Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

Lämpimästi tervetuloa Piazzolla-illan esitykseen Tanssin talon Erkko-saliin 9.4. tai 10.4.2026

25.3.2026 08:00:00 EET | Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry | Kutsu

Kevään 2025 menestysteos palaa näyttämölle, kun Piazzolla-ilta nähdään pääsiäisen jälkeen  9.4. ja 10.4.2026 Tanssin talon Erkko-salissa. Astor Piazzollan musiikkiin pohjautuva näyttävä kokonaisuus yhdistää elävän orkesterimusiikin ja tanssitaiteen.

Tanssija- ja muusikkoryhmä esiintyy lavalla tunnelmallisessa valaistuksessa.
Kuvaaja: Ari Kauppila

Säveltäjä Astor Piazzollan musiikille omistettu ilta tarjoaa argentiinalaisen tangomusiikin ja tanssin riemastuttavan fuusion 16 hengen orkesterin, laulusolistin ja 7 tanssijan voimin. Tuomo Railon koreografia yhdistelee yllättävästi tangotanssin kutkuttavaa paritanssia nykytanssin kokonaisvaltaiseen ilmaisuun. Loistelias tango-orkesteri Guardia Nueva tulkitsee Piazzollan musiikkia Raimo Vertaisen johdolla. Laulusolistina esiintyy Simo Heiskanen.

GLIMS & GLOMSIN perustivat koreografit Simo Heiskanen ja Tuomo Railo vuonna 1999. Palkittu teatteri työllistää taiteen huippuammattilaisia, erityisesti tanssitaiteilijoita. Glims & Gloms tuottaa esityksiä, joissa komiikka koskettaa, huumori yllättää ja tanssi kohottaa.

GUARDIA NUEVA -orkesteri on keskipohjalainen menestystarina, jonka esiintymiset ovat ihastuttaneet yleisöä niin kotimaassa, Turkissa kuin Argentiinassakin. Reilussa vuosikymmenessä orkesterin repertuaariaan on kuulunut niin argentiinalainen tango kuin suomalainen viihdemusiikki.

Esitykset Tanssin talon Erkko-salissa: 
To 9.4.2026 klo 19.00
Pe 10.4.2026 klo 19.00

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja pressiliput:
Melinda Näsänen
+358406752567
melinda.nasanen@glimsgloms.fi

