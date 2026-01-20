Yliopiston Apteekin vuosiraportti 2025 on julkaistu
25.3.2026 10:01:39 EET | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Yliopiston Apteekin verkossa julkaistu vuosiraportti 2025 sisältää taloudellisen tilinpäätöksen ja kestävyysraportin, joka on toteutettu soveltaen ESRS-kestävyysraportointistandardia.
Vuonna 2025 Yliopiston Apteekin myynti kasvoi 371,8 miljoonaan euroon ja liikevoitto 7,6 miljoonaan euroon. Yliopiston Apteekki maksoi apteekkiveroa valtiolle 28,2 miljoonaa euroa.
Yliopiston Apteekki vuonna 2025
Asiakaskokemus palkittiin Suomen parhaana (Asiakkuusindeksi)
Yliopiston Apteekki on TOP10 arvostetuin brändi (Taloustutkimus)
Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1,1 miljoonaan
Verkkoapteekin ya.fi valtakunnalliset toimitukset nopeutuivat ja tunnin toimitus laajeni 2 miljoonalle kuluttajalle
YA-tuotesarjan myynti kasvoi 20 prosenttia
Terveyspalvelut laajennettiin kaikkiin 17 Yliopiston Apteekkiin
Annosjakelupalvelun asiakasmäärä kasvoi merkittävästi ja annosjakeluun rakennettiin uudet modernit tuotantotilat ja -laitteet
“Vuosi 2025 oli meille erittäin onnistunut. Kaikkien liiketoimintojemme myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Kehitimme laaja-alaisesti toimintaamme ja palvelujamme. Vuonna 2026 verkkoapteekin, hyvinvointituotteiden ja palveluiden merkitys kasvaa edelleen”, Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.
Yliopiston Apteekin tuotto käytetään suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen rahoittamiseen. Emoyhtiön tilikauden voitto maksetaan osinkona Helsingin yliopistolle.
Tutustu vuosiraporttiimme: Vuosiraportti | Ya.fi
Yliopiston Apteekin mediapuhelin
Arkisin klo 9-16
Puh: 09 5420 4750
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
