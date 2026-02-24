Lämpimästi tervetuloa Piazzolla-illan esitykseen Tanssin talon Erkko-saliin 9.4. tai 10.4.2026
25.3.2026 08:00:00 EET | Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry | Kutsu
Kevään 2025 menestysteos palaa näyttämölle, kun Piazzolla-ilta nähdään pääsiäisen jälkeen 9.4. ja 10.4.2026 Tanssin talon Erkko-salissa. Astor Piazzollan musiikkiin pohjautuva näyttävä kokonaisuus yhdistää elävän orkesterimusiikin ja tanssitaiteen.
Säveltäjä Astor Piazzollan musiikille omistettu ilta tarjoaa argentiinalaisen tangomusiikin ja tanssin riemastuttavan fuusion 16 hengen orkesterin, laulusolistin ja 7 tanssijan voimin. Tuomo Railon koreografia yhdistelee yllättävästi tangotanssin kutkuttavaa paritanssia nykytanssin kokonaisvaltaiseen ilmaisuun. Loistelias tango-orkesteri Guardia Nueva tulkitsee Piazzollan musiikkia Raimo Vertaisen johdolla. Laulusolistina esiintyy Simo Heiskanen.
GLIMS & GLOMSIN perustivat koreografit Simo Heiskanen ja Tuomo Railo vuonna 1999. Palkittu teatteri työllistää taiteen huippuammattilaisia, erityisesti tanssitaiteilijoita. Glims & Gloms tuottaa esityksiä, joissa komiikka koskettaa, huumori yllättää ja tanssi kohottaa.
GUARDIA NUEVA -orkesteri on keskipohjalainen menestystarina, jonka esiintymiset ovat ihastuttaneet yleisöä niin kotimaassa, Turkissa kuin Argentiinassakin. Reilussa vuosikymmenessä orkesterin repertuaariaan on kuulunut niin argentiinalainen tango kuin suomalainen viihdemusiikki.
Esitykset Tanssin talon Erkko-salissa:
To 9.4.2026 klo 19.00
Pe 10.4.2026 klo 19.00
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja pressiliput:
Melinda Näsänen
+358406752567
melinda.nasanen@glimsgloms.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Melinda NäsänenTuottajaGlims & Gloms
Viestinnän ja markkinoinnin vastaava tuottaja. Teosten tuotannolliset tehtävät ja tiedottaminen.
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme