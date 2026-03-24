Fingrid-lehti 1/2026: Suomi elää sähköstä
25.3.2026 08:05:56 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Tämän vuoden ensimmäisessä Fingridin sidosryhmälehdessä esitellään yhtiön uusi strategia Sähköllä kasvua. Varmasti. Lehden muita aiheita ovat muiden muassa sähköverkon vahvistamisen suunnitelmat pääkaupunkiseudulla sekä uudet ratkaisut verkon tueksi.
Fingrid-lehden 1/2026 pääkirjoituksessa toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kirjoittaa sähkön olevan Suomelle menestystarina. Tietä viitoittaa Fingridin uusi strategia, jonka kolme päätavoitetta liittyvät asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, oman toiminnan kehittämiseen ja turvallisuuden rakentamiseen.
”Tavoitteenamme on liittää asiakkaita verkkoon nopeammin ja enemmän joustavilla liityntäratkaisuilla ja ohjaamalla asiakkaita liittymään niihin osiin verkkoa, jossa liittymiskapasiteettia on tarjolla”, hän kirjoittaa.
Kysyimme myös kansanedustajilta, mitkä toimenpiteet Fingridin strategiassa ovat erityisen tärkeitä ja huolettaako jokin Suomen sähköistymiskehityksessä. Vastauksensa antoi kuusi kansanedustajaa. Painetussa lehdessä on julkaistu vastauksien tiivistelmät - verkossa vastaukset voi lukea kokonaisuudessaan.
Pääkaupunkiseudun sähkönkäyttö kasvaa nopeasti, mutta paikallinen tuotanto on vähentynyt. Siksi sähköverkkoon investoidaan nyt voimakkaasti. Haastattelussa Fingridin varatoimitusjohtaja Timo Kiiveri sekä asiakkaamme Helen Sähköverkko ja Vantaan Energia Sähköverkot.
Fingrid-lehdessä 1/2026 myös muiden muassa:
- Sähkön laadun mittaaminen
- Verkon tukena hiekka-akku, älykkäät akustot ja sähkövarastot
- Edullinen ja ekologinen aurinkoenergia
- Tekoäly on energia-alalla jo tärkeä arjen apuri
- Luontoarvot ohjaavat voimajohtojen reittivalintoja
Tässä numerossa asiakkaistamme ja sidosryhmistämme esiintyvät Kimmo Huoviala /Traficom, Esa Äärynen / Helen Sähköverkko, Risto Lappi / Vantaan Energia Sähköverkot, Pauli Aalto-Setälä, Eveliina Heinäluoma, Eeva Kalli, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko sekä Henrik Wikström / Eduskunta, Jaana Mäenpää / LVV, Jouni Haikarainen / Lahti Energia, Marko Lähteenmäki / Enico, Santeri Ahokas / Skarta Energy, Alexander Rudberg / Alight, Mikko Muurinen / Helen sekä Markus Ovaskainen / Merus Power.
Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea myös pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla, ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi.
Fingrid-lehti 3/2025 (pdf) >
Fingrid Magazine 3/2025 (pdf) >
Fingrid-lehden liitteenä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Turvallisilla linjoilla -työturvallisuusjulkaisu.
Lisätiedot:
Marjut Määttänen, viestintä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Fingridin ja Gasgridin selvitys: Investoinneilla vedyn ja sähkön siirtoinfrastruktuuriin voidaan mahdollistaa hyödyt vetytalouden arvoketjuinvestoinneissa24.3.2026 10:01:05 EET | Tiedote
Fingrid ja Gasgrid ovat julkaisseet energiajärjestelmäselvityksen, joka arvioi teollisen vetytalouden edellyttämiä sähkö- ja vetyinfrastruktuurin investointeja vuosina 2027–2035. Selvityksen mukaan Suomella on vahvat edellytykset nousta eurooppalaisen vetytalouden kärkeen, jos energiajärjestelmää kehitetään oikea‑aikaisesti ja koordinoidusti. Selvityksen tulokset esitellään sidosryhmäwebinaarissa 31.3.2026 klo 9–10.
Fingrid hakee Natura-poikkeusta Lakeuslinjalle24.3.2026 08:15:06 EET | Tiedote
Fingrid hakee Natura-poikkeamislupaa kantaverkon keskeisen voimajohtoyhteyden rakentamiseksi Keski-Pohjanmaalla. Poikkeamislupaa haetaan Ullava-Alajärvi-voimajohtoyhteydelle, joka sijoittuu lähimmillään noin 700 metrin etäisyydelle Pilvinevan Natura 2000-alueesta. Voimajohto on osa Lakeuslinjaa, joka on keskeinen sähkön siirtoyhteys Pohjanmaalta Etelä-Suomeen.
mFRR-säätöpyynnön kuolleen alueen pilotointi päättyy18.3.2026 10:00:08 EET | Tiedote
Fingrid on poistanut käytöstä manuaalisen taajuudenpalautusreservin säätötarpeen määrityksessä käytettävän kelluvan kuolleen alueen. Kuolleen alueen käytöllä ei saatu toivottua vähennystä toimijoiden mFRR-aktivointien muutoksiin.
Häiriö mFRR-energiamarkkinan sanomaliikenteessä 13.3. klo 19:15–14.3. klo 14:3017.3.2026 09:02:00 EET | Tiedote
mFRR-energiamarkkinan ECP-sanomaliikenteessä oli häiriö perjantain 13.3 klo 19:15 ja lauantain 14.3. klo 14:30 (Suomen aikaa) välillä.
Fingrid varoittaa kotiakkuja kauppaavien villeistä myyntilupauksista13.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Sähköä varastoivien kotiakkujen suosio on noussut viime vuosina, kun akkuja on markkinoitu sähkön reservimarkkinoilta saatavilla tuotoilla. Fingrid kehottaa kotitalouksia varovaisuuteen, sillä osa akkukauppiaista vaikuttaa käyttävän harhaanjohtavia myyntikeinoja ja antaa tuotoista katteettomia lupauksia.
