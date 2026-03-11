Suomalaisiin kohdistuu runsaasti huijauspuheluita ulkomailta

Kilpi-sovelluksen (https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/kilpi) tietokanta kertoo, että suomalaisille soitetaan jatkuvasti runsaasti huijauspuheluita ulkomaisista numeroista. Yhteydenottojen tarkoitus on useimmiten sama: saada vastaanottaja reagoimaan nopeasti ja luovuttamaan tietojaan tai ottamaan seuraava askel huijarin haluamaan suuntaan. Kilven havaintojen perusteella soittoja tulee tällä hetkellä etenkin Italiasta (+39), Sloveniasta (+386), Liettuasta (+370), Maltalta (+356), Irlannista (+353), Portugalista (+351), Espanjasta (+34), Ranskasta (+33), Kreikasta (+30), Filippiineiltä (+63), Saksasta (+49), Norjasta (+47), Ruotsista (+46) ja Iso-Britanniasta (+44).

Näissä puheluissa huijari esiintyy usein esimerkiksi pankin, viranomaisen, teknisen tuen tai muun tutun toimijan edustajana ja vedoten johonkin kiireellisesti hoidettavaan asiaan. Vastaanottajalle voidaan esimerkiksi väittää, että tilillä on havaittu epäilyttävää toimintaa, tunnukset ovat vaarantuneet tai jokin maksu, tilaus tai asiakirja edellyttää välitöntä vahvistusta. Tavoitteena on synnyttää kiireen tuntu, jossa vastaanottaja ei ehdi pysähtyä arvioimaan tilanteen aitoutta.

Huijauspuhelut voivat olla hyvin erilaisia, mutta niissä toistuvat tietyt piirteet. Soittaja puhuu vakavaan sävyyn, painostavasti ja vakuuttavasti. Joissain tapauksissa puhelu katkeaa nopeasti, jolloin vastaanottajaa houkutellaan soittamaan numeroon takaisin. Usein taas puhelun aikana pyydetään vahvistamaan henkilötietoja, pankkitietoja tai kirjautumaan palveluun linkin kautta. Myös automatisoituja puheluita esiintyy, jolloin nauhoitettu viesti pyrkii ohjaamaan kuulijan jatkotoimiin.

Tutut nimet toistuvat huijauksissa

Kilpi-sovellukseen kertyneiden ilmoitusten mukaan huijauspuhelut eivät ole tällä hetkellä ainoa yleinen ilmiö. Liikkeellä on nyt paljon OmaPostin nimissä tehtäviä huijauksia, joissa vastaanottajalle kerrotaan uudesta viestistä. Esimerkiksi muka Nordealta tullut tietojen päivityspyyntö: ”Sinulla on uusi viesti Nordea OmaPostiin tietojesi päivityksestä. Klikkaa alla olevaa linkkiä nähdäksesi viestin.” Viestin linkki vie tietojenkalastelusivustolle.

Lisäksi havaintoja on tullut viime viikkoina viranomaishuijauksista, joissa käytetään poliisiin tai Kelan nimeä. Viesteissä voidaan väittää, että palvelu keskeytetään, ellei käyttäjä päivitä tietojaan määräaikaan mennessä, tai että hakemus tai hyvitys odottaa vahvistamista.

Myös verohuijaukset jatkuvat. Lähiaikoina paljon liikkuvassa huijauksessa väitetään, että veropäätös on nyt luettavissa viestin linkistä. Suomi.fi-palvelun nimissä lähetetyissä huijauksissa taas vedotaan turvallisuuteen ja kehotetaan kirjautumaan palveluun linkin kautta.

Näiden lisäksi ilmoituksia on tullut Aktian nimissä tehdyistä huijauksista sekä Netflix-huijauksista. Aiemminkin Kilven raporteissa on nähty samanlaista rakennetta hyödyntäviä pankkien, viranomaisten ja luotettujen palveluiden nimissä tehtyjä huijauksia, mikä kertoo siitä, että rikolliset kierrättävät toimivia teemoja paljon eri nimissä.

Häiritsevät yhteydenotot eivät rajoitu varsinaisiin huijauksiin. Kilven kautta tehdyissä ilmoituksissa näkyy paljon myös ulkomaisiin verkkokasinoihin liittyviä mainosviestejä, aikuisviihdeviestejä sekä lainatarjouksia. Erityisen paljon lainaviestien ilmoituksia on tullut 358449617-alkuisista numeroista.

”Ilmoitusten määrä kertoo, että suomalaisia lähestytään hyvin laajasti sekä huijauspuheluilla että muilla harhaanjohtavilla ja häiritsevillä viesteillä. Kun yhteydenottoja tulee useista maista ja monessa eri muodossa, vastaanottajan on entistä vaikeampi arvioida nopeasti, mikä on aitoa ja mikä ei. Siksi tällaisiin yhteydenottoihin ei kannata reagoida kiireessä”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Kilpi toimii tärkeänä tietolähteenä siihen, millaisia huijauksia ja häiritseviä yhteydenottoja suomalaiset kohtaavat juuri nyt. Havaintojen perusteella korostuu erityisesti se, että rikolliset hyödyntävät tuttuja nimiä, virallisen kuuloista kieltä ja kiireen tuntua.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta osoitteesta https://www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelu auttaa selvittämään, onko kyseessä tunnettu huijaus- tai häiriöyhteydenotto.

Kilpi on Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämä sovellus, joka tunnistaa ja estää huijauspuhelut, huijausviestit, roskapostin ja muut ei-toivotut yhteydenotot. Sovellus auttaa suojautumaan arjen digihuijauksilta ja vähentää turhaa häiriötä puhelimessa. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.