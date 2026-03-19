Sadan vuoden tutkimus käynnistyy – seuraa kokonaista ikäluokkaa perheineen
25.3.2026 00:05:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnistää maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laajan tutkimuksen, jossa seurataan 2026–2029 Suomessa syntyvää ikäluokkaa perheineen. Huomisen Suomi -tutkimus käynnistyy maaliskuussa HUSin alueella ja laajenee myöhemmin koko maahan. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.
Suomessa on kattavat kansalliset rekisterit, vahva tutkimusinfrastruktuuri ja pitkä perinne väestöpohjaisesta tutkimuksesta. Nämä vahvuudet tekevät mahdolliseksi kokonaisen ikäluokan ja heidän perheidensä pitkäjänteisen ja luotettavan seurannan, jota tarvitaan hyvinvoinnin juurisyiden ymmärtämiseksi nopeasti muuttuvassa maailmassa.
“Laaja-alainen tutkimus on osa sivistyneen yhteiskunnan vastuuta. Sadan vuoden aikajänne tuo vastauksia kysymyksiin, joita emme vielä osaa edes kysyä. Huomisen Suomi rakentaa tietopohjaa, joka palvelee tulevia sukupolvia Suomessa ja tuo onnistuessaan vastauksia koko ihmiskunnan hyväksi”, sanoo presidentti Sauli Niinistö, hankkeen suojelija.
Hyvinvoinnin suunnanmuutos alkaa tutkitusta tiedosta
Huomisen Suomi -tutkimuksessa selvitetään, missä kohdin elämänkulkuun syntyy hyvinvoinnin kannalta ratkaisevia käännekohtia. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten elinolosuhteet, varhaiset elämän tapahtumat, kuten perheiden kuormitus tai elintavat, sekä yhteiskunnalliset ja globaalit muutokset vaikuttavat ihmisen terveyteen.
Laaja ja pitkäjänteinen aineisto auttaa tunnistamaan näiden tekijöiden välisiä syy- ja seuraussuhteita. Samalla voidaan ymmärtää, missä elämänvaiheissa tuki on vaikuttavinta ja millaiset toimet ehkäisevät ongelmia tehokkaimmin.
“Uskomme, että ihmiskunnan hyvinvoinnin suunta voidaan kääntää yhden sukupolven aikana. Emme kuitenkaan voi ratkaista ongelmia, joiden juuria emme ymmärrä. Tutkitun tiedon avulla voidaan rakentaa ennaltaehkäisevää, oikea-aikaista ja vaikuttavaa hyvinvointipäätöksentekoa”, sanoo Mika Salminen, THL:n pääjohtaja.
Tutkimus etsii vastauksia aikamme suurimpiin hyvinvointikysymyksiin – mielenterveyden kriisiin, eriarvoisuuden kasvuun, elintapasairauksiin sekä siihen, miten globaalit muutokset vaikuttavat lasten tulevaisuususkoon. Se voi paljastaa, mitkä tekijät ennakoivat mielenterveyden haasteita ja mitkä suojaavat syrjäytymiseltä.
Osallistuminen ja käytännön toteutus
Tutkimukseen kutsutaan Suomessa vuosina 2026–2029 syntyvien lasten perheet. Tutkimus käynnistyy maaliskuussa 2026 Uudellamaalla, HUSin alueella, ja laajenee myöhemmin koko maahan. Tavoitteena on kerätä tietoa mahdollisimman varhaisesta elämänvaiheesta alkaen.
“Yksittäisen perheen osallistuminen voi tuottaa tietoa, jolla on laajaa merkitystä yhteiskunnassa. Toivomme, että mahdollisimman moni perhe lähtee mukaan jo raskauden alkuvaiheessa, jotta voimme ymmärtää paremmin, miten hyvinvointi alkaa rakentua jo ennen syntymää”, kertoo Annamari Lundqvist, Huomisen Suomi -tutkimuksen hankejohtaja, THL.
Osallistuminen tapahtuu antamalla suostumus tutkimukseen vahvan tunnistautumisen kautta. Tutkimus yhdistää rekisteritietoja, kyselyitä sekä raskauden seurantaan ja synnytykseen kuuluvia näytteitä ja mittauksia. Kyselyt ovat lyhyitä ja nopeasti täytettäviä. Tutkimuksessa noudatetaan tarkkaa tietosuojaa. Yksittäistä lasta tai perhettä ei voi tunnistaa tutkimustuloksista.
Huomisen Suomen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sitä rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto (SKR).
Lisätiedot
Annamari Lundqvist
hankejohtaja, Huomisen Suomi
THL
puh. 029 524 7283
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
