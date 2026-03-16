Suomen Salibandyliitto ry

Muistutus mediatilaisuudesta - Voiko menestyvä huippu-urheilija olla äiti tai isä? Julkistustilaisuus selvityksestä huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta

24.3.2026 14:52:08 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Ysätävällisesti muistutamme ja kutsumme median edustajat julkistustilaisuuteen, jossa Salibandyliitto ja Aula Research esittelevät ensimmäisen laajan selvityksen siitä, miten huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittaminen Suomessa toteutuu.

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 25.3. klo 9-11 Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki).

Selvitys avaa uudenlaisen näkymän siihen, miten vanhemmuus vaikuttaa urheilijan uraan, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia perheelliset pelaajat kohtaavat, ja mitä seurojen, valmennuksen sekä lajikulttuurin tulisi jatkossa huomioida.

Tulokset osoittavat, että vanhemmuus vaikuttaa merkittävästi urheilijan uraan: niistä pelaajista, jotka ovat lopettaneet tai harkinneet lopettamista, yli puolet ilmoittaa vanhemmuuden vaikuttaneen ratkaisuun (miehistä 69 %).

Tilaisuudessa julkistetaan selvityksen keskeiset havainnot ja keskustellaan sekä pelaajien kokemuksista että laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Ilmoitathan osallistumisestasi ja mahdollisista erityisruokavalioista ja allergioista sähköpostilla osoitteeseen: henri.kaariainen@aularesearch.fi

Vanhemmuuden ja huippu-urheilun yhteensovittamisesta on edelleen niukasti tutkimusta. Selvitykseen vastanneet kuvaavat arjen haasteita: aikataulujen pirstaleisuutta, psyykkistä kuormitusta ja syyllisyyden tunteita, mutta myös onnistuneita ratkaisuja, kuten toimivaa tukiverkostoa, joustavia harjoitusjärjestelyjä ja avointa vuorovaikutusta valmennuksen kanssa.

Tilaisuuden ohjelma:
• Tilaisuuden avaus ja projektin esittely, Jari Kinnunen, Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja

• Selvityksen tulokset: Vanhemmuuden ja salibandyuran yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut, Henri Kääriäinen, Aula Research Oy

• Urheilijapuheenvuoro: Kokemuksia huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta, Ella Alanko-Salminen

• Asiantuntijapuheenvuoro: Laajempi yhteiskunnallinen näkökulma, Sini Forsblom

• Vapaata keskustelua ja mahdollisuus tehdä haastatteluja

Tilaisuudessa tarjolla kahvia ja aamupalaa klo 9.00. Itse tilaisuus alkaa klo 9.15. 

Lisätietoja selvityksestä antaa:

Joel Jylhä
Aula Research Oy
p. 0400 415 759

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye