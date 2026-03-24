Kokoomuksen Väyrynen: Soten suunta on kääntynyt – nyt varmistetaan, että kaikki alueet pysyvät mukana
24.3.2026 16:42:02 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitus mahdollistaa hyvinvointialueille lisäajan hakemisen talouden tasapainottamiseksi, jotta palvelut saadaan turvattua kestävällä tavalla. Esitys mahdollistaa lisäajan niille alueille, jotka esittävät uskottavan suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrysen mukaan sillä varmistetaan, että alueet saavat tarvittavan ajan tehdä muutoksia hallitusti.
Hyvinvointialueiden talous on vahvistunut odotettua nopeammin, mutta alueiden tilanteet eriytyvät. Orpon hallituksen täydentävä esitys tuo joustoa erityisesti niille hyvinvointialueille, joille aiemmat määräajat eivät ole realistisia.
– Suunnanmuutos on jo nähtävissä: hoitojonojen kasvu on pysähtynyt, henkilöstötilanne helpottanut ja alueiden talous vahvistunut. Nyt varmistamme, että alueet saavat tarvittavan ajan tehdä muutokset hallitusti, sanoo kansanedustaja Ville Väyrynen.
Täydentävä esitys mahdollistaa lisäajan niille alueille, jotka esittävät uskottavan suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi.
– Pidämme kiinni vastuullisesta taloudenpidosta, mutta teemme sen tavalla, joka turvaa ihmisten arjen palvelut. Lisäaikaa saa vain, jos on näyttää selkeä suunnitelma siitä, miten talous laitetaan kuntoon, Väyrynen korostaa.
Taustalla on hyvinvointialueiden odotettua parempi talouskehitys: vuonna 2025 alueet tekivät noin 650 miljoonan euron ylijäämän.
– Helmikuussa päivitetyt laskelmat näyttävät, että vuonna 2027 hyvinvointialueet saavat valtiolta vähemmän rahaa kuin aiemmin arvioitiin. Syy on yllättävänkin yksinkertainen: alueet pärjäsivät viime vuonna odotettua paremmin ja tekivät yhteensä noin 650 miljoonaa euroa ylijäämää, Väyrynen sanoo ja jatkaa:
– Parantunut tulos pienentää rahoituksen jälkikäteistarkistusta. Se taas tarkoittaa, että osalla alueista kiristyy paine saada talous tasapainoon, rahaa ei tulekaan lisää samaan tapaan kuin aiemmin ennakoitiin, Väyrynen sanoo.
Väyrysen mukaan hallitus on vakauttanut soten tilannetta: rahoitusta on lisätty yli 4 miljardilla eurolla ja kustannusten kasvua hillitty.
– Emme kuitenkaan ole valmiita. Suomi tarvitsee lisää rohkeita uudistuksia, jotta palvelut toimivat myös tulevaisuudessa. Seuraava askel on se, että meidän pitää uskaltaa uudistaa palveluita, ei vain tasapainottaa taloutta. Ihmiselle tärkeintä on se, pääseekö hoitoon silloin kun tarvitsee. Siihen tämä työ tähtää, Väyrynen linjaa.
Väyrynen korostaa, että lisäaika antaa tietyn työrauhan alueille, mutta ei ratkaise yksin alueiden eriarvoistumiskehitystä.
– Tämä ongelma liittyy hyvinvointialueiden rahoitusmalliin, joka kohtelee alueita kiistatta eriarvoisesti. Mallia korjataankin parhaillaan askel kerrallaan, välttäen hallitsemattomia heilahduksia, Väyrynen sanoo.
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
