Moldovan presidentti työvierailulle Suomeen
24.3.2026 16:02:58 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 15/2026
24.3.2026
Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandu tekee työvierailun Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Presidentti Stubb ja presidentti Sandu tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Moldovan kahdenvälisten suhteiden lisäksi Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta, Moldovan EU-liittymisprosessista sekä transatlanttisista suhteista ja globaaleista haasteista. Keskusteluihin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja Moldovan EU-integraatiosta vastaava varapääministeri Cristina Gherasimov.
Presidentti Sandu tapaa vierailunsa aikana myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin sekä osallistuu Ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen Moldovan EU-liittymisprosessista eduskunnassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
Republikens president står värd för JEF-ländernas toppmöte i Helsingfors17.3.2026 12:30:03 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 14/2026 17.3.2026 Torsdagen den 26 mars 2026 står republikens president Alexander Stubb värd för ett JEF-toppmöte i Helsingfors. I mötet på Presidentens slott deltar förutom president Stubb Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, Litauens president Gitanas Nausėda, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Lettlands premiärminister Evika Siliņa, Estlands premiärminister Kristen Michal, Islands premiärminister Kristrún Frostadóttir och Nederländernas premiärminister Rob Jetten. Konungariket Danmarks representant meddelas senare. Förutom företrädare för JEF-länderna deltar även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Kanadas premiärminister Mark Carney i mötet via videolänk. Diskussionerna på Presidentens slott hålls i tre sessioner och de kommer bland annat att handla om JEF-ländernas stöd till Ukraina och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Under dagen kommer JEF-ländernas stats- och regerings
Tasavallan presidentti isännöi JEF-maiden huippukokousta Helsingissä17.3.2026 12:30:03 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 14/2026 17.3.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi JEF-maiden huippukokousta torstaina 26. maaliskuuta 2026 Helsingissä. Presidentinlinnassa järjestettävään kokoukseen osallistuvat presidentti Stubbin lisäksi Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Latvian pääministeri Evika Siliņa, Viron pääministeri Kristen Michal, Islannin pääministeri Kristrún Frostadóttir ja Alankomaiden pääministeri Rob Jetten. Tanskan kuningaskunnan edustaja vahvistuu myöhemmin. JEF-maiden edustajien lisäksi kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney. Huippukokouksen keskustelut käydään Presidentinlinnassa kolmessa istunnossa, joissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle ja Euroopan yleinen turvallisuustilanne. Päivän aikana valtion- ja hallitusten päämieh
President of the Republic of Finland to host JEF Leaders’ Summit in Helsinki17.3.2026 12:30:03 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 14/2026 17 March 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will host a JEF Leaders’ Summit at the Presidential Palace in Helsinki on Thursday 26 March 2026. In addition to President Stubb, the summit will be attended by Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer, President of Lithuania Gitanas Nausėda, Prime Minister of Norway Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Sweden Ulf Kristersson, Prime Minister of Latvia Evika Siliņa, Prime Minister of Estonia Kristen Michal, Prime Minister of Iceland Kristrún Frostadóttir and Prime Minister of the Netherlands Rob Jetten. Representation of the Kingdom of Denmark will be announced at a later date. Besides the JEF leaders, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy and Prime Minister of Canada Mark Carney will participate in the meeting remotely. The discussions at the Presidential Palace will be held in three sessions, focusing among other things on the support p
President Stubb to visit Raasepori12.3.2026 14:21:52 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 13/2026 12 March 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will make a visit to Raasepori on Thursday 19 March 2026. The day will begin with an inspection of the Nyland Brigade in Dragsvik. The programme includes an introduction to the brigade’s activities in both normal and exceptional circumstances, as well as to the conscript training, such as the logistics course and the driver training course. At the end of the inspection, the President will meet with the brigade’s personnel. In the afternoon, President Stubb will visit Ekenäs gymnasium, the Swedish-speaking upper secondary school in Tammisaari. He will be interviewed by students and engage in discussions with them at a school-wide event. Next, the President will visit the vehicle manufacturer Sisu Auto in Karjaa. At the factory, he will be introduced to the company and its production of heavy-duty trucks and military vehicles. The visit will conclude
President Stubb på besök till Raseborg12.3.2026 14:10:50 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 13/2026 12.3.2026 Republikens president Alexander Stubb besöker Raseborg torsdagen den 19 mars 2026. Dagen inleds med en inspektion av Nylands brigad i Dragsvik. I programmet ingår en presentation av brigadens verksamhet både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Dessutom får presidenten se hur beväringsutbildningen går till på en underhållskurs och på en fordonsförarkurs. Som avslutning på inspektionsbesöket träffar presidenten anställd personal vid brigaden. På eftermiddagen följer ett skolbesök på Ekenäs gymnasium. President Stubb intervjuas av studerande och samtalar med dem vid ett gemensamt evenemang för hela skolan. Nästa besöksmål är fordonstillverkaren Sisu Auto i Karis. I bilfabriken får presidenten bekanta sig med bolaget och dess produktion av lastbilar och tunga militärfordon. Dagen avslutas med ett öppet evenemang i Billnäs bruk, där presidenten kommer att träffa allmänheten från och med kl. 15.15.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme