Uni puhdistaa aivoja – Oulun yliopiston ­tutkijat löysivät tavan mitata ilmiötä nopeasti ja turvallisesti

Aivojen puhdistuminen perustuu aivopulsaatioihin – kehon luonnollisiin rytmeihin, jotka liikuttavat verta ja aivo-selkäydinnestettä aivoissa. Pulsaatiota on kolmea päätyyppiä: sydämen sykkeen tuottama valtimoiden kardiovaskulaarinen pulsaatio, laskimoiden ja aivo-selkäydinnestetilojen hengityspulsaatiot ja verisuoniston seinämien hidas vasomotorinen aaltoilu. Näiden pulsaatioiden ja aivojen puhdistumisen on osoitettu voimistuvan unessa.

Pulsaatiot ohjaavat nesteiden kulkeutumista aivokudoksen läpi ja auttavat poistamaan aineenvaihdunnan jätteitä. Jos tämä nestevirtaus ja puhdistus heikkenee, kuona-aineet voivat alkaa kertyä aivoihin. Ilmiö on yhdistetty muun muassa muistisairauksiin, mutta sen toiminta ihmisillä on ollut vaikeasti mitattavissa.

Nestevirtaus vilkastuu unen aikana

Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen tutkimusryhmän kehittämä ultranopea magneettikuvausmenetelmä mahdollistaa nyt aivojen nestekierron mittaamisen suoraan seuraamalla aivonesteessä olevien vesimolekyylien liikettä. Mittaus kestää vain noin viisi minuuttia eikä vaadi ruiskutettavia varjoaineita.

Ryhmän tekemien tutkimusten mukaan unen aikana aivopulsaatioiden käyttäytyminen muuttuu selvästi. Aivoja puhdistavaa nestekiertoa edistävien hengitysperäisten ja vasomotoristen pulsaatioiden eteneminen aivoissa nopeutuu, kun taas sydänperäiset pulsaatiot hidastuvat. Tämä johtuu siitä, että aivokudos suodattaa vettä tehokkaammin, samalla kun valtimoimpulssin eteneminen hidastuu valtimoiden laajentuessa ja verenpaineen laskiessa unen aikana.

Unessa aivojen ohjaussuhteet kääntyvät osin toisinpäin

Tutkimuksissa havaittiin myös, että unen aikana aivojen toiminnan peruslogiikka muuttuu. Hereillä ollessa aivojen hermosolujen sähköinen toiminta ohjaa verenkiertoa ja nesteiden liikettä. Toisin sanoen ensin aktivoituvat hermosolut, ja vasta sen jälkeen verenkierto lisääntyy. Unen aikana tämä yhteys ei ole enää yksisuuntainen.

”Unessa erityisesti vasomotoriset aallot eli verisuonten hitaat < 0.1 Hz pulsaatiot alkavat paikallisesti ohjata myös aivojen sähköistä toimintaa ja veden liikettä”, tutkimusta johtanut toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi kuvaa.

Ilmiö näkyy erityisesti aivojen takaosissa, kuten tuntoaivokuorella. Samoilla alueilla myös nesteen virtaus aivokudoksen läpi kasvaa selvästi, mikä viittaa tehostuneeseen puhdistumiseen.

Mahdollisuuksia ikääntyvien aivojen seurantaan

Tulokset perustuvat kahteen vastikään julkaistuun tutkimukseen, joista toinen ilmestyi arvostetussa Advanced Science -tiedelehdessä ja toinen korkeatasoisessa Yhdysvaltain tiedeakatemian PNAS-lehdessä. Molemmissa tutkimuksissa mittauksia tehtiin terveillä vapaaehtoisilla.

Tutkijoiden mukaan havainnot auttavat ymmärtämään entistä tarkemmin, miten ja missä uni tehostaa aivojen puhdistumista.

Ennestään tiedetään, että aivojen nestekierto heikkenee iän myötä.

”Uudet mittausmenetelmät avaavat mahdollisuuksia seurata ja tulevaisuudessa myös hoitaa ikääntymiseen liittyviä muutoksia aivojen nestekierrossa”, Kiviniemi kertoo.

Kiviniemen johtama tutkimusryhmä on kehittänyt myös puettavaa mittausteknologiaa, jolla aivojen sähköistä toimintaa ja verenkiertoa voidaan seurata unen aikana ilman magneettikuvausta. Tulokset vastaavat hyvin MRI-mittauksia ja viittaavat siihen, että aivojen puhdistumista voitaisiin tulevaisuudessa seurata aiempaa helpommin myös kliinisessä työssä.

Tutkijat kehittävät parhaillaan keinoja, joilla iän myötä hiipuvaa aivojen nestekiertoa ja aivopulsaatioiden toimintaa voitaisiin tehostaa ja siten hidastaa ikääntymisen tuomia vaikutuksia aivoihin.

Tutkimusjulkaisut:

A. Elabasy et al. Sleep Alters the Velocity of Physiological Brain Pulsations in Humans. Advanced Science (2026): e03745.

Väyrynen et al. Sleep alters neurovascular and hydrodynamic coupling in the human brain, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 123 (12) e2510731123, (2026).