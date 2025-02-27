Suomen valokuvauksellisin “museo” nousi vain vuodessa Helsingin suosituimpien joukkoon

Maaliskuussa 2025 avattu Paradox Museum Helsinki juhlii nyt 1-vuotissyntymäpäiviään. Aisteja ja todellisuuden käsitystä ravistelevassa elämysmuseossa on yli 40 paradoksiin perustuvaa tilaa ja esinettä. Synttäreiden kunniaksi näyttelyyn tulee uutuuksia, kuten Educational Wall ja Upside Down -sauna.

“Suomessa on saunoja enemmän kuin autoja, noin kolme miljoonaa, mutta ei taatusti yhtään tällaista. Harva on tottunut olemaan saunassa nurinpäin ja vaatteet päällä”, Paradox Museum Helsingin museonjohtaja Kristiina Werner nauraa.

Paradox Museum Helsinki on vain vuodessa saanut valtavan kävijämäärän. Lipun näyttelyyn on ostanut jo lähes 200 000 ihmistä, mikä on vuositasolla mitattuna enemmän kuin monella muulla helsinkiläisellä museolla.



“Jos vertaa meillä ensimmäisen toimintavuoden aikana käyneiden määrää Museotilaston vuoden 2025 maksettuihin museokäynteihin niin olemme Helsingin toiseksi suosituin kohde Ateneumin taidemuseon jälkeen. Meillä ei ole ilmaiskäyntejä, mutta jos ne laskee muiden museoiden kävijämääriin mukaan niin olemme sijalla kuusi”, Werner sanoo.

Paradox Museum Helsingin ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli yli 3 miljoonaa euroa ja toiminta kannattavaa.

“Kulttuurialalla liiketoiminnallisesti onnistunut tai kannattava uusi liiketoiminta ei ole itsestäänselvyys. Meillä kaikki palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Toimme Helsingin keskustaan rohkeasti ja riskillä jotain uutta ja se kannatti. Yleisön vastaanotto osoittaa, että Suomessa on kysyntää myös tämän kaltaisille immersiivisille museokokemuksille”, Werner sanoo.

Jo Paradox Museum Helsingin avaus rikkoi ketjun kansainväliset myynti- ja kävijämääräennätykset. Lanseerauskampanja Exit Reality Here palkittiin globaalissa ICCO Awards -kilpailussa maailman parhaana lanseerauksena. Lanseerauksen suunnitteli ja toteutti Mellakka Helsinki.

Paradox Museum on vuonna 2022 perustettu maailmanlaajuinen ketju, jolla on elämysmuseoita tällä hetkellä 12 maassa ja 14 kaupungissa, muun muassa Oslossa, Miamissa, Tukholmassa, Pariisissa, Barcelonassa, Las Vegasissa, Shanghaissa ja Lontoossa.

Maksetut museokäynnit*:

1. 399 000 Ateneumin taidemuseo

2. 194 000 Paradox Museum Helsinki (oma data)

3. 182 000 Amos Rex

4. 173 000 Luonnontieteellinen museo

5. 168 000 Nykytaiteen museo Kiasma

6. 131 000 Didrichsenin taidemuseo

7. 127 000 Helsingin taidemuseo HAM

8. 104 000 Arkkitehtuuri- ja designmuseo

9. 54 000 Sinebrychoffin taidemuseo

10. 48 000 Hakasalmen huvila

Kaikki museokäynnit yhteensä*:

1. 507 000 Ateneumin taidemuseo

2. 325 000 Helsingin kaupunginmuseo

3. 274 000 Nykytaiteen museo Kiasma

4. 243 000 Luonnontieteellinen museo

5. 228 000 Amos Rex

6. 194 000 Paradox Museum Helsinki (oma data)

7. 178 000 Helsingin taidemuseo HAM

8. 145 000 Didrichsenin taidemuseo

9. 134 000 Arkkitehtuuri- ja designmuseo

10. 90 000 Päivälehden museo



*Lähde: Museotilasto 2025, johon lisätty Paradox Museum Helsingin ensimmäisen toimintavuoden 3/2025-3/2026 kävijämäärä.