapuulogistiikka. Konsernin tavoitteena on tarjota asiakkailleen entistä yhtenäisempiä palvelukokonaisuuksia sekä toimia luotettavana, pitkäjänteisenä kumppanina.

Uuden konsernikokonaisuuden ydinviesti on selkeä: varmuutta tänään, suunta huomiseen. Yhtiöiden yhteinen arvopohja juontaa historiasta ja on ohjannut toimintaa alusta lähtien samaan suuntaan. Vakaa, vastuullinen ja tulevaisuuteen katsova toimintatapa luo vahvan perustan entistä vaikuttavammalle vastuullisuustyölle. Yhdessä 450 Corewoodilaisen voimin käsittelemme tänä vuonna puuta eri muodoissa yhteensä noin 10 miljoonaa tonnia.

“Uusi konsernibrändimme kuvastaa sitä suuntaa, johon uskomme vakaasti koko organisaatiossa. Haluamme rakentaa selkeän, vahvan ja valtakunnallisesti tunnistettavan kokonaisuuden, joka kokoaa osaamisemme saman vision alle ja luo uutta suuntaa koko toimialalle. Toimintaympäristömme ammattitaitoisin henkilöstö on voimavaramme nyt ja jatkossa, kun luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää huomista.”, sanoo Corewoodin toimitusjohtaja Mika Liimatainen

Varatoimitusjohtaja Petri Tarkkala korostaa konsernirakenteen merkitystä asiakkaille ja kumppaneille. “Konsernin yhteinen nimi ja konsernibrändi tekee kokonaisuudestamme selkeämmän. Uusi konsernibrändimme Corewood kuvaa sitoutumistamme vastuulliseen puuraaka-aineen käsittelyyn metsäalan arvoketjun eri vaiheissa. Asiakkaille muodostunut kokonaisuus tarkoittaa laajempaa osaamista, vahvempaa yhteistyötä ja sujuvampia kokonaisratkaisuja, kun eri liiketoimintojemme vahvuudet yhdistyvät.”