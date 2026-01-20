Yliopiston Apteekin vuosiraportti 2025 on julkaistu

Vuonna 2025 Yliopiston Apteekin myynti kasvoi 371,8 miljoonaan euroon ja liikevoitto 7,6 miljoonaan euroon. Yliopiston Apteekki maksoi apteekkiveroa valtiolle 28,2 miljoonaa euroa.

Yliopiston Apteekki vuonna 2025

Asiakaskokemus palkittiin Suomen parhaana (Asiakkuusindeksi)

Yliopiston Apteekki on TOP10 arvostetuin brändi (Taloustutkimus)

Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1,1 miljoonaan

Verkkoapteekin ya.fi valtakunnalliset toimitukset nopeutuivat ja tunnin toimitus laajeni 2 miljoonalle kuluttajalle

YA-tuotesarjan myynti kasvoi 20 prosenttia

Terveyspalvelut laajennettiin kaikkiin 17 Yliopiston Apteekkiin

Annosjakelupalvelun asiakasmäärä kasvoi merkittävästi ja annosjakeluun rakennettiin uudet modernit tuotantotilat ja -laitteet

“Vuosi 2025 oli meille erittäin onnistunut. Kaikkien liiketoimintojemme myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Kehitimme laaja-alaisesti toimintaamme ja palvelujamme. Vuonna 2026 verkkoapteekin, hyvinvointituotteiden ja palveluiden merkitys kasvaa edelleen”, Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.

Yliopiston Apteekin tuotto käytetään suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen rahoittamiseen. Emoyhtiön tilikauden voitto maksetaan osinkona Helsingin yliopistolle.



Tutustu vuosiraporttiimme: Vuosiraportti | Ya.fi