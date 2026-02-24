Lämpimästi tervetuloa Piazzolla-illan esitykseen Tanssin talon Erkko-saliin 9.4. tai 10.4.2026

Säveltäjä Astor Piazzollan musiikille omistettu ilta tarjoaa argentiinalaisen tangomusiikin ja tanssin riemastuttavan fuusion 16 hengen orkesterin, laulusolistin ja 7 tanssijan voimin. Tuomo Railon koreografia yhdistelee yllättävästi tangotanssin kutkuttavaa paritanssia nykytanssin kokonaisvaltaiseen ilmaisuun. Loistelias tango-orkesteri Guardia Nueva tulkitsee Piazzollan musiikkia Raimo Vertaisen johdolla. Laulusolistina esiintyy Simo Heiskanen.



GLIMS & GLOMSIN perustivat koreografit Simo Heiskanen ja Tuomo Railo vuonna 1999. Palkittu teatteri työllistää taiteen huippuammattilaisia, erityisesti tanssitaiteilijoita. Glims & Gloms tuottaa esityksiä, joissa komiikka koskettaa, huumori yllättää ja tanssi kohottaa.



GUARDIA NUEVA -orkesteri on keskipohjalainen menestystarina, jonka esiintymiset ovat ihastuttaneet yleisöä niin kotimaassa, Turkissa kuin Argentiinassakin. Reilussa vuosikymmenessä orkesterin repertuaariaan on kuulunut niin argentiinalainen tango kuin suomalainen viihdemusiikki.



Esitykset Tanssin talon Erkko-salissa:

To 9.4.2026 klo 19.00

Pe 10.4.2026 klo 19.00



