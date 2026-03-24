Keski-Suomen hyvinvointialue

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelun asiakkaat ehtivät vielä hakea mukaan joukkoliikennekokeiluun

24.3.2026 15:05:23 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee vammaispalvelulain mukaisen liikkumisen tuen kuljetuspalvelun asiakkaita kokeilemaan Linkki joukkoliikenteen käyttöä taksimatkojen rinnalla. Kokeiluun voi hakea 31.3. mennessä. Mukaan kokeiluun mahtuu 10 vapaaehtoista asiakasta.

Hybridimallissa asiakas voi käyttää Jyväskylän seudulla toimivaa Linkki joukkoliikennettä esteettömillä reiteillä ja siirtyä tarvittaessa taksipalveluun. Tavoitteena on kehittää joustava ja yksilöllinen liikkumisratkaisu Keski-Suomen hyvinvointialueen matkaoikeusasiakkaille. 

– Kokeiluun valituilla on merkittävä rooli. Tulosten ja kokemusten perusteella arvioimme, otammeko toimintamallin laajempaan käyttöön hyvinvointialueella, kertoo palvelupäällikkö Elina Hienola vammaispalveluista. 

Kokeilu alkaa 1.5.2026 ja päättyy 31.10.2026. Kokeilu koskee vammaispalvelulain mukaisia yksilömatkoja. 

Kokeiluun haetaan 10 vapaaehtoista 

Kokeiluun valitaan 10 vapaaehtoista asiakasta. 

Kokeiluun voivat hakea henkilöt: 

  • joilla on vammaispalvelulain mukainen liikkumisen tuen kuljetuspalvelupäätös
  • jotka asuvat Jyväskylässä ja/tai joiden asuinpaikka on Linkki joukkoliikenteen saavutettavissa
  • jotka voivat käyttää joukkoliikennettä itsenäisesti tai avustajan kanssa 

Kokeiluun valitut perehdytetään toimintamalliin ennen aloitusta. 

Kausilippu käyttöön kokeilun ajaksi 

Kokeilussa mukana olevat saavat käyttöönsä joukkoliikenteen kausilipun, jolla voi matkustaa rajattomasti kokeilujakson ajan. Asiakkaalla säilyy edelleen oikeus taksimatkoihin, mutta osa matkoista muutetaan joukkoliikenteen kausilipuksi. Kokeilun aikana kausilipusta ei peritä omavastuuosuutta. 

Näin haet mukaan 

Kokeiluun haetaan mukaan soittamalla vammaispalvelujen Ensiarviotiimiin numeroon 014 336 5650 viimeistään 31.3.2026. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja käytännöistä sovitaan erikseen. 

    Yhteyshenkilöt

    Elina Hienola, palvelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut, elina.hienola(at)hyvaks.fi, p. 050 331 2737

    Sanna Hänninen, johtava sosiaalityöntekijä, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut, sanna.m.hanninen(at)hyvaks.fi, p. 050 570 3455

    Sari Hyötyläinen, logistiikkapäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, sari.hyotylainen(at)hyvaks.fi, p. 050 312 5380

    Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi

    Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
        
    Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

    Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

    Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

    Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

    Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
     
    Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
     
    #hyvaks #hyväarkikaikille 

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

    Keski-Suomen hyvinvointialueelle rahoitus tekoälyä hyödyntävään mielenterveys- ja päihdetyöhön24.3.2026 12:38:04 EET | Tiedote

    Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta 116 600 euroa rahoitusta ennakoivan terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Hanke toteutetaan aikuisten psykiatrisissa palveluissa sekä mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja ottaa käyttöön ennakoivan terveydenhuollon toimintamalleja sekä aikuisten psykiatrisissa että mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa.

    Rahoituksen perustana olevien diagnoositietojen ongelmia selvitetty ansiokkaasti20.3.2026 14:14:59 EET | Tiedote

    Valtiovarainministeriö on julkaissut eilen selvityshenkilöiden raportin diagnoositietojen ongelmista. Diagnoositiedot toimivat nykyisen hyvinvointialueiden rahoitusmallin perustana. Raportissa ehdotetaan muun muassa lainsäädäntömuutoksia, toimia kirjaamismenettelyjen yhtenäistämiseksi ja ohjeistusten selkeyttämistä. Keski-Suomen hyvinvointialueella raportti on otettu ilolla vastaan. Raportin sisällössä näkyy pitkälti ongelmat ja niihin liittyvät toimenpiteet, joita Keski-Suomen hyvinvointialue on aiemmin nostanut esiin.

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye