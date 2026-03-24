Keskuskauppakamari: EU–Australian kauppasopimus vauhdittaa Euroopan kasvua ja avointa kauppaa

”Kun Yhdysvallat sulkee kauppaa, Eurooppa avaa sitä. Tämä sopimus on vahva viesti siitä, että EU uskoo edelleen sääntöperustaiseen ja avoimeen kansainväliseen kauppaan”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan Australian kanssa solmittu sopimus jatkaa Euroopan viimeaikaista linjaa vahvistaa kauppasuhteita nopeasti kasvavien ja strategisesti tärkeiden kumppaneiden kanssa.

”Intia, Mercosur, Indonesia ja nyt Australia. Euroopan kauppapolitiikassa on selkeä myönteinen trendi, josta olen todella iloinen. Näissä ratkaisuissa katsotaan tulevaisuuteen ja rakennetaan kasvua pitkäjänteisesti”, Romakkaniemi sanoo.

EU-Australian tiistaina vahvistettu kauppasopimus poistaa valtaosan tulleista ja keventää kaupan esteitä EU:n ja Australian välillä. Sopimuksen arvioidaan parantavan eurooppalaisten yritysten kaupankäynnin ehtoja Australian markkinoilla noin miljardilla eurolla vuodessa.

”Kyse ei ole vain tullien poistamisesta, vaan laajemmin yritysten toimintaedellytysten parantamisesta. Kauppa helpottuu, ennustettavuus lisääntyy ja markkinoille pääsy paranee. Tämä vahvistaa Euroopan kauppaa ja heijastuu myös suoraan Suomeen”, Romakkaniemi toteaa.

Romakkaniemi oli vuosina 2014-2018 myös kauppapolitiikasta vastanneen Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä vauhdittamassa neuvottelujen aloittamista EU-Australia-kauppasopimuksesta.

“On sietämätöntä, että tämän sopimuksen neuvottelu on kestänyt näin kauan. Maailman tilanne on nyt sellainen, että ajatus kauppasopimusten tarpeesta ja strategisesta roolista on muuttunut Euroopassa”, sanoo Romakkaniemi.