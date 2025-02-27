Suomen valokuvauksellisin “museo” nousi vain vuodessa Helsingin suosituimpien joukkoon
26.3.2026 09:55:00 EET | Paradox Museum Helsinki | Tiedote
Paradox Museum Helsingissä käynyt jo lähes 200 000 ihmistä.
Maaliskuussa 2025 avattu Paradox Museum Helsinki juhlii nyt 1-vuotissyntymäpäiviään. Aisteja ja todellisuuden käsitystä ravistelevassa elämysmuseossa on yli 40 paradoksiin perustuvaa tilaa ja esinettä. Synttäreiden kunniaksi näyttelyyn tulee uutuuksia, kuten Educational Wall ja Upside Down -sauna.
“Suomessa on saunoja enemmän kuin autoja, noin kolme miljoonaa, mutta ei taatusti yhtään tällaista. Harva on tottunut olemaan saunassa nurinpäin ja vaatteet päällä”, Paradox Museum Helsingin museonjohtaja Kristiina Werner nauraa.
Paradox Museum Helsinki on vain vuodessa saanut valtavan kävijämäärän. Lipun näyttelyyn on ostanut jo lähes 200 000 ihmistä, mikä on vuositasolla mitattuna enemmän kuin monella muulla helsinkiläisellä museolla.
“Jos vertaa meillä ensimmäisen toimintavuoden aikana käyneiden määrää Museotilaston vuoden 2025 maksettuihin museokäynteihin niin olemme Helsingin toiseksi suosituin kohde Ateneumin taidemuseon jälkeen. Meillä ei ole ilmaiskäyntejä, mutta jos ne laskee muiden museoiden kävijämääriin mukaan niin olemme sijalla kuusi”, Werner sanoo.
Paradox Museum Helsingin ensimmäisen tilikauden liikevaihto oli yli 3 miljoonaa euroa ja toiminta kannattavaa.
“Kulttuurialalla liiketoiminnallisesti onnistunut tai kannattava uusi liiketoiminta ei ole itsestäänselvyys. Meillä kaikki palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Toimme Helsingin keskustaan rohkeasti ja riskillä jotain uutta ja se kannatti. Yleisön vastaanotto osoittaa, että Suomessa on kysyntää myös tämän kaltaisille immersiivisille museokokemuksille”, Werner sanoo.
Jo Paradox Museum Helsingin avaus rikkoi ketjun kansainväliset myynti- ja kävijämääräennätykset. Lanseerauskampanja Exit Reality Here palkittiin globaalissa ICCO Awards -kilpailussa maailman parhaana lanseerauksena. Lanseerauksen suunnitteli ja toteutti Mellakka Helsinki.
Paradox Museum on vuonna 2022 perustettu maailmanlaajuinen ketju, jolla on elämysmuseoita tällä hetkellä 12 maassa ja 14 kaupungissa, muun muassa Oslossa, Miamissa, Tukholmassa, Pariisissa, Barcelonassa, Las Vegasissa, Shanghaissa ja Lontoossa.
Maksetut museokäynnit*:
1. 399 000 Ateneumin taidemuseo
2. 194 000 Paradox Museum Helsinki (oma data)
3. 182 000 Amos Rex
4. 173 000 Luonnontieteellinen museo
5. 168 000 Nykytaiteen museo Kiasma
6. 131 000 Didrichsenin taidemuseo
7. 127 000 Helsingin taidemuseo HAM
8. 104 000 Arkkitehtuuri- ja designmuseo
9. 54 000 Sinebrychoffin taidemuseo
10. 48 000 Hakasalmen huvila
Kaikki museokäynnit yhteensä*:
1. 507 000 Ateneumin taidemuseo
2. 325 000 Helsingin kaupunginmuseo
3. 274 000 Nykytaiteen museo Kiasma
4. 243 000 Luonnontieteellinen museo
5. 228 000 Amos Rex
6. 194 000 Paradox Museum Helsinki (oma data)
7. 178 000 Helsingin taidemuseo HAM
8. 145 000 Didrichsenin taidemuseo
9. 134 000 Arkkitehtuuri- ja designmuseo
10. 90 000 Päivälehden museo
*Lähde: Museotilasto 2025, johon lisätty Paradox Museum Helsingin ensimmäisen toimintavuoden 3/2025-3/2026 kävijämäärä.
Paradox Museum – unohtumattoman hauska paikka, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää.
Paradox Museum on interaktiivisen viihteen museoketju, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti omaperäisestä, hauskasta ja jännittävästä tyylistään. Oman alansa edelläkävijänä Paradox Museum luo kiehtovia ja opettavaisia elämyksiä, jotka inspiroivat ja vievät kävijät mukanaan. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä yli 1 200 näyttelyesinettä ja jopa 15 000 neliömetriä näyttelytilaa. Tällä hetkellä Paradox Museum -kohteita löytyy yhteensä 14 kaupungista eri puolilta maailmaa: Euroopassa Barcelona, Göteborg, Hampuri, Helsinki, Limassol, Lontoo, Oslo, Pariisi ja Tukholma, Pohjois-Amerikassa Las Vegas ja Miami sekä Aasiassa Hyderabad, Mumbai ja Shanghai. Jokainen Paradox Museum on samaan aikaan opettavainen ja viihdyttävä kohde. Museot tarjoavat paikallisesti inspiroituja konsepteja, tarinoita ja faktoja, jotka rikkovat todellisuuden rajoja. Leikkisät ja oivaltavat museoelämykset tarjoavat uusia näkökulmia ja iloa, kutsuen kaikenikäiset vierailijat haastamaan aistinsa, kyseenalaistamaan todellisuuden ja luomaan unohtumattomia muistoja.
