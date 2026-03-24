Fingrid-lehti 1/2026: Suomi elää sähköstä

Fingrid-lehden 1/2026 pääkirjoituksessa toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kirjoittaa sähkön olevan Suomelle menestystarina. Tietä viitoittaa Fingridin uusi strategia, jonka kolme päätavoitetta liittyvät asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, oman toiminnan kehittämiseen ja turvallisuuden rakentamiseen.

”Tavoitteenamme on liittää asiakkaita verkkoon nopeammin ja enemmän joustavilla liityntäratkaisuilla ja ohjaamalla asiakkaita liittymään niihin osiin verkkoa, jossa liittymiskapasiteettia on tarjolla”, hän kirjoittaa.

Kysyimme myös kansanedustajilta, mitkä toimenpiteet Fingridin strategiassa ovat erityisen tärkeitä ja huolettaako jokin Suomen sähköistymiskehityksessä. Vastauksensa antoi kuusi kansanedustajaa. Painetussa lehdessä on julkaistu vastauksien tiivistelmät - verkossa vastaukset voi lukea kokonaisuudessaan.

Pääkaupunkiseudun sähkönkäyttö kasvaa nopeasti, mutta paikallinen tuotanto on vähentynyt. Siksi sähköverkkoon investoidaan nyt voimakkaasti. Haastattelussa Fingridin varatoimitusjohtaja Timo Kiiveri sekä asiakkaamme Helen Sähköverkko ja Vantaan Energia Sähköverkot.

Fingrid-lehdessä 1/2026 myös muiden muassa:

Sähkön laadun mittaaminen

Verkon tukena hiekka-akku, älykkäät akustot ja sähkövarastot

Edullinen ja ekologinen aurinkoenergia

Tekoäly on energia-alalla jo tärkeä arjen apuri

Luontoarvot ohjaavat voimajohtojen reittivalintoja





Tässä numerossa asiakkaistamme ja sidosryhmistämme esiintyvät Kimmo Huoviala /Traficom, Esa Äärynen / Helen Sähköverkko, Risto Lappi / Vantaan Energia Sähköverkot, Pauli Aalto-Setälä, Eveliina Heinäluoma, Eeva Kalli, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko sekä Henrik Wikström / Eduskunta, Jaana Mäenpää / LVV, Jouni Haikarainen / Lahti Energia, Marko Lähteenmäki / Enico, Santeri Ahokas / Skarta Energy, Alexander Rudberg / Alight, Mikko Muurinen / Helen sekä Markus Ovaskainen / Merus Power.

Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea myös pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla, ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi.

Fingrid-lehti 3/2025 (pdf) >

Fingrid Magazine 3/2025 (pdf) >

Fingrid-lehden liitteenä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Turvallisilla linjoilla -työturvallisuusjulkaisu.

Lisätiedot:

Marjut Määttänen, viestintä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

