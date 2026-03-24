Vammaispalvelujen kuljetuspalvelun asiakkaat ehtivät vielä hakea mukaan joukkoliikennekokeiluun
24.3.2026 15:05:23 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee vammaispalvelulain mukaisen liikkumisen tuen kuljetuspalvelun asiakkaita kokeilemaan Linkki joukkoliikenteen käyttöä taksimatkojen rinnalla. Kokeiluun voi hakea 31.3. mennessä. Mukaan kokeiluun mahtuu 10 vapaaehtoista asiakasta.
Hybridimallissa asiakas voi käyttää Jyväskylän seudulla toimivaa Linkki joukkoliikennettä esteettömillä reiteillä ja siirtyä tarvittaessa taksipalveluun. Tavoitteena on kehittää joustava ja yksilöllinen liikkumisratkaisu Keski-Suomen hyvinvointialueen matkaoikeusasiakkaille.
– Kokeiluun valituilla on merkittävä rooli. Tulosten ja kokemusten perusteella arvioimme, otammeko toimintamallin laajempaan käyttöön hyvinvointialueella, kertoo palvelupäällikkö Elina Hienola vammaispalveluista.
Kokeilu alkaa 1.5.2026 ja päättyy 31.10.2026. Kokeilu koskee vammaispalvelulain mukaisia yksilömatkoja.
Kokeiluun haetaan 10 vapaaehtoista
Kokeiluun valitaan 10 vapaaehtoista asiakasta.
Kokeiluun voivat hakea henkilöt:
- joilla on vammaispalvelulain mukainen liikkumisen tuen kuljetuspalvelupäätös
- jotka asuvat Jyväskylässä ja/tai joiden asuinpaikka on Linkki joukkoliikenteen saavutettavissa
- jotka voivat käyttää joukkoliikennettä itsenäisesti tai avustajan kanssa
Kokeiluun valitut perehdytetään toimintamalliin ennen aloitusta.
Kausilippu käyttöön kokeilun ajaksi
Kokeilussa mukana olevat saavat käyttöönsä joukkoliikenteen kausilipun, jolla voi matkustaa rajattomasti kokeilujakson ajan. Asiakkaalla säilyy edelleen oikeus taksimatkoihin, mutta osa matkoista muutetaan joukkoliikenteen kausilipuksi. Kokeilun aikana kausilipusta ei peritä omavastuuosuutta.
Näin haet mukaan
Kokeiluun haetaan mukaan soittamalla vammaispalvelujen Ensiarviotiimiin numeroon 014 336 5650 viimeistään 31.3.2026. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja käytännöistä sovitaan erikseen.
Yhteyshenkilöt
Elina Hienola, palvelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut, elina.hienola(at)hyvaks.fi, p. 050 331 2737
Sanna Hänninen, johtava sosiaalityöntekijä, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut, sanna.m.hanninen(at)hyvaks.fi, p. 050 570 3455
Sari Hyötyläinen, logistiikkapäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, sari.hyotylainen(at)hyvaks.fi, p. 050 312 5380
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueelle rahoitus tekoälyä hyödyntävään mielenterveys- ja päihdetyöhön24.3.2026 12:38:04 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta 116 600 euroa rahoitusta ennakoivan terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Hanke toteutetaan aikuisten psykiatrisissa palveluissa sekä mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja ottaa käyttöön ennakoivan terveydenhuollon toimintamalleja sekä aikuisten psykiatrisissa että mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa.
Arviointiryhmä tarkensi erikoissairaanhoitoa koskevia toimenpide-ehdotuksia23.3.2026 13:08:43 EET | Tiedote
Arviointiryhmä käsitteli kokouksessaan 19.3. terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista annettujen toimenpide-ehdotusten etenemistä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Arviointiryhmä tarkensi ja antoi aiempaa vahvempana viime syksynä annettuja erikoissairaanhoitoa ja TKKI-toimintaa koskevia toimenpide-ehdotuksia.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.3.2026 04:24:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.03.2026 Siltakatu Jyväskylä, ihmisen pelastaminen korkealta Poliisi tiedotusvastuussa tapahtuneesta.
Hyvinvointialuejohtajien ja Hyvilin kannanotto: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten lisäleikkauksista tulisi luopua20.3.2026 16:17:51 EET | Tiedote
Tiedoksi tänään julkaistu hyvinvointialuejohtajien ja Hyvilin kannanotto sosiaali- ja teveysjärjestöjen valtionavustusten lisäleikkauksia koskien.
Rahoituksen perustana olevien diagnoositietojen ongelmia selvitetty ansiokkaasti20.3.2026 14:14:59 EET | Tiedote
Valtiovarainministeriö on julkaissut eilen selvityshenkilöiden raportin diagnoositietojen ongelmista. Diagnoositiedot toimivat nykyisen hyvinvointialueiden rahoitusmallin perustana. Raportissa ehdotetaan muun muassa lainsäädäntömuutoksia, toimia kirjaamismenettelyjen yhtenäistämiseksi ja ohjeistusten selkeyttämistä. Keski-Suomen hyvinvointialueella raportti on otettu ilolla vastaan. Raportin sisällössä näkyy pitkälti ongelmat ja niihin liittyvät toimenpiteet, joita Keski-Suomen hyvinvointialue on aiemmin nostanut esiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme